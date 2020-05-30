Победители фотоконкурса «Делаем селфи дома»

Завершился конкурс селфи, сделанные в домашней обстановке.

Первое место получает кадр от toskins. Пользователи отдали за нее 22 голоса.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место с небольшим отрывом достается снимку от LediOven (свекровь,мама). Снимок получил 17 голосов.

Третье место досталось кадру от пользователя SSyhka. Этот снимок получил 16 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!