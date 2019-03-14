Другой Стамбул

Сергей Рубцов Стамбул многолик, суетлив, ярок! Это целый мир, где смешались времена и культуры. Виды на Босфор, Голубая мечеть, уютные старые дворики, ностальгический трамвай, бегущий по паутине улиц, шум Гранд-базара... Тульский путешественник Сергей Рубцов был там уже не один раз. И это не случайность. Ибо Стамбул вдохновляет!

— Мое первое знакомство со Стамбулом состоялось в 2017 году, когда я решил воспользоваться бесплатной экскурсией от Turkish Airlines и намерено купил билеты с суточной стыковкой в городе. Город оставил приятные впечатления о себе, хотя я успел посмотреть только Голубую Мечеть, посетить музей в Соборе Святой Софии да погулять по дворцу Топкапы. И вот 1,5 года спустя я вновь отправился в Стамбул, но поселяюсь в более тусовочном месте — на улице Истикляль.

Заодно я впервые куда-то летел авиакомпанией «Победа», где, как многим известно, очень своеобразные нормы провоза ручной клади, поэтому огромный зеркальный фотоаппарат остался в России, а все фотографии в этом посту сделаны на телефон.

Кстати, самолеты «Победы» прилетает в аэропорт имени Сабихи Гёкчен, расположенный в азиатской части города, там нет выхода в метро, поэтому до нужно части города придется добираться наземным транспортом по улицам с не самым хорошим трафиком. Я остановился в шаговой доступности от площади Таксим, куда от аэропорта ходит Havabus, конечно, любители сразу окунуться в атмосферу города могут поехать обычным рейсовым автобусом, он гораздо дешевле, но и ехать на нем гораздо дольше, но тут, как говорится, каждому свое.

Центральный монумент «Республика» на площади Таксим:

Именно отсюда берет свое начало одна самых популярных пешеходных улиц в Стамбуле — Истикляль, в подворотнях которой спрятано множество баров и ночных клубов, даже днем здесь собираются толпы туристов.

Со всех сторон доносится запах местной уличное еды, начиная от жаренных каштанов и заканчивая местными бубликами — cимиты:

В честь последних в Стамбуле даже есть памятник:

Улице не полностью пешеходная, по ней курсирует знаменитый исторический стамбульский трамвай, соединяющий площадь Таксим и станцию подземного фуникулёра Тюнель (о нем чуть позже). Интересно, что трамвай здесь пустили вновь после того, как улица стала пешеходной, хотя 30 лет до этого его с нее убирали.

Сейчас это развлечение для туристов, а не общественный транспорт, потому что быстрее пройтись пешком, чем проехать сквозь толпы туристов, но ради необычных ощущений, можно немного потрястись.

Внутри трамвая обшит деревом, роскошь, да и только.

Как я уже писал выше, конечная остановка трамвая и улице Истикляль у входа на станцию подземного фуникулёра Тюнель, но его мы используем для подъема наверх, а сами продолжим спускаться пешком по узким улочкам в сторону бухты Золотой Рог. Здесь на нашем пути возникнет знаменитая 61 метровая Галатская башня.

Помню она привлекла мое внимание еще в прошлый раз, когда я увидел ее впервые со смотровой площадки дворца Топкапы. Помнится гид рассказывал, что с башни подобной Икару спрыгнул какой-то ученый и перелет на самодельных крыльях через Босфор, приземлившись в азиатской части Стамбула. Звучит не очень правдоподобно. На башню можно подняться и полюбоваться панорамой город, но очередь для этого надо отстоять приличную, поэтому я ходил и смотрел на нее с земли, каждый раз направляясь в номер своего отеля:

Отличное граффити на фасаде магазина у подножия от башни:

Еще один пример уличной живописи в одном из подземных переходов:

Продолжаем движения и добираемся до Галатского моста. Он довольно интересен свой конструкцией, по его верхней части движутся автомобиля, а, если так можно выразиться, на цокольном этаже расположены рестораны, предлагающие в своем меню разнообразную рыбу. Разумеется, в Турции любой сервис очень навязчив, поэтому если не хотите отбиваться от зазывал, то лучше прогуляйтесь по верхней части. Лично меня больше всего удивило количество рыбаков, которые стоят на этом мосту круглосуточно на всем его протяжении:

Мост выводит нас к зданию Новой Мечети, но мы отправляемся за нее, где находится второй по величине рынок Стамбула — Египетский базар. При чем здание строилось как часть комплекса мечети:

Лично я не могу спокойно пройти мимо пряностей и специй:

Логичным продолжение прогулки стало посещение и самого большого рынка Стамбула — Гранд Базара, тем более он находится в пешей доступности.

Тут все гораздо масштабнее и количество людей, и количество продаваемых вещей. Моей основной целью было любопытство, поэтому я больше смотрел по сторонам и за своими карманами.

От Гранд-Базара продолжаем идти в самый центр города по живописным местным улочкам:

Разумеется, я не мог побывать в Стамбуле и не посетить Голубую мечеть, к сожалению, в ней проходили ремонтные работы:

Внутри часть свода закрыта принтом, но все ее величие можно увидеть в моем прошлом посту по ссылке в начале:

В этот раз я не пошел в Собор Святой Софии, потому что не было желания стоять длиннющую очередь, зато решил вновь Дворец Топкапы, тем более в прошлый раз я не был в Гареме:

Внутреннее убранство поражает своей яркостью и разнообразием узоров:

На этом прогулка по наиболее популярному району Стамбула завершилась. Вновь добравшись до Галатского моста и перейдя на его противоположную сторону, находим остановку подземного фуникулера, которая поможет добраться до улицы Истикляль:

Следующей интересовавшей меня точкой являлся еще один дворец османских султанов — Долмабахче. Находится он в районе Бешикташ рядом с футбольным стадионом, где базируется многим известная одноименная футбольная команда.

От описанной выше площади Таксим, рядом с которой я жил до дворца можно было дойти пешком менее чем за полчаса, а также добраться почти до самого дворца на подземной фуникулере Кабаташ-Таксим. Я выбрал вариант с пешей прогулкой, но на пути туда встречаются не очень колоритные улицы, потому что Бешикташ больше является коммерческим районом Стамбула. В общем смело можно ехать на фуникулере, ничего не потеряете. Часовая башня Долмабахче:

Чтобы попасть внутрь дворца пришлось отстоять пару часов в очереди:

Фотографий самого дворца выкладывать не буду, фотографировать внутри было запрещено, да Долмабахче оказался типичным дворцом, каким его привыкли видеть в каком-нибудь Питере или другом европейском городе. Я ожидал увидеть больше местного колорита:

Из культурной программы осталась лишь прогулка по воду с видами на ночной Стамбул, но на телефон получились ужасные фото, да и вообще думал, что прогулка будет во время заката, но из-за всех сборов и прочих задержек, закат был упущен:

Что касается барно-ресторанной части моей поездки, то в Стамбуле сложнее всего было найти сочетание местной кухни, кальяна и алкоголя. Все-таки страна является мусульманской и не во всех местных ресторанах есть даже пиво. Хотя если немного отойти от самых проходных мест, то предприимчивые турки сами намекают, что если интересно, то могут и пиво налить, только приносят его в непрозрачных стаканах из-под колы или даже в каких-нибудь чайниках.

Хотя есть здесь и классические бары:

В общем, если постараться, то можно вкусно и хорошо отдохнуть:

В принципе, это все, что я хотел рассказать про свою очередную поездку в Стамбул, город все также прекрасен и все также мне вновь хочется сюда еще раз вернуться.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Чего не хватает Стамбулу?