Победители фотоконкурса «Три аккорда»
Завершился фотоконкурс «Три аккорда». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от пользователя katya83. За него отдали 30 голосов.
katya83 получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 29 голосов получает фото от Юрия Ерохина.
Третье место получает снимок от SHISHNIK.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!