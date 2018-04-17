Большая прогулка по Минску

Сергей Рубцов Не так давно был гульбарий про Минск-новогодний , сегодня мы посмотрим на Минск-летний. А гулять будем с тульским путешественником Сергеем Рубцовым . И, кто знает, может, на майские праздники вы поедете в столицу Беларуси? Ведь там так любят гостей из России! ;)



— В столицу Белору… эм… в смысле, Беларуси я хотел попасть довольно давно, но что-то постоянно меня останавливало, то нет подходящей компании, то мы уже собираемся праздновать там Новый Год, но не успеваем найти жилье и останавливаемся в Смоленске. Еще мне со всех сторон твердили, что там меня ждет самый совковый совок, делать там абсолютно нечего, смотреть тем более и прочее, и прочее. Но тут в один из летних выходных появилась возможность наконец-то отведать драников, погулять по Минску, немного покататься по популярным окрестностям, заодно заглянув в пару местных старинных усадеб. Это было заманчиво ??

Нашу прогулку по Минску мы начнем с центра города, где есть небольшой район, который существенно отличается от всех современных построек — Троицкое предместье. На этом небольшом историческом пятачке, зажатом между парой улиц, можно посмотреть, какой когда-то был Минск, и похоже он выглядел как типичный европейский город:

Кафедральный собор Сошествия Святого Духа:

Солнечные часы, которые почему-то решили расположить в тени:

Памятник белорусскому художнику и скульптуру Язэпу Дроздовичу:

Местная ратуша:

Архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии:

Скульптура «Городские весы»:

Костёл святого Иосифа:

Петропавловский собор:

Памятник главе минского магистрата:

С сожаление осознал, что никогда не буду выглядеть так же круто, как этот пацан на лошади:

На самом деле, все исторические постройки расположились на небольшой территории в центре города, я пытался найти что-то более или менее историческое и в других местах Минска, но единственное, что мне попалось — это Пищаловский замок, который был огорожен забором и в котором, как я позже узнал, располагался следственный изолятор «Володарка».

Если же взять весь остальной город, то там, в отличии от исторического центра, все будет фундаментально, с размахом, огромными пространствами, в общем, все как мы привыкли:

Государственный музей истории Великой Отечественной войны, все-таки белорусы, как никто из наших бывших соотечественников, хранят об этом память, хотя на большинстве памятниках указаны даты 1941−1944, то есть празднуют они все-таки освобождение Беларуси.

На искусственном островке на реке Свислочь в самом центре Минска расположился Остров слез, посвященный белорусским воинам-интернационалистам:

Сразу на входе посетителей встречает бронзовая икона Божьей Матери, вмурованная в камень:

Мемориал посвящен бойцам, погибшим в Афганистане:

Плачущий ангел:

Столб у моста к острову:

Я небольшой любитель таких достопримечательностей, если их так можно назвать, поэтому долго на острове задерживаться не стал, тем более туда уже пришла толпа туристов из одной из стран, как раз располагающейся неподалеку от Афганистана. К сожалению, это не все грустные памятники центра Минска, на входе в станцию метро Немига лежат бронзовые розы, который установили здесь после трагедии 1999 года, когда в давке погибло 53 человека:

На этом заканчиваем с грустью и продолжаем гулять по городу, который продолжал меня впечатлять открытыми пространствами и обилием парков с прудами:

Президентский дворец:

Знаменитая минская Звезда Смерти, а точнее здание национальной библиотеки:

Если вы приедете в Минск на поезде, то первое, что предстанет перед вашими глазами будет архитектурный ансамбль Ворота Минска:

Здание Большого театра оперы и балета:

Кстати, именно возле театра остался Белорусский Шарокот:

Кроме шарокота в парке театра можно найти несколько памятников:

Вообще Минск приятно удивил обилием небольших скульптур и памятников и это очень хорошо:

Местное граффити:

Причем, я так увлекся поиском необычных объектов города, что порой, следуя названиям на картах maps. me петлял во дворах и встречал даже вот такое народное творчество)

После парочке таких находок я решил, что хватит заниматься ерундой и отправился на Площадь Независимости, где был знаменитый минский красный костел Святого Симеона и Святой Елены:

Здание необычно и прекрасно в каждой своей детали:

Особенно необычно здание костела смотрится на центральной площади города в окружении государственных построек и министерств:

Я провел в Минске всего 2 дня, а затем отправился прокатится по его знаменитым и не очень окрестностям, о которых напишу отдельно. Если честно, то я ждал от города гораздо меньшего, я прям был уверен, что мне он не понравится, но это оказалось не так. Минск я увидел не «замшелым совком», как мне многие говорили (для этого надо ехать в Бишкек), а чистым городом с большими пространствами и зелеными парками, исторический центр, к сожалению, очень маленький и его трудно назвать уютным, это больше такой музей под открытым воздухом, чем полноценная часть города, но в целом город оставил у меня очень приятное впечатление. Надо бы заехать сюда еще раз…

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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