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Участвуйте в новом фотоконкурсе Myslo: «Животные в отражении»

Участвуйте в новом фотоконкурсе Myslo: «Животные в отражении»

Наверняка вы ловили своих домашних питомцев на том, как они разглядывают себя в отражении зеркала или воды. Так вот, мы решили посмотреть на них в новом фотоконкурсе «Животные в отражении». К участию принимаются фото четвероногих друзей в отражении зеркала или воды.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1.Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

2.Принимаются снимки только хорошего качества.

3.Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.

4.Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.

5.Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.

6.Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.

7.Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.  Подробности – здесь.

Приём фотографий продлится с 6 июля по 3 августа.
Голосование продлится до 13 августа.

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 16:30 +1

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