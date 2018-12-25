Участвуйте в фотоконкурсе новогодних ёлок

Принимаем фотографии на конкурс «Ёлочка, гори!».

Участвуют новогодние ёлки, гирлянды и прочие праздничные украшения. У вас дома красивая новогодняя ёлка? Покажите её всем! Главное условие конкурса - в кадре обязательно должна быть ёлка.