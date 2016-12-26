Загружайте фото новогодних блюд!

По многочисленным просьбам мы снова запускаем фотоконкурс еды «Новогодний борщ»!

Мы очень хотим видеть, чем вы угощаете своих любимых на Новый год. Мы ждём тонны оливье, селёдку под шубой, умопомрачительные скульптуры петухов из еды. А, быть может, на вашем столе есть только аскетичные изысканные закуски, которые не мешают танцам и веселью? Загружайте фото еды и новогоднего застолья в фотоконкурс!

И мы ещё решили чуть выйти за рамки нашего портала — вы можете поучаствовать в нашем фотоконкурсе, не загружая фото на Myslo. Как это сделать?

Выкладывайте фото ваших кулинарных шедевров в ваш профиль в vk.com и instagram с хештегом #myslong

до 26 января.

В итоге заботливые руки админа загрузят все фотографии на Myslo сами без вашего участия. Голосование, как всегда, будет проводиться здесь, а победителей мы объявим уже в новом году после долгих выходных.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

ПОБЕДИТЕЛИ

Два победителя фотоконкурса (авторы фото, набравших максимальное количество плюсов) получат в подарок фирменные кружечки от Myslo и «Слободы».