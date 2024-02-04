У Тельцов могут появиться новые партнеры по бизнесу, а Дев ждут любовные приключения

Овен (21.03−20.04): Не снижайте темп, постарайтесь завершить какую-то часть работы, увидеть результат. Впереди уникальный период, и к нему нужно хорошо подготовиться. Вторник и среда будут оптимальными для всех мелких и рутинных дел, наведения порядка и получения необходимой информации. Спонтанно и искренне реагируйте в контактах с теми, кого вы любите, не сдерживайте перемен. Развлечения и поездки планируйте на воскресенье.

Про деньги. Вам необходимо разумно распорядиться деньгами, а не потратить все в онлайн-магазинах. Во вторник могут удачно пройти деловые переговоры, вам удастся найти общий язык с партнерами. В четверг не принимайте ничего на веру, вы можете стать жертвой обмана.

Про любовь. Вы можете оказаться в эпицентре раздутого вами же урагана. Расслабьтесь, чем больше вы прикладываете усилий, тем сложнее вам выбраться из этого вулкана страсти, ревности и измен.

Про интим. У Овнов желание насладиться телом любимого человека может конкурировать с неожиданно проснувшейся брезгливостью и эстетством. Если вы не очень-то жаждете заниматься любовью со слегка потным партнером/партнершей — то устройте ему/ей баню! Да не простую, а с интимными сюрпризами!

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 7.

Телец (21.04−21.05): Сейчас вам стоит больше времени уделять эстетической стороне своей жизни. В работе хорошо заниматься вопросами рекламы, дизайна. Уделите больше внимания просьбам и проблемам ваших детей. Сделайте для них то, что обещали. Во вторник занимайтесь практическими делами, воплощайте накопившиеся идеи. Это оптимальное время для коллективного творчества; вы можете взять на себя функции руководства.

Про деньги. На этой неделе у вас могут появиться новые партнеры по бизнесу, но пока не стоит им слишком доверять. В среду и четверг возможно поступление довольно крупных сумм. В пятницу стоит промолчать и не спорить с начальством.

Про любовь. Проявите мягкость и отзывчивость. Внимание и такт с вашей стороны помогут растопить даже заледеневшее сердце. Все в ваших силах. В среду и субботу вероятны приятные встречи и романтические свидания.

Про интим. Тельцам на этой неделе гораздо больше понравится обсуждать чужие любовные подвиги, нежели свои, тем более, что у вас будет для этого повод, и не один. Кому-то из знакомых может срочно понадобиться ваш совет или консультация в качестве опытного эксперта по секс-примочкам. Постарайтесь не советовать уж слишком рискованный экстрим.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 10.

Близнецы (22.05−21.06): Ваша нагрузка возрастает, но теперь появляется много заманчивых перспектив. В личной жизни эта неделя одна из лучших в году для перехода на новый уровень в отношениях. Можно оформлять деловые и личные союзы, осуществлять сделки, заниматься рекламными акциями. В среду вероятны неожиданные события. Меняйте привычный стиль общения с окружающими, это может дать хороший эффект. Но не оказывайте давления и не торопите — не все сейчас могут за вами поспеть.

Про деньги. Вам не страшно заглянуть в завтрашний день, финансовая стабильность поднимает настроение. Материальное положение заметно улучшится, появится новый источник дохода. Выходные стоит посвятить покупкам, они окажутся удачными.

Про любовь. Вас будут любить и баловать, вами будут восхищаться, вам будут дарить подарки. И вы все это заслужили своей верной и преданной любовью. Да, она точно взаимна. Не сомневайтесь.

Про интим. Близнецы нынче найдут свое счастье в большой толпе народа. Так что вместо того, чтобы плакаться на отсутствие секса, скорее отправляйтесь на какое-либо мероприятие. Небесные светила обещают вам, что даже если вы не найдете там того «единственного»/ «единственную», за кем «в огонь и в воду», то уж точно отыщете еще несколько свободных «ушей»!

Благоприятные дни: 6, 11; неблагоприятные: 10.

Рак (22.06−22.07): Стройте на эту неделю конкретные планы и старайтесь успеть как можно больше. Проявятся некоторые подробности в отношениях, которые помогут вам выработать новую линию поведения. Это подходящее время для важных решений, которые касаются семьи и личной жизни. В среду не отказывайтесь от встреч, ведите активную переписку, новая информация может помочь вам выбрать правильные ориентиры. Мечтайте, стройте планы на воскресенье, и готовьтесь к быстрому развитию событий.

Про деньги. Хорошая неделя, особенно для того, чтобы сосредоточиться на делах. Вы можете достичь больших целей. Но будьте внимательны к своим словам и четко формулируйте мысли, иначе некоторые ваши высказывания могут быть восприняты как финансовые обещания.

Про любовь. Похоже, вам уже удалось покорить чье-то сердце, но предстоит еще притирка характеров и привычек. Не так-то просто начать жить вместе с кем-то.

Про интим. У вас сейчас что на уме, то и на языке. И если у кого-то наблюдается всего лишь откровенность в словах и мыслях эротического характера, высказываемых вслух своему бой-френду, то для некоторых Раков предсказание сбудется практически буквально. О чем думать станете, то на десерт и подадут.

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 5.

Лев (23.07−23.08): Включайтесь в ситуацию в понедельник без промедления. Расширяйте круг общения и обсуждайте с деловыми и личными партнерами общие планы. Ваши карьерные успехи сейчас, как никогда, зависят от того, как вы наладите взаимоотношения с коллегами. В среду будьте внимательны при решении финансовых вопросов. Вторая половина недели более благоприятна для открытых мероприятий, рекламной и лекторской деятельности.

Про деньги. Неделя обещает стабильность и финансовое благополучие. Правда, не исключено, что тут же найдутся желающие пожить за ваш счет. Все вопросы, связанные со страховками и кредитами, лучше решать в четверг.

Про любовь. Постарайтесь сдерживать недовольство, не стоит хмуриться и сердиться из-за пустяков. Будьте внимательнее к своему партнеру, найдите причину его плохого настроения и постарайтесь сделать для него что-нибудь приятное.

Про интим. Вполне возможно, что человек, который раньше вам не особенно нравился, вскоре заставит вас изменить мнение о себе, и не в последнюю очередь благодаря своим способностям искусителя/искусительницы. В любом случае, до соития дела лучше не доводить, а вот насладиться процессом соблазнения еще как стоит!

Благоприятные дни: 7, 10 неблагоприятные: 9.

Дева (24.08−23.09): В последнее время вы достигали успеха благодаря здравому смыслу и терпению. Но в пятницу могут подвести партнеры или неожиданно придется заняться чем-то новым. Не сопротивляйтесь переменам — все не случайно. И пока старайтесь находить компромисс в острых ситуациях. У вас есть две недели для того, чтобы утвердиться на своих позициях и продвинуть запланированные дела. В выходные не ограничивайте себя в тратах и удовольствиях.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, однако вам хочется большего. Но готовы ли вы больше работать и иметь меньше свободного времени? Найти богатого спонсора у вас вряд ли получится.

Про любовь. В начале недели вас могут ожидать увлекательные любовные приключения. Не исключена вспышка сильных чувств. Но в конце недели вы можете устать от этого вихря страсти, вам захочется побыть наедине с собой.

Про интим. Больше всех других частей тела вас интересуют нынче в представителях противоположного пола не что-нибудь, а... ноги. Вы способны бесконечно разглядывать ступни, любуясь ими, сравнивая длину фаланг и даже любовно проглаживая пространство между пальцами. Впрочем, наверняка вскоре вам захочется с нежностью поцеловать эти прекрасные конечности.

Благоприятные дни: 5, 11; неблагоприятные: 6.

Весы (24.09−23.10): Это один из самых значительных в году переломных периодов, когда важно оставить в прошлом завершенные дела и подготовиться к очередному интенсивному периоду в работе и личной жизни. Сейчас вы в центре событий, и нужно постараться во всех важных темах прийти к определенности. Можно, а для кого-то и нужно, поторопиться с оформлением деловых и личных союзов. Занимайтесь вопросами трудоустройства и образования, смело меняйте имидж и стиль отношений.

Про деньги. В первой половине недели вероятны крупные денежные поступления. Не исключены выгодные предложения, связанные с новой работой. Так что деньги у вас будут и на покупки, и на развлечения.

Про любовь. После бурных страстей предыдущей недели, вы прозреете и успокоитесь, появится время для размышлений о создавшейся ситуации. Пора сделать выбор и закрыть дверь в отношения, которые вам не нужны.

Про интим. Небесные светила хором сулят вполне ощутимую возможность забеременеть. Так что в зависимости от вашего желания — либо трудитесь как папа (и мама) Карло, «выстругивая» долгожданное дитя, либо и вовсе не начинайте. Дети — они же как тараканы, если захотят, так заведутся даже там, где десять раз мелком «Машенька» намазали.

Благоприятные дни: 7, 9; неблагоприятные: 8.

Скорпион (24.10−22.11): Это определяющая неделя в делах, которым вы уже посвятили достаточно много сил и времени. Сейчас вы значительно ближе к успеху, но должны принимать ответственные решения. Не ищите советов у друзей — вы, как всегда, значительно лучше можете разобраться в собственной ситуации. Воскресенье может изменить ваши планы и добавить новых дел. Обратите внимание на, казалось бы, случайные встречи и информацию.

Про деньги. Вам необходимо четко планировать свой бюджет и рабочее время. Звезды предсказывают, что ваши доходы резко повысятся. Среда — благоприятный день для заключения контрактов и соглашений, для проведения деловых встреч и решения разнообразных финансовых вопросов.

Про любовь. Неделя начнется с вихря внутренних противоречий, норовящих совершенно лишить вас покоя. Вам пора что-то менять и выбрать любовь, а не долг. Это путь к счастью.

Про интим. Проблема, с которой, скорее всего, столкнутся нос к носу Дамы-Скорпионы — это преждевременная эякуляция вашего возлюбленного. Попробуйте заранее приготовить слегка «замораживающие» средства — например, специальную смазку с ментолом и мятой. Мужчины-Скорпионы на этой неделе также будут ленивы в сексе, предпочтут ему посмотреть сериальчик.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 11.

Стрелец (23.11−21.12): Командная работа сейчас принесет максимальный успех. Значительной может быть роль друзей, коллег и других заинтересованных людей в тех сферах жизни, где вы настроены на перемены. Стрессовые или экстремальные ситуации в среду могут принести неожиданно полезный эффект. Но чувствуйте грань и не нарушайте своих обязательств, действуйте в интересах коллектива. Деловые и романтические тенденции сейчас имеют много точек пересечения.

Про деньги. Эта неделя вполне успешна в финансовом плане, однако пока лучше не совершать крупных покупок. На работе возможны изменения, которые вас порадуют.

Про любовь. Возможны сильные душевные переживания, ведь отношения с партнером, похоже, все еще оставляют желать лучшего. Не огорчайтесь, скоро буря пройдет и любимый человек опять будет рядом.

Про интим. Не пытайтесь спорить с судьбой. Если вам суждено стать для кого-то камнем эротического преткновения, это так или иначе случится. Даже если вы будете упираться всеми рогами и копытами. Поэтому просто наблюдайте за происходящим и веселитесь от души. В конце концов, все люди в мире постоянно меняются местами — когда-то вы были столь же забавны, сейчас еще чей-то черед.

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 8.

Козерог (22.12−20.01): Займитесь решением насущных проблем в первой половине недели. Если вы не успеете навести порядок в делах и своем жилом пространстве, то очень скоро может начаться неразбериха. Окружающие вам с удовольствием помогут, если вы правильно организуете процесс совместной работы. С середины недели начнутся сюрпризы. Волнений будет много, но большая часть их будет связана с позитивными переменами в деловой и личной жизни. Не сдерживайте того, что должно произойти.

Про деньги. В ближайшие дни вам не стоит увлекаться игрой на бирже и ставками на спорт, вас может ожидать только разорение. В среду будут удачны сделки и подписание договоров, на этот день можно планировать деловые встречи. В пятницу возможны долгожданные денежные поступления.

Про любовь. Ваша пара, похоже, переживает период обновления: что-то безвозвратно уходит, уступая место новому. Попробуйте просто подарить свою заботу и внимание любимому человеку, не требуя ничего взамен.

Про интим. Вы окажетесь невероятно падки на лесть и комплименты — все это происходит от неуверенности в своей привлекательности, обострившейся так некстати не так давно. Постарайтесь не поддаваться на комплименты, что недвусмысленно будут провоцировать вас на благодарность в виде ночи, проведенной вместе. Это только добавит вам ценности в глазах противоположного пола.

Благоприятные дни: 8, 10; неблагоприятные: 6.

Водолей (21.01−19.02): Трудности позади, и сейчас вы пользуетесь расположением начальства, коллег и повышенным интересом представителей противоположного пола. В среду возможны неожиданные переживания. Думайте в первую очередь о здоровье и интересах дела. Любой стресс быстро пройдет, тратьте время на то, что действительно важно. Выходные наполнят вас энергией и энтузиазмом. Какая-то далекая мечта может осуществиться, но придется проявить инициативу.

Про деньги. Понедельник подойдет для завершения финансовых дел и наведения порядка в документации. Вторник и среда пройдут более расслаблено, стоит заняться творческими проектами, вас могут посетить интересные финансовые идеи.

Про любовь. Среда обещает романтическое знакомство, которое заставит ваше сердце биться сильнее. В пятницу постарайтесь не устраивать ссоры и сцены ревности.

Про интим. Водолеям эротические светила едва мерцают тусклым светом — совершенно не желая давать зеленый свет всем вашим желаниям и намерениям. Тех же, кто все-таки рискнет пойти против их воли, ждут, как минимум, разочарования и надолго испорченное настроение.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 5.

Рыбы (20.02−20.03): Скоро вас захлестнет большое количество дел, и за эту неделю постарайтесь создать больше порядка в своей жизни. В среду могут возникнуть трудности с людьми, которые много для вас значат. Спонтанная реакция может оказаться самой правильной, и это будет способствовать еще большей близости. Постарайтесь до выходных уладить все финансовые дела. Можно заниматься вопросами наследства, вступления в права собственности, брать ссуды и кредиты.

Про деньги. В первой половине недели не исключены денежные затруднения, которые притормозят реализацию ваших замыслов. Чтобы получить прибыль, вам придется много работать.

Про любовь. Новое знакомство на этой неделе изменит ваше мировоззрение, вы станете прислушиваться не только к себе. В четверг велик риск поссориться из-за пустяка. И вы будете постепенно отдаляться друг от друга.

Про интим. На этой неделе лучше всего выбирать одежду холодных тонов — иначе окружающие точно взорвутся, глядя на вас. Ведь вы нынче просто пылаете страстью, а сексуальность искрами сыплет из ваших глаз. Так может, хотя бы одежда немного спасет от перегрева тех, кто окажется с вами рядом.

Благоприятные дни: 7, 9; неблагоприятные: 5.