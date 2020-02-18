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Победители фотоконкурса «Три аккорда»

Победители фотоконкурса «Три аккорда»

Завершился фотоконкурс «Три аккорда». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от пользователя katya83.  За него отдали 30 голосов.

katya83 получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 29 голосов получает фото от Юрия Ерохина.

Третье место получает снимок от SHISHNIK.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 13:38 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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