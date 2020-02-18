Победители фотоконкурса «Три аккорда»

Завершился фотоконкурс «Три аккорда». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от пользователя katya83. За него отдали 30 голосов.

katya83 получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 29 голосов получает фото от Юрия Ерохина.

Третье место получает снимок от SHISHNIK.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!