Как туляк покорял Килиманджаро

Андрей Козин 26-летний Андрей Козин недавно вернулся из своего первого серьёзного путешествия. Сколько стоит такой экстремальный отдых, что нужно взять с собой в горы, какая нужна подготовка – об этом и о многом другом Андрей рассказывает вам здесь и сейчас. Вдруг захотите повторить маршрут ;)

– Я долгое время работал в автомобильной сфере – занимался продажей, обслуживанием автомобилей. В какой-то момент решил кардинально изменить свою жизнь. В начале 2019 года – перед поездкой в Африку – уволился с работы, мне хочется преуспеть в другой сфере деятельности.

Вообще, первый раз в горы я попал в 2017 году, совершенно случайно, в Абхазии. Мы вышли на высоту примерно 2300−2400 м над уровнем моря. Я увидел озеро Рица с высоты птичьего полета. Мне всё это очень понравилось: красивое место, хорошая компания, отличная атмосфера. К тому же я нормально перенес физические нагрузки (в Туле я занимался фитнесом, легкими пробежками).

В этом походе меня немного раззадорили мои знакомые — много рассказывали про другие горы — Казбек, Эльбрус, Архыз… Ребята были уверены, что я смогу покорить эти вершины.

Естественно, мне захотелось это сделать! Я понял, что горы — это моё. Стал читать про разную экипировку, заниматься физическими нагрузками. В итоге я решил замахнуться на гору повыше и купил тур на Эльбрус (5642 м над уровнем моря).

В поход я отправился в ноябре 2018 года. Долго и тщательно к нему готовился. И вот — я на вершине Эльбруса! Для меня это было достаточно легко. У меня были нереальные эмоции! Я почувствовал кайф, заряд, эйфорию.

После этого путешествия я подумал, что дальше отправлюсь покорять либо Аконкагуа (Анды), либо Килиманджаро. Выбрал второй вариант, потому что в Южную Америку всё выйдет слишком дорого.

Я нашел в Африке компанию с русскоязычными менеджерами, которые мне помогли организовать мой поход. Конечно, это стоит не очень дешево. За восьмидневный тур я заплатил 2200 долларов, оплачивал в рассрочку. Само восхождение зависит от маршрута и от того, сколько ты будешь на горе.

В тур входят услуги гида, трансферы, проживание, питание во время маршрута, услуги медика, спуск… Перелеты оплачивал отдельно. Брал билеты за полгода, они обошлись мне примерно в 35 тысяч рублей туда и обратно. Кстати, за месяц до вылета билеты уже стоили больше 70000 рублей. Так что советую всегда покупать их заранее.

Я совершил три перелета: из Москвы в Маскат (столица Омана), оттуда — на остров Занзибар, а затем — до аэропорта Килиманджаро. Конечно, можно добраться с одной пересадкой. Но мне очень хотелось на обратном пути вернуться на Занзибар и посмотреть на Индийский океан.

Танзания достаточно развитая страна для Африки. Она благоприятная для туризма, здесь не требуются прививки от малярии или желтой лихорадки. Хотя, например, в соседней Кении нужно прививаться.

В Танзании меня встретили хорошо, там чувствовал себя комфортно. Я знаю английский на бытовом уровне, так что мог свободно поговорить с местными. Кстати, я был очень удивлен, когда один из гидов заявил мне, что знает тульский «Арсенал»! Ричард — страстный футбольный фанат и оказывается, смотрит российскую Премьер-лигу. Я был в шоке.

В отеле мне предложили вертолетную страховку, я заплатил за нее 70 долларов. Вообще это правильное решение. Когда ты находишься в другой стране, на другом континенте, мало ли, что случится, а тем более в горах. У гида всегда под рукой есть спутниковый телефон, он может в любой момент вызвать вертолет. Если не задумываться об этом заранее, «спасение» может обойтись в кругленькую сумму. Вылет вертолета в горы стоит 2400 долларов.

Если ты новичок в покорении гор, не стоит волноваться и бояться. Килиманджаро — одна из самых простых вершин. Не обязательно иметь серьезную подготовку, главное, выбрать нужный маршрут. Альпинизма как такового там нет.

На Килиманджаро работают портеры — высотные носильщики, которые помогают тебе нести твои вещи. Отказаться от этой услуги нельзя, это условие национального парка, ведь в Африке сложно с работой. Мой рюкзак весил 17−18 кг. Кстати, на Эльбрусе я сам всё нес — мои вещи (палатки, спальники, веревки, карабины и др.) весили около 30 кг.

Стартовали мы 8 февраля. В мою группу вошли восемь туристов, включая меня. Ребята были из Австралии, Индии, Франции, Канады, и даже был парень из Рязани! Самому старшему участнику группы было 38 лет.

Отель находился не совсем рядом со стартовыми воротами. Нас к ним подвезли, записали. Здесь всё очень строго: каждый твой переход отслеживается и записывается.

У подножья было свыше 25 градусов. В горах надо знать, как правильно одеться, потому что условия постоянно меняются: днем очень жарко, ночью температура опускается до -5 градусов. Очень важно иметь теплые ботинки, хорошие варежки. Конечности в горах всегда мерзнут.

Конечно, у всех была высотная акклиматизация. Чувствовался недостаток кислорода, побаливала голова.

Маршрут сам по себе сложности не составлял. Мы останавливались каждый час, полтора на небольшой отдых, каждые 3−4 часа был перекус. Разбивали лагерь для ночевки, пройдя 5−7 часов. Пройденное расстояние зависит от рельефа. В один день можно пройти 5 км, в другой — 13 км.

Хочу отметить, что Килиманджаро — очень чистая гора, там нет мусора. Даже не сравнить с тем, что я видел на Кавказе.

С нашей группой изначально было четыре гида — один старший, остальные — его помощники. А затем нас разделили на две группы в зависимости от темпа: кто-то шел медленнее, кто-то быстрее.

Портеров мы особо не видели, только вечером встречали. Они всё время шли впереди. Кстати, именно они готовили нам еду. Мы ели трижды в день, плюс перекусы. Так вот однажды портеры приготовили борщ! Африканский борщ с говядиной. Я так удивился! Он оказался похож на наш, но всё равно не то. Ребята постарались, меня это впечатлило! Во время обеда я всем рассказывал, как и с чем его едят. Вообще туристов интересовала русская культура. Я говорил, что живу в 10 км от усадьбы Льва Толстого. Конечно, они знают, кто это такой.

Перед восхождением мы пришли в лагерь в районе часа дня. У нас был переход с 4100 до 4600 метров, не такой длинный. Этот путь мы преодолели за 3−4 часа. У нас был ранний отбой — около 18.00, подъем — в 22.00. Но я так и не смог уснуть. Мы поели и отправились дальше.

Мы поднимались с высоты 4600 м до 5895 м. Семь часов шли только вверх. Какой же на вершине красивый восход — идеальный! Солнце встает с уровня моря, и ты всё это видишь. Очень круто!

Чем выше поднимались, тем было холоднее. Наверху температура была -15 градусов и дул сильнейший ветер. Кстати, на вершине в этот сезон снега нет, только ледники.

В этот день Килиманджаро штурмовали человек 50 с разных групп. Даже очередь сложилась для фотографий.

13 февраля — и вот я на вершине! У меня были невероятно сильные эмоции, я не смог сдержаться и заплакал. Не могу это контролировать. В этот момент в голову лезут такие глобальные мысли. Само осознание того, где я нахожусь — на высшей точке другого континента, за много тысяч километров от дома. В этот момент понимаешь, что мир такой огромный и при этом маленький.

Обратный путь у нас занял два дня. Распрощались с ребятами. Вообще мы с ними нормально общались, добавились к друг другу в друзья на Фейсбуке. Приглашали друг друга в гости!

Мы вернулись в отель, и на следующий день я отправился в сафари-парк. Перевозили нас в современном Land Cruiser, в котором даже вай-фай был! Всем выдали по биноклю. Я посетил два заповедника, видел много африканских животных. В зоопарке ты приходишь посмотреть на них, а тут — они на тебя!

А после сафари я отправился на Занзибар — забронировал бунгало на берегу Индийского океана. Обошлось очень дешево — 120 долларов за четыре ночи. Жилье и питание там недорогое, а вот перелет…

Океан я видел впервые. Он такой красивый — меняет краски в течение дня. Индийский океан очень теплый, в воде мне даже было немного некомфортно.

В конце февраля я вернулся в Тулу. В дальнейших планах у меня — беговой полумарафон в Венгрии через месяц. Я активно к нему готовлюсь: прохожу подготовку в одном из беговых клубов города. А в июне я отправлюсь на Казбек.