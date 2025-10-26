У Стрельцов есть шанс завести прочные романтические отношения, а Близнецов ждет большой куш!

Овен (21.03−20.04): Эта неделя дает вам шанс перевернуть свою жизнь, сменить направление деятельности или пересмотреть отношения с партнерами. Вы будете настроены решительно, но главное — не допускайте эмоциональных перегрузок. В понедельник и вторник формируются тенденции на месяц вперед. Уединяться не следует — это благоприятное время, чтобы прийти к определенности в близких отношениях и обсудить планы с коллегами. На среду и четверг планируйте дела, которые требуют быстрого исполнения.

Про деньги. От вашей работоспособности во многом будет зависеть ваше финансовое положение. Все переработки получат компенсацию в виде премий или повышения заработной платы. В среду возможен обман и денежные потери. В выходные обходите магазины стороной.

Про любовь. Вы обретете уверенность в себе, ваш магнетизм усилится. Вы будете привлекать новых партнеров. Но нужно ли вам это? Или вы уже нашли свое счастье?

Про интим. У Овнов начинается гон — и эта неделя станет ярким тому подтверждением. Вы словно сорветесь с цепи, ощущая собственное тело — оголодавшим по рукам и губам. И не дай бог кому-нибудь дать вам хоть малейший повод начать на него охоту. Пока вы не получите своего — не отстанете...

Благоприятные дни: 30, 2; неблагоприятные: 31.



Телец (21.04−21.05): В ваших финансовых перспективах могут наметиться новые тенденции. Траты пока лучше свести к минимуму и сосредоточиться на вопросах заработка. Возможны неожиданные предложения. Но принять можно только те из них, что уже имели место раньше, и по каким-то причинам сотрудничество не сложилось. В среду и четверг будьте осторожнее в поездках, берегите материальные ценности. Вы становитесь притягательны для окружающих.

Про деньги. В финансовом плане вас может ожидать временное затишье, которое потребует от вас разумной экономии. Вторник — удачный день для деловых поездок. В четверг на работе ожидается проверка.

Про любовь. Легкомысленность не всегда вам к лицу, так что проявляйте разумную осторожность. В начале недели постарайтесь не дразнить любимого человека, провоцируя его тем самым на приступы ревности и конфликты.

Про интим. Тельцы обрадуются любым предложениям со стороны своих спутников/спутниц жизни, но особенно их увлечет идея заняться сексом где-нибудь в необычном месте. Крыша соседнего здания, балкон у друзей дома, куда вы вышли якобы подышать свежим воздухом — да все, что угодно! — может стать отличной площадкой для ваших взаимных утех и ласк.

Благоприятные дни: 28, 31; неблагоприятные: 2.

Близнецы (22.05−21.06): Эта неделя готовит для вас немало сюрпризов. Приготовьтесь сделать неожиданные открытия, услышать откровенные высказывания или получить предложения. Главное — оставить позади нерешительность и попытаться выйти на новый уровень. Иначе шанс будет упущен. Решайтесь на перемены в личной жизни, давайте начало новым темам и проектам, экспериментируйте. В выходные друзья не дадут вам скучать. Найдите время подготовиться к новой неделе — вас ждет много работы.

Про деньги. В финансовом плане неделя обещает быть весьма благополучной. Ближе к выходным возможны крупные денежные поступления. С вами заключат выгодные контракты.

Про любовь. Самое главное — это не спешить с выводами, постарайтесь не нервничать и не опережать события. Успокойтесь, приведите мысли и чувства в порядок. Прислушайтесь к себе, поймите, чего вы хотите, и все разрешится само собой. Вы обретете счастье в любви.

Про интим. Звезды рекомендуют вам обойтись сегодня без каких-либо изысков — непритязательный секс быстрее и лучше чего-либо другого снимет стресс, накопившийся у вас за день.

Благоприятные дни: 27, 30; неблагоприятные: 1.

Рак (22.06−22.07): Ваш энтузиазм в карьерных вопросах несколько поутихнет, и больше времени вы сможете уделить дому и близким. Это подходящее время для генеральных уборок, небольших ремонтов, наведения порядка. Заботы, разделенные с членами семьи, помогут пережить стрессовые ситуации, связанные с основной работой. В ближайшее время вам не обязательно проявлять деловую активность — многие вопросы решатся без вашего участия. Главное — поддерживать доверительные отношения с партнерами, а инициативу они возьмут на себя.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно и благополучно. В начале недели возможны солидные денежные поступления. В эти дни удачными могут быть деловые контакты. Смело ищите новых деловых партнеров.

Про любовь. Ваше настроение может измениться. Накопленные эмоции желательно выплеснуть, только не все сразу и не на любимого человека. Бурное выяснение отношений не сделает вас ближе.

Про интим. Раки смотрят на мир с прищуром и скептицизмом — поэтому любые предложения провести этот вечер вместе вызывают у них усмешку. Как они полагают, им все на свете известно — и к чему ведут лобызанья, и до чего доводят невинные объятья, и чем заканчиваются совместные просмотры новейших блокбастеров в соседнем кинотеатре... Хотя, ясен перец, это известно не только им. Так что нечего задаваться!

Благоприятные дни: 31, 1; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): У неженатых Львов появится тяга к новым развлечениям и увлечениям. Любовь становится одной из приоритетных тем. Может вернуться старое чувство или в уже сложившихся отношениях наметится новый настрой. Но не исключены и ссоры, разрывы связей. Не стоит удерживать ситуацию, звезды сейчас не оставляют выбора — происходит то, что назрело. В выходные обстановка стабилизируется, наметятся неотложные дела, появятся предложения, касающиеся удовольствий или приобретений.

Про деньги. Понедельник и вторник не лучшие дни для покупок, так как вероятны потери или обсчет. Обратите внимание на качество приобретаемых вещей и помните, что скупой платит дважды.

Про любовь. Побольше уверенности в собственной неотразимости, и на этой неделе у вас появится возможность изменить не совсем устраивающую вас ситуацию в личной жизни. Постарайтесь не сидеть дома, зарегистрируйтесь на сайте знакомств.

Про интим. И сдержанные, и не лезущие за словом в карман Львы превзойдут себя самое и начнут отвешивать двусмысленности одну за другой, поражая окружающих своей «испорченностью» до глубины души. Постарайтесь сохранить ваше настроение до того самого «момента истины», когда подобные непристойности придутся «ко двору» и лягут на благотворную почву.

Благоприятные дни: 30, 31; неблагоприятные: 27.

Дева (24.08−23.09): Изящество в выражении Ваших интересов, мнений и идей поможет Вам в деловом общении. Хороший период для составления корреспонденции и ведения переговоров, обсуждения, конференций, для составления и подписания важных документов и контрактов. Прибыль в некоторых сферах бизнеса. Возможны удачные короткие деловые поездки, получение приятных известий. Хорошие возможности дает светское общение в эти дни.

Про деньги. В среду вас могут ожидать новые денежные поступления, которые стабилизируют ваше финансовое положение. Суббота подходит для покупок, особенно на маркетплейсах.

Про любовь. Обратите внимание на ваши чувства и желания, они могут удивить вас самих. Не кажется ли вам, что настала пора заметить того, кто уже давно рядом с вами?

Про интим. Эта неделя будто создана для легкомыслия, игривости, несерьезности и озорных проделок. Если вы призовете на помощь в амурных делах ласкового ребячливого Эроса-Купидона, а не пылкую Афродиту, то сумеете преодолеть все препятствия на пути к блаженству — причем, совместному. Приветствуются любые сексуальные ролевые игры, переодевания и другие грандиозные замыслы.

Благоприятные дни: 31, 2; неблагоприятные: 30.

Весы (24.09−23.10): Какие-то из значимых для вас отношений дадут трещину. Возможны конфликты по самым неожиданным поводам, раскрытие тайн, расставания. Но сдержать ничего нельзя — произойдет только то, что назрело и должно произойти. Точно так же в вашу жизнь может вернуться человек, с которым вы расстались, но тема оказалась неисчерпанной. В пятницу появится возможность определиться с задачами на ближайшее время и обсудить планы с деловыми партнерами.

Про деньги. Если вы не будете лениться, проявите немного усердия и серьезно подойдете к делу, оформите документы и спокойно отнесетесь к формальностям, то ваше финансовое положение постепенно улучшится. Вас ждет карьерный рост.

Про любовь. Похоже, вы слишком мало уделяли внимания любимому человеку, поэтому на горизонте у вас назревают определенные проблемы. Хотя бы в выходные устройте свидание.

Про интим. Весам благоволит Солнце, поэтому для укрепления своего либидо представителям данного знака показаны различного рода развлечения и процедуры, связанные с Солнцем. Это может быть как посещение солярия, так и романтическая прогулка с любимыми на свежем воздухе (не забывайте, что даже в пасмурную погоду солнечные лучи все равно попадают в атмосферу). В постели же рекомендуется проявить яркость, щедрость.

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 31.

Скорпион (24.10−22.11): Теперь больше времени желательно проводить в одиночестве, а в работу вносить больше творческих аспектов и фантазии. В понедельник и вторник не стоит торопиться с нововведениями. За эту неделю произойдет много нового, что заставит откорректировать планы, и возможно, вернуться к ранее отложенным делам и проектам. Придется исправлять старые ошибки, но главное — не наделать новых.

Про деньги. Важные деловые контакты лучше планировать и реализовывать в понедельник или во вторник в первой половине дня. Не давайте воли эмоциям, проявите логику и здравый смысл. В конце недели вероятны значительные денежные поступления.

Про любовь. Прежде, чем вы будете совершать рискованные поступки, задумайтесь, готовы ли вы к ответственности за них. В субботу может состояться важный разговор с любимым человеком. Будьте откровенны.

Про интим. Скорпионам очень хочется разнузданности и одновременного полного откровения и обнажения. Возможно, вашему возлюбленному/возлюбленной хочется того же самого? Тогда что вам мешает сыграть в заманчивую игру «Юная прелестница на исповеди»? Полное покаяние ведет к очень сладкому искуплению. И помните, что вы всегда можете поменяться ролями!

Благоприятные дни: 27, 29; неблагоприятные: 31.

Стрелец (23.11−21.12): Возможны поездки, командировки, активизация переговоров с зарубежными партнерами. Особенно по вопросам, которые уже обсуждались раньше, но по каким-либо причинам были отложены. Со вторника можно приступать к новым делам или заниматься вопросами образования. Кроме новых знаний, вас ждут интересные, необычные знакомства, которые в будущем окажутся полезными. В среду и четверг активно продвигайте свои планы. На ближайшие несколько недель не стоит планировать никаких нововведений.

Про деньги. В начале недели постарайтесь раздать долги или, напротив, напомнить о себе должникам. Старайтесь иметь дело только с надежными партнерами. При решении важных вопросов не прибегайте к помощи посредников, вы и сами со всем справитесь.

Про любовь. Недавнее романтическое знакомство обещает на этой неделе получить неожиданно бурное продолжение. Отношения имеют шанс стать долговременными и прочными.

Про интим. Роскошное утро предрекают вам небесные светила: необычайный прилив сил приведет к тому, что утро начнется для вас с вполне ощутимых страстных объятий и слияния с вашим избранником/избранницей в экстазе. Так что постарайтесь не проспать — иначе вам придется «отрабатывать» утреннюю «задачу» уже дистанционным сексом — хотя бы по телефону!

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Разнообразие впечатлений на этой неделе вам гарантировано. Во вторник может произойти что-то неординарное на работе или придется столкнуться с непредвиденными препятствиями в делах. Далеко не все теперь зависит от вашего желания. Придется умерить расходы и некоторое время терпеливо справляться с грузом обязанностей. В среду и четверг вы уже найдете компромиссные решения по возникшим проблемам и сможете снова проявлять энтузиазм и активность в делах, которые наметили.

Про деньги. На этой неделе хорошо отдавать долги и кредиты и заниматься благотворительностью. Но не следует перебарщивать с тратами на себя, особенно во второй половине недели, вы можете оказаться излишне расточительны.

Про любовь. Ваша занятость сослужит вам особенно дурную службу на этой неделе. Не стоит пользоваться выражениями типа «ну я же работаю», «сегодня задержусь» и «извини, мне надо отдохнуть». Хорошо бы все-таки выкроить для любимого человека хоть немного времени.

Про интим. Ароматы лотоса, иланг-иланга, пачулей и жасмина обязательно должны сегодня присутствовать как на вашей коже, так и на новом постельном белье, что вы постелили для близости. И еще один совет — для усиления чувственности попробуйте нанести на запястья и за уши несколько капель масла лимона.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: нет.



Водолей (21.01−19.02): Вы будете комфортно чувствовать себя в уединении, занимаясь привычной деятельностью. Но вряд ли удастся на этой неделе сохранить стабильность в делах и внутреннее равновесие. Придется переключиться на внеочередную работу. Новые идеи и предложения могут изначально вызвать протест, но не торопитесь сразу отвечать отказом. Дайте ситуации проявиться, а себе оставьте время подумать.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, сколько отдадите — столько и вернете. Неудачный день для финансовых манипуляций — четверг, избегайте даже мелких покупок и никому не верьте на слово.

Про любовь. Среда и пятница — самые романтичные дни недели. Вы будете блистать и покорять сердца и души. И не обращайте внимания на мелкие неприятности, которые можно решить достаточно просто.

Про интим. Даже самому пылкому соитию Водолеи предпочтут в ближайшее время посиделки с друзьями, с которыми можно обменяться последними новостями или, тем паче, сплетнями. Именно на подобных дружеских встречах вы можете узнать много нового, и о потаенных сторонах человеческой жизни, в том числе.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 31.

Рыбы (20.02−20.03): На этой неделе произойдет резкий поворот событий, словно что-то остановит вас в стремительном движении — и заставит двигаться в новом направлении. Со вторника нужно будет заново сориентироваться в том, чем вы заняты, и пересмотреть свои планы и обязанности. Непредсказуемость всего происходящего требует быстрой реакции и конструктивного подхода с вашей стороны. В среду будьте особенно внимательны, не давайте своим чувствам беспрепятственно проявляться под влиянием настроения.

Про деньги. Не исключены сложности на переговорах и ошибки в документах. В среду или четверг вероятны денежные поступления. Возможно, с их помощью вы создадите некий денежный ресурс, который с успехом можно вложить в какое-нибудь дело.

Про любовь. Любимый человек способен вас поддержать в сложной ситуации, поэтому лучше своевременно рассказать ему о своих проблемах, чем что-то скрывать.

Про интим. Повысить уровень своего физического влечения Рыбам помогут гомеопатические средства, причем не обязательно растительного или животного происхождения. Возможно, той искрой, что зародит в вас пламя, станет совершенно невинный на вид фильм, который вы посмотрите вместе, или модный журнал, где вы наконец-то найдете вдохновляющий вас образец для подражания. Но на всякий случай флакончик какой-нибудь пассифлоры держите все же под рукой.

Благоприятные дни: 28, 30; неблагоприятные: 31.