Началось голосование за лучшие ноготки

В нашем состязании приняло участие 50 фотографий, каждая из которых будет вами строго оценена здесь.

Обладательница самого красивого маникюра будет награждена подарком от интернет-магазина ХомаДома — массажной ванночкой для ног.

Хомадома — это местная торговая сеть, которой можно и нужно доверять! Здесь трудятся с душой и на совесть, помогая тулякам сберечь силы, нервы и время.

Теперь вы можете не тратить время на покупки товаров первой необходимости и не таскать с собой тяжеленные сумки. Это сделают за вас, причём бесплатно!

Ассортимент магазина широк: продукты (хлеб, молочная продукция, колбасные изделия), бытовая химия, косметика, товары для стирки, уборки, детские и взрослые подгузники, другие средства гигиены, корма и аксессуары для животных, посуда и бытовая техника, крупы, бакалея, консервы, растительное масло и другие продукты — самое тяжёлое из наших повседневных покупок! В общем, всё то, что мы с вами каждый день покупаем в супермаркетах и тащим на себе домой, уставшие после работы. Ассортимент постоянно пополняется.