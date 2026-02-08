Козерогов ждет разрыв отношений, а Близнецов — успех в финансовых делах

Овен (21.03−20.04): Предстоит много дел, встреч, контактов. Появляется возможность изменить то, что вас не устраивало, но путь к цели простым не будет. Лучше действовать по собственной инициативе, не лениться. Особенно важно поскорее исправить ошибки, допущенные на прошлой неделе — восстановить отношения, достичь ясности в договорных обязательствах. На выходные не стройте особенно радужных планов. Скорее всего, ваша помощь понадобится близким и будет лучше, если вы сами ее предложите. Можете смело увеличивать нагрузки в спортивных занятиях.

Про деньги. Подумайте о будущем, не тратьте деньги здесь и сейчас. И не стоит влезать в долги и кредиты. Впрочем, на этой неделе можно удачно приобрести бытовую технику.

Про любовь. Сплетни и интриги за спиной могут оказаться даже полезными, так как вызовут интерес окружающих к вашей персоне. Вероятно знакомство, которое может перерасти в бурный роман. Однако строить воздушные замки все же нежелательно.

Про интим. Замечательные новости для Овнов: их ожидает повышение жизненной силы и сексуального потенциала. Возможны множественные оргазмы и неутомимое стремление к новым позам. Так что скорее заканчивайте все ваши дела и ныряйте в омут глубокой страсти.

Благоприятные дни: 9, 15; неблагоприятные: 11.





Телец (21.04−21.05): Перспективы прояснились. Теперь вы можете планировать свои действия и реализовывать идеи и планы. Благоприятное время для всего, в чем есть элемент новизны и неожиданности. Раскрывайте свои творческие ресурсы, меняйте стиль работы, окружайте себя новыми людьми. Наиболее важные мероприятия планируйте на среду и четверг. В эти дни можно заняться покупками и поэкспериментировать с личным имиджем. Позволяйте себе смелые решения. Но практичный подход ставьте во главу угла. В выходные с головой погружайтесь в любимые занятия.

Про деньги. В целом неделя финансово стабильна, но придется проявить благоразумие и умеренность. Постарайтесь не опаздывать и не срывать задания. В пятницу и субботу вероятны заманчивые предложения, не обольщайтесь.

Про любовь. Есть опасность полностью отдаться личной жизни, растворится в партнере. Но так вы рискуете упустить недурные возможности в деловой сфере. Так что придется вам успевать везде.

Про интим. Эрогенные зоны Тельцов, на которых им рекомендуется сосредоточиться — это область лодыжек, щиколоток, а также ступни и особенно пальцы на ногах. Если ваш возлюбленный/возлюбленная проявит свою добрую волю и начнет «подогревать» вас именно снизу — то пусть берегут свои уши и нервы соседи!

Благоприятные дни: 11, 15; неблагоприятные: нет.

Близнецы (22.05−21.06): Впереди у вас успех в делах, новые возможности, но эта неделя — подготовительный этап. Пока ничего не обещайте ни себе, ни окружающим. Старательно справляйтесь с текущей нагрузкой, занимайтесь поиском полезной информации. В четверг и пятницу могут состояться разговоры, после которых вы решите что-то существенно изменить в своих отношениях со значимыми персонами. Не исключены расставания. В выходные можно заняться апгрейдом своего компьютера или любыми другими экспериментами, где вы почувствуете вкус обновления.

Про деньги. В сфере финансов вас ждет успех. Вы сможете весьма выгодно продать результаты своего творчества или интеллектуального труда. Вероятны крупные денежные поступления.

Про любовь. Можно порадоваться за вас, вы и ваш избранник на пике чувств. Вы ощущаете как дороги и нужны друг другу. Ваша любовь взаимна и сильна.

Про интим. Не останавливайтесь на полпути — и да пребудет с вами благословение всех небесных светил. В сексе стоит постараться и применить все достижения техники и прогресса. А если вы еще и легенду сочините — например, о людях, что отправлены на ракете в космос — то все вообще пройдет как у Гагарина!

Благоприятные дни: 9, 13; неблагоприятные: 12.

Рак (22.06−22.07): С выходных вам представится возможность начать новую жизнь. Но в течение недели нужно завершить то, что привнесет в ваш мир ощущение порядка и гармонии. Привести дом в надлежащее состояние, сделать необходимые покупки можно в среду и четверг. Позаботьтесь о своем внешнем виде. Сейчас у вас на это еще есть время, но скоро предстоит много новой работы и контактов. Вы будете буквально нарасхват. В выходные лучше не сдерживать чувств и эмоций, если вы с любимым человеком на одной волне. Если нет, то найдите занятия поспокойнее, не рискуйте.

Про деньги. В понедельник и вторник вы можете рассчитывать на поступление солидных сумм. Среда подходит для решения вопросов, связанных с кредитами, страховками и займами.

Про любовь. В начале недели вы сможете стать надежным защитником для любимого человека, и он будет вам за это признателен. В выходные примите ситуацию такой, какая она есть. От вашего настроения будет зависеть, как будут разворачиваться дальнейшие события.

Про интим. Раки поистине опьянеют от осознания собственной неприступности и одновременно желанности. А поможет удержанию этих чувств у дам не что иное, как пояс с чулками, и шляпка с вуалью впридачу — именно они должны быть надеты перед самым сокровенным и тайным процессом. У мужчин — трехдневная щетина, и не вздумайте побриться!

Благоприятные дни: 10, 14; неблагоприятные: 15.

Лев (23.07−23.08): Неделя предстоит напряженная. Это как раз тот случай, когда даже проблемы и трудности в конечном счете ведут к победе и выигрышу. Главное — оставить позади сомнения, если чувствуете, что ситуация созрела. Но не усложняйте себе жизнь в той части, где вы не готовы к переменам. Не провоцируйте партнеров на пересмотр отношений и взаимных обязательств. Нежелательны на этой неделе и любые финансовые операции. Приятные новости или предложения могут прийти издалека. Полезны перемены в личном имидже, если разберетесь, чего вам не хватает.

Про деньги. Вероятны плодотворные деловые поездки и встречи. Постарайтесь не ввязываться в авантюры в середине недели, чтобы не потерять деньги. Не отвечайте на звонки с незнакомого номера, велик риск обмана.

Про любовь. На этой неделе вам будет довольно трудно мириться с недостатками и слабостями любимого человека, но для сохранения мира и покоя вам все же придется уступить. И найти компромисс.

Про интим. У Львов все будет в шоколаде — если он им, конечно, не приелся. В любом случае, если у вас остались невостребованные запасы, и от какао-массы вас еще не тошнит — устройте любимому/любимой сеанс облизывания с головы до ног. Им точно понравится! А если еще и мороженое в некоторые места добавить…

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Дева (24.08−23.09): Не позволяйте себе необдуманных поступков. Особенно в первые два дня недели. Формируются перспективы ближайшего будущего, но неосторожные высказывания или оценки действий окружающих легко могут спровоцировать конфликт. Если ничего важного на этой неделе не произойдет, то дальше вы уже возьмете происходящее под контроль. Но если чему-то пришло время уйти — не удерживайте. На физическом плане это хороший период для очистительных процедур, диет, начала освоения комплекса упражнений. Не перенапрягайтесь — впереди много дел.

Про деньги. В начале недели возможны денежные поступления, но на многое не рассчитывайте. Так что, если вы не задумаетесь над своими расходами, ваш кошелек быстро опустеет.

Про любовь. Если в данный момент вы одиноки, то конец недели — самое время для встречи со своей половинкой. Вам стоит заглянуть на сайт знакомств.

Про интим. Девам звезды настоятельно советуют предохраняться, причем желательно для пущей надежности использовать несколько методов защиты! Так что запасайтесь презервативами и не забывайте, что надевание презерватива тоже можно превратить в очень даже увлекательную сексуальную игру.

Благоприятные дни: 9, 15; неблагоприятные: 11.

Весы (24.09−23.10): В понедельник и вторник сделайте то, чего от вас требует чувство долга или ждут окружающие. Мотивы поведения партнеров и коллег становятся более понятными. Идите на компромисс, если чувствуете нарастающее напряжение. В среду и четверг займитесь личными делами, получайте удовольствие от приобретений или общения с друзьями и любимыми. Можно начинать новые дела, заключать сделки. С пятницы и до конца недели возможны осложнения. Главной задачей будет сохранение стабильности в делах. Избегайте бурных споров.

Про деньги. Во вторник или среду настроение вам поднимут денежные поступления. Можно ожидать дорогой подарок от близкого человека. Ваша карьера идет в гору.

Про любовь. В ваших отношениях с любимым человеком, похоже, ощущается некая равновесность и умиротворенность. Это совсем неплохо и не скучно! Не стоит искать африканских страстей, насладитесь нынешним состоянием.

Про интим. У Весов на эту неделю намечены грандиозная вечеринка, посиделки с друзьями, праздник по поводу очередной годовщины со дня покупки машины/квартиры/айфона — в общем, все, что угодно, кроме романтических свиданий наедине с любимым человеком. С другой стороны, если вам удастся улучить пару минут и уединиться на кухне, то даже ваша суперзанятость сыграет в вашу пользу.

Благоприятные дни: 13, 15; неблагоприятные: 10.

Скорпион (24.10−22.11): На поверхность выйдут проблемы, которые вам долгое время удавалось игнорировать. Неизбежно с чем-то придется расстаться или принять новые правила игры. Главное — не усугублять ситуацию, сохранять нейтралитет там, где это возможно. Это сложно будет сделать в четверг, но в личных отношениях вы можете достичь высот наслаждения от откровенного общения и физических проявлений любви. До конца недели события будут развиваться стремительно. Находите возможность иногда побыть в одиночестве, собраться с мыслями и силами.

Про деньги. Финансовое благополучие вполне реально. Вам могут предложить повышение по службе, ваш доход возрастет. В пятницу будут удачными необходимые покупки и приобретения.

Про любовь. Постарайтесь умерить свою пылкость, иначе вам не избежать серьезных конфликтов. В начале недели возможно интересное знакомство, которое грозит перерасти в бурный роман. Хотя вы такого и не ожидали.

Про интим. Не стоит в ближайшие дни посещать злачные и публичные места. Вас и так можно соблазнить с полувзгляда, а если вы еще и в стриптиз-клуб или в публичную баню пойдете, то потом вообще заснуть не сможете от разыгравшегося воображения. А ваша половинка, как назло, будет спать, как убитая...

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 12.

Стрелец (23.11−21.12): Взаимоотношения на работе и дома будут проходить на повышенных эмоциях. К четвергу может ясно проявиться то, что требует корректировки. Но есть опасность серьезных конфликтов и откровенности, о которой позже вы можете пожалеть. Найдите время для приятных мероприятий, встреч и развлечений в среду и четверг. Делайте все с удовольствием, занимайтесь личным творчеством, флиртуйте и очаровывайте. Тогда в оставшиеся дни недели вы справитесь со всеми трудностями, а некоторые ситуации сможете повернуть к собственной выгоде.

Про деньги. Что касается денег, то в этом вопросе может появиться определенное расхождение между желаемым и действительным. Старайтесь на этой неделе не решать серьезных финансовых вопросов, стоит их отложить.

Про любовь. Не гонитесь за сиюминутными удовольствиями, это вам может дорого обойтись. Измена вряд ли останется вашей тайной. Не поддавайтесь соблазну.

Про интим. Придать собственной сексуальности пикантную остроту помогут Стрельцам ювелирные украшения, особенно серьги. Ведь не зря считается, что ритмичное покачивание блестящих предметов перед глазами завораживает и гипнотизирует «жертву». Так что немедленно надевайте самые длинные серьги с камушками и почаще кивайте головой в разговоре. Ну а у мужчин неделя будет сексуально ленивая, так что можно этим воспользоваться и наконец выспаться.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 11.

Козерог (22.12−20.01): Вам стоит обратить внимание на предчувствия перемен, которые вас посещают. Это — не пустое. Возможно, перемены затронут не лично вас, а кого-то из близких людей. Берите на себя груз чужих проблем, спасайте положение. Но если помощь потребуется вам, то пригодятся родственные связи. В пятницу нежелательны поездки. Могут быть сбои в системе связи, поломки бытовой и компьютерной техники. В выходные ваши интересы переключатся на домашние дела. Получайте радость от общения с близкими или старыми проверенными друзьями семьи.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно. Золотых гор ждать пока неоткуда, но в конце недели вероятны новые денежные поступления. Благоприятно вложение денег в образование — свое и детей.

Про любовь. Эта неделя может послужить завершающим этапом в отношениях. Далее возможен как разрыв, так и переход отношений на новый уровень. Стоит немного побыть в уединении и понять, что вы предпочтете.

Про интим. Не делите шкуру неубитого медведя — и не обсуждайте с подругами/друзьями планы по соблазнению весьма заманчивой эротической «добычи». Сейчас это более обычного чревато невольным «сглазом», либо и вовсе черной завистью — особенно если ваша «охота» пройдет удачно.

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 15.





Водолей (21.01−19.02): Жизнь не дает вам передышки. Рабочую нагрузку старайтесь компенсировать радостью от общения. Находите время для занятий в любимом клубе и покупайте то, что вам хочется. Первая половина недели благоприятна для переговоров о будущих перспективах. Но пока не давайте окончательного ответа. В четверг могут обостриться отношения с коллегами, придется садиться за стол переговоров. Осложнения помогут вам увидеть собственные недоработки. Возможно, вы раздаете слишком много авансов, а потом не справляетесь. Позвольте окружающим вам помочь.

Про деньги. На работе грядут перемены. В четверг ждите заманчивое предложение. Но прежде чем соглашаться, необходимо раз восемь хорошенько все продумать.

Про любовь. Романтическое увлечение может вскружить вам голову, так что вы забудете обо всем на свете. Вот только ваши чувства вряд ли взаимны, — предупреждают звезды.

Про интим. Ваши успехи на любовном фронте оставляют желать лучшего — даже самые невинные плотские шалости, что были запланированы, скорее всего, сорвутся или перенесутся на более подходящее время. Звезды советуют вам сосредоточиться на творчестве или на занятиях с детьми — это весьма положительно скажется на вашем либидо и заодно не даст вам особенно расстроиться.

Благоприятные дни: 12, 14; неблагоприятные: 10.

Рыбы (20.02−20.03): Некоторые события на этой неделе могут достичь своей кульминации. Не торопитесь принимать ответственные решения и старайтесь предвосхитить потенциальные осложнения. До четверга распределяйте работу по степени важности и старайтесь доводить каждое дело до конца. Состояние внутренней гармонии поможет справиться с проблемами, которые вероятны со второй половины недели. К сожалению, не все сейчас вы можете взять под контроль, но это временные трудности. Доверьтесь своей интуиции — и в нужный момент вы сделаете все правильно.

Про деньги. В понедельник не исключена премия, начальство явно ценит вас. Ваш доход возрастет. И важно, что у вас будет время не только на работу, но и на отдых.

Про любовь. Вы почувствуете свою привлекательность и неотразимость, уверенность в собственных силах. Не бойтесь откровенно признаться в любви.

Про интим. На этой неделе вас втянут в авантюру, не предвещающую ничего хорошего. Постарайтесь исключить встречи с малознакомыми вам мужчинами/женщинами, особенно на вашей территории. Секс-то, может быть, покажется вам фееричным, зато после него вы, как минимум, недосчитаетесь чего-то ценного...

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 11.