Цветущий Крым

Елена Свиридова и Андрей Илюхин Андрей Илюхин в межсезонье уезжают в Крым, где море, горы и цветы. Как выглядит ранняя весна в Туле? Дворы захлёбываются грязью, дороги пылью, повсюду пирамиды из говна, мусора и всего того, что скрывал от нас благопристойный снег... А так хочется тёплого ветра и яркого солнца, буйства цвета и шума моря, отчаянно хочется настоящей весны. Вот поэтому Елена Свиридова

— Соскучившись по Крыму за почти что годичную разлуку, в марте мы отправились в новое путешествие по любимым местам. Короткий десятидневный отпуск — немного Алушты и чуть-чуть Севастополя. Конечно, горы, горы и подснежники!

Не устающая удивлять встреча с воздухом Крыма — сразу за бортом невыносимо-душного самолёта… Потрясающий воздух, вкусный и чистый. С ароматом не загаженной мегаполисно-промышленной дрянью природы… Нет, природе, конечно, достаётся от человека и тут. Но на воздухе это пока не сказывается так, как у нас… Диспетчер радует отменой обещанного яндексом троллейбусного маршрута. «Через каждые 10 минут…» Размечтались! Помыкавшись между кассами, покупаем билеты на то, что раньше отправляется — на ялтинский троллейбус. Придётся тройку кварталов переться по Алуште с сумками…

Может из-за пасмурной погоды и усталости от дороги, но первое впечатление от встречи с Крымом скорее злость на то гадство, что творится на периферии Симферополя… По обочинам — грязь и мусор, разваливающиеся заборы, потерявшие цвет облезлые стены домов… И это — столица! Стыдоба! Противно… У ж/д вокзала ситуация немного выправляется, делается как-то приличнее. Но вокзал неожиданно сделалось жалко. Какой он был красивый! А теперь обезлюдел, пожух. Трещины какие-то, тусклость. Оно и понятно, мало кому он пока нужен… Зато теперь новый аэровокзал строят. Нарядный такой, современный, большой. Где-то в туманной дали, из которой непонятно как надо будет добираться до транспорта. Он здесь теперь нужнее. А железнодорожный дворец пока что грустный рудимент…

Едем. Пасмурно. Лес по обочинам серенький, уже не зима — ещё не весна. А вот на Чатыр-Даге — снег. Мы его ещё на подлёте видели. И на Караби снег, и на Бабугане… А вот и сюрприз! Подснежники, прямо на обочине! И солнышко вдруг, среди пасмурных небес. И массив Демирджи вспыхивает рыжим светом.

У нас славный домик в Алуште! У троллейбусного кольца, совсем рядом с ненужными нам набережной и пляжем. На воротах соседей — огромный, мощный котяра. Чёрный с белой грудью и белыми лапами. С широченной мордой и недобрыми глазищами. У дверей — зацветающая вишня. И очень милый вид на круто забирающую вверх улицу со старыми домиками. Прямо от двери!



Вообще Алушта в вечернем свете показалась довольно фотогеничной — если свернуть с центральной улицы. Зажигались фонари, эффектно засияла подсветка на мечети и православных храмах. Мы гуляли, любовались, немного фотографировали. И даже к морю вышли, поздороваться. Оно сонно и немного призывно побулькивало во тьме. Мы подышали пахнущим йодом прохладным воздухом, да и пошли домой ужинать и строить планы на завтра.

Подснежники Кастели Утром 10 марта мы ни свет ни заря побежали на редкий троллейбус на Запрудное, идущий прямо от расположенной у порога нашего нового алуштинского дома троллейбусной станции. Ехать нам предстояло всего одну остановку, и можно было бы уехать с автовокзала, но до него ещё идти, а тут почти телепорт — от кровати в подснежниковый рай Кастели. Раз уж мы приехали в Крым на подснежники, то первым делом, конечно же, отправились туда, где их ожидалось много-много! Утреннее небо над троллейбусным кольцом постепенно прояснялось, подсыхал асфальт после ночного дождя — если повезёт, погода «разгуляется», и нас сегодня не намочит дождём… На знакомой и такой памятной на приключения остановке «Виноградное» мы высадились из троллейбуса. И первым делом с лёгкой Лениной руки свернули немного не туда, пойдя раздолбанной грунтовкой от остановки — но быстро исправились. Вернулись чуть назад по трассе и свернули на разбитую асфальтовую дорогу к войсковой части на вершине Кастели. Над горами клубились тучи, висел в воздухе туман. Нам на вершину не надо — тут совсем недалеко от начала дороги малоприметный поворот на даунхильскую тропу-трассу, проторенную на скалистом склоне местными веломаньяками. В марте для них ещё не сезон, и мы, не боясь быть задавленными, свернули с асфальта на уводящую под склон тропку… Здесь царила чудная атмосфера крымского леса. Ей были нипочём пасмурность и серость. Тут были цвета, запахи, звуки весны. Серебрились стволы деревьев на сиренево-синем фоне далёких гор. Клубилась меж ветвей влажная туманная дымка. Сверкали бисером капельки на тонких веточках у тропы. А по обочинам яркой зеленью сияли замшелые поляны. Здесь была жизнь — пробуждающаяся, отрицающая тоску серых дорог и грязных городских обочин. Словно из солидарности с оптимизмом горного леса, забрезжили в облачном небе просветы, и солнечные лучи яркими пятнами нет-нет, да и расцвечивали всё вокруг… А по сторонам от дороги забелели подснежники. Целое море подснежников — девственно-свежих, ещё не раскрывших до конца свои изящные бутоны. И на некоторое время мы погрузились в азартное фотографирование цветов. Мы прошлись до того места, где верхняя тропинка обрывается на склоне с просторной чашей, заполненной подснежниковыми зарослями. Полюбовались открывающимся зрелищем — и повернули обратно. Потом Андрей спустился ниже по велотропе — и как они тут только ездят! — там были полянки жёлтых крокусов, и настоящие подснежниковые заросли среди мхов и камней! А Лена в это время, присев у дороги, пыталась без растворителя написать этюд с заросшими серо-зелёным лишайником деревьями. Солнечные пятна сменялись глубокими тенями, словно издеваясь над художником. Устав бороться со стремительно меняющимися состояниями, Лена спустилась к Андрею, бродившему среди сплошного подснежникового ковра. Влажные венчики подснежников не успели ещё как следует распуститься, и белоснежные бутоны почти не пахли. Зато радовали глаз восхитительной свежестью. Очень не хотелось уходить отсюда, но в наших планах были ещё Никитский ботанический сад и прогулка по Ялте… Айва в Никите В кассах Никитского ботанического сада нам пообещали, что «Да! Всё цветёт!» — не то чтобы «совравши», но уж очень сильно преувеличили. Главным украшением пасмурного сада были пушистые шары разномастных кошачьих, сидевших по лавкам и печально бродивших в зарослях. Мы залюбовались роскошной трёхцветкой, угнездившейся в сплетении стволов глицинии — пока её бандитского вида чёрно-белый кавалер нервно дефилировал по периметру. Заглянули в дегустационный зал, посмаковали херес и мускат Красного камня. Взяли на вынос стаканчик-непроливайку с портвейном. На потом — на обед в саду. На клумбах цвела японская айва — пышными ярко-розовыми купами. И подснежники тут цвели тоже, но после Кастели им трудно было нас удивить. Зато здесь распускались нарциссы, и ещё какие-то сказочные цветки-колокольчики нежных колдовских цветов, живо вызвавшие ассоциации то ли со сказами Баженова, то ли с фантазиями на тему цветущего папоротника… И ветреницы, белые и розовые, качали изысканными венчиками на клумбах… Мы пообедали на лавочке под сосной, в ветвях которой мелькала подло сбежавшая из-под наших объективов толстая пушистая белка. Покормили вездесущих котов, тут же возникших откуда-то из недр сада. Спустились по аллеям к нижним воротам. Не слишком-то радовал цветением сад в межсезонье. И слишком дороговато «удовольствие» побродить по парку, в котором пока что так мало интересного… Увидев автобус, мы поспешили за ворота, чтобы переместиться в город-счастье Ялту. Город-счастье Ялта Собственно, главной целью нашего сегодняшнего путешествия было посещение выставки «Конфеты-букеты» в галерее «Почерк». Но всё же первым делом мы доехали до «Спартака», чтобы добыть растворитель — без него Ленины планы на масляное творчество были под угрозой! Купленный на рынке «Уайт-спирит» обладал, как позже выяснилось, невыносимо-мерзким стойким запахом, но Лена была ему несказанно рада. Теперь можно было с чистой совестью отправляться гулять по Пушкинскому бульвару и набережной…

Мы поглазели на уличную галерею местных художников, заглянули в выставочный зал полюбоваться работами Бакаева. Хоть что-то остаётся здесь постоянным — в нижнем зале царили откровенные тоска и китч. Наконец вышли на набережную. Выглянуло солнышко, море сияло зеленью, и народ по набережной гулял просто-таки толпами. Через праздничную толчею мы направились к вилле «Елена». В одном из её зданий расположена галерея «Почерк», где проходила выставка трёх крымских художниц: Ольги Григорьевой-Климовой, Алины Шаровской-Константиновой и Марии Чепелевой. «Цветы, конфеты, весна, женщина, 8 Марта — банальный ассоциативный ряд, избитый и знакомый до оскомины. Что может быть более предсказуемо, чем цветочная тема весной? Что может быть более шаблонно, чем женщина и цветы? Цветы и конфеты – это те вещи среди прочих, которые якобы призваны сделать женщину женщиной. Почти магическая сила в этих праздничных атрибутах внимания и признания женской красоты. Цветок, подаренный женщине, является чем-то типичным, цветком вообще, одним из миллионов, фетишем, который может сотворить чудо и добавить ощущение женского очарования владелице этого фетиша. Но тут же попадая в поле женского художественного внимания, цветок перестаёт быть типичным и становится совершенно новым, никогда ранее не существовавшим до этого момента. Художница тогда уже смотрит из совершенно особого места и на себя, и на цветы, и на своё отношение к цветам.

Очень несерьёзно в день весеннего женского праздника делать цветочную выставку. Но эти цветы написаны серьёзно. «Конфеты-букеты» — серьёзная выставка на несерьёзную тему :)

Ваши найнесерьёзнейшие, возглавившие банальность и шаблоны Оля, Алина и Маша». Нарезав несколько кругов по выставочным залам, мы, впечатлённые, снова выбрались на набережную, где поддались повальному развлечению — кормлению чаек. Это оказалось так увлекательно, что мы скормили пернатым почти всю лепёшку, купленную давеча у «Спартака». Немного прошлись вдоль моря, забрели в магазин, где имели удовольствие наблюдать комичную картину. Ранее встреченные нами на набережной ряженые в осла и зебру молодые люди, откинув верхние части своих ужасающих костюмов, выбирали у прилавка пиво похолоднее. Ослиная и зебровая головы висели позади, на увесистых, набитых уплотнителем копытных задах… Пожалуй, это был первый и единственный момент, когда этот чудовищный маскарад нас порадовал! Жаль, но мы опять постеснялись снять шедевральный кадр! Уйдя с набережной, мы решили немного прогуляться знакомыми по прошлым путешествиям дворикам и переулочкам, подарившим столько памятных фото. Правда, в солнечном свете старые домики почему-то оказались не так привлекательны, как в дождливой сырости. Зато восхитила встреча с удивительной собакой, обязанной своей удивительности — помимо природной харизматичности — ещё и креативности хозяина. Пёс был подстрижен подо льва и выкрашен в ярко-оранжевый цвет. Очень ярко и очень оранжевый! Он производил полное впечатление огромной плюшевой игрушки — только при этом шевелился, махал хвостом — и отчётливо улыбался. Мы тоже заулыбались, когда прошло первое изумление и недоверие собственным глазам. Сфотографировать чудо-зверя мы опять же постеснялись… По улице с парящими в воздухе зонтиками мы снова вышли к морю. Набережная бурлила людским потоком и бумкала музыкой. Не желая быстро заканчивать прогулку, мы дошли до Массандровского пляжа. И прошлись знакомой по давнему вечернему променаду дорогой. К сожалению, колоритного ржавого катера на оконечности пляжа уже не было. Лена окончательно плюнула на мысли сделать ещё один этюд — и мы по крутому асфальтовому подъёму выбрались на дорогу. Знакомая дорога с узенькими тротуарами, зажатая с двух сторон живописными старыми домиками, вывела нас к вещевому рынку. Поблуждав в его обескураживающе-бесконечных лабиринтах в поисках туалета, мы вынырнули на памятную площадь — с которой уезжали когда-то автобусами в наши бессчётные путешествия. Теперь же наш путь лежал на автостанцию. Пришла пора возвращаться в Алушту. Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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