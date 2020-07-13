Победители фотоконкурса «Мимимишные животные»
Завершился конкурс «Мимимишные животные».
Первое место получает кадр от пользователя Sergo33. За него отдали 32 голоса.
Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.
Второе место занимает снимок от пользователя ЛЕхАН. Снимок получил 29 голосов.
Третье место досталось кадру от пользователя AllyWood. Этот снимок набрал 25 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!