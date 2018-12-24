Завершился фотоконкурс маленьких собачек
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Маленькие собачки».
Первое место завоевал кадр от Irvin71, он набрал 45 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от svmedv. Он набрал 44 голоса.
Ну третьем месте по голосованию оказалось фото от Тётя Мотя. Пользователи портала отдали ему 43 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!