Завершился фотоконкурс маленьких собачек

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Маленькие собачки».

Первое место завоевал кадр от Irvin71, он набрал 45 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от svmedv. Он набрал 44 голоса.

Ну третьем месте по голосованию оказалось фото от Тётя Мотя. Пользователи портала отдали ему 43 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!