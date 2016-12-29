Загружайте фото вашего новогоднего отжига

Многие из нас уже успели отметить Новый год в компании своих любимых коллег, а кто-то ещё в предвкушении праздника — в любом случае, мы тоже будем с нетерпением ждать отчёта от вас в виде красочной фотографии в фотоконкурсе «Мой Новый год».

Сразу обращаем ваше внимание, что мы хотим видеть как вы не по-детски отрываетесь, то есть конкурс не для детей (да-да, детские фото удалим).

Ведь подарок у нас тоже не детский — скидка 10% на ужин в новом элитном ресторане европейской кухни «Компания».

Классический интерьер и мебель из натурального дерева с элементами кухни, большой выбор блюд европейской кухни — все это вы найдете в ресторане «Компания».

В меню ресторана — больше 100 блюд европейской кухни. Все они готовятся только из качественных натуральных продуктов.

В винной карте ресторана — лучшие вина из Франции, Италии, Испании и Израиля. Помимо этого в барной карте есть лучшие сорта коньяков, водки, водки, вермутов, разливного пива и других алкогольных напитков.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

ПОБЕДИТЕЛИ

Победитель фотоконкурса (автор фото, набравшего максимальное количество плюсов) получит в подарок 10%-ную скидку на обед или ужин в элитном ресторане европейской кухни «Компания».