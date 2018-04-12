Цветущий Крым
Елена Свиридова и Андрей Илюхин
— Соскучившись по Крыму за почти что годичную разлуку, в марте мы отправились в новое путешествие по любимым местам. Короткий десятидневный отпуск — немного Алушты и чуть-чуть Севастополя. Конечно, горы, горы и подснежники!
Не устающая удивлять встреча с воздухом Крыма — сразу за бортом невыносимо-душного самолёта… Потрясающий воздух, вкусный и чистый. С ароматом не загаженной мегаполисно-промышленной дрянью природы… Нет, природе, конечно, достаётся от человека и тут. Но на воздухе это пока не сказывается так, как у нас… Диспетчер радует отменой обещанного яндексом троллейбусного маршрута. «Через каждые 10 минут…» Размечтались! Помыкавшись между кассами, покупаем билеты на то, что раньше отправляется — на ялтинский троллейбус. Придётся тройку кварталов переться по Алуште с сумками…
Может из-за пасмурной погоды и усталости от дороги, но первое впечатление от встречи с Крымом скорее злость на то гадство, что творится на периферии Симферополя… По обочинам — грязь и мусор, разваливающиеся заборы, потерявшие цвет облезлые стены домов… И это — столица! Стыдоба! Противно… У ж/д вокзала ситуация немного выправляется, делается как-то приличнее. Но вокзал неожиданно сделалось жалко. Какой он был красивый! А теперь обезлюдел, пожух. Трещины какие-то, тусклость. Оно и понятно, мало кому он пока нужен… Зато теперь новый аэровокзал строят. Нарядный такой, современный, большой. Где-то в туманной дали, из которой непонятно как надо будет добираться до транспорта. Он здесь теперь нужнее. А железнодорожный дворец пока что грустный рудимент…
Едем. Пасмурно. Лес по обочинам серенький, уже не зима — ещё не весна. А вот на Чатыр-Даге — снег. Мы его ещё на подлёте видели. И на Караби снег, и на Бабугане… А вот и сюрприз! Подснежники, прямо на обочине! И солнышко вдруг, среди пасмурных небес. И массив Демирджи вспыхивает рыжим светом.
Подснежники Кастели
Утром 10 марта мы ни свет ни заря побежали на редкий троллейбус на Запрудное, идущий прямо от расположенной у порога нашего нового алуштинского дома троллейбусной станции. Ехать нам предстояло всего одну остановку, и можно было бы уехать с автовокзала, но до него ещё идти, а тут почти телепорт — от кровати в подснежниковый рай Кастели. Раз уж мы приехали в Крым на подснежники, то первым делом, конечно же, отправились туда, где их ожидалось много-много! Утреннее небо над троллейбусным кольцом постепенно прояснялось, подсыхал асфальт после ночного дождя — если повезёт, погода «разгуляется», и нас сегодня не намочит дождём…
На знакомой и такой памятной на приключения остановке «Виноградное» мы высадились из троллейбуса. И первым делом с лёгкой Лениной руки свернули немного не туда, пойдя раздолбанной грунтовкой от остановки — но быстро исправились. Вернулись чуть назад по трассе и свернули на разбитую асфальтовую дорогу к войсковой части на вершине Кастели. Над горами клубились тучи, висел в воздухе туман. Нам на вершину не надо — тут совсем недалеко от начала дороги малоприметный поворот на даунхильскую тропу-трассу, проторенную на скалистом склоне местными веломаньяками. В марте для них ещё не сезон, и мы, не боясь быть задавленными, свернули с асфальта на уводящую под склон тропку…
Здесь царила чудная атмосфера крымского леса. Ей были нипочём пасмурность и серость. Тут были цвета, запахи, звуки весны. Серебрились стволы деревьев на сиренево-синем фоне далёких гор. Клубилась меж ветвей влажная туманная дымка. Сверкали бисером капельки на тонких веточках у тропы. А по обочинам яркой зеленью сияли замшелые поляны. Здесь была жизнь — пробуждающаяся, отрицающая тоску серых дорог и грязных городских обочин.
Мы прошлись до того места, где верхняя тропинка обрывается на склоне с просторной чашей, заполненной подснежниковыми зарослями. Полюбовались открывающимся зрелищем — и повернули обратно.
Айва в Никите
В кассах Никитского ботанического сада нам пообещали, что «Да! Всё цветёт!» — не то чтобы «совравши», но уж очень сильно преувеличили. Главным украшением пасмурного сада были пушистые шары разномастных кошачьих, сидевших по лавкам и печально бродивших в зарослях. Мы залюбовались роскошной трёхцветкой, угнездившейся в сплетении стволов глицинии — пока её бандитского вида чёрно-белый кавалер нервно дефилировал по периметру. Заглянули в дегустационный зал, посмаковали херес и мускат Красного камня. Взяли на вынос стаканчик-непроливайку с портвейном. На потом — на обед в саду.
Город-счастье Ялта
Мы поглазели на уличную галерею местных художников, заглянули в выставочный зал полюбоваться работами Бакаева. Хоть что-то остаётся здесь постоянным — в нижнем зале царили откровенные тоска и китч. Наконец вышли на набережную. Выглянуло солнышко, море сияло зеленью, и народ по набережной гулял просто-таки толпами. Через праздничную толчею мы направились к вилле «Елена». В одном из её зданий расположена галерея «Почерк», где проходила выставка трёх крымских художниц: Ольги Григорьевой-Климовой, Алины Шаровской-Константиновой и Марии Чепелевой.
«Цветы, конфеты, весна, женщина, 8 Марта — банальный ассоциативный ряд, избитый и знакомый до оскомины. Что может быть более предсказуемо, чем цветочная тема весной? Что может быть более шаблонно, чем женщина и цветы? Цветы и конфеты – это те вещи среди прочих, которые якобы призваны сделать женщину женщиной. Почти магическая сила в этих праздничных атрибутах внимания и признания женской красоты. Цветок, подаренный женщине, является чем-то типичным, цветком вообще, одним из миллионов, фетишем, который может сотворить чудо и добавить ощущение женского очарования владелице этого фетиша. Но тут же попадая в поле женского художественного внимания, цветок перестаёт быть типичным и становится совершенно новым, никогда ранее не существовавшим до этого момента. Художница тогда уже смотрит из совершенно особого места и на себя, и на цветы, и на своё отношение к цветам.
Очень несерьёзно в день весеннего женского праздника делать цветочную выставку. Но эти цветы написаны серьёзно. «Конфеты-букеты» — серьёзная выставка на несерьёзную тему :)
Ваши найнесерьёзнейшие, возглавившие банальность и шаблоны Оля, Алина и Маша».
Знакомая дорога с узенькими тротуарами, зажатая с двух сторон живописными старыми домиками, вывела нас к вещевому рынку. Поблуждав в его обескураживающе-бесконечных лабиринтах в поисках туалета, мы вынырнули на памятную площадь — с которой уезжали когда-то автобусами в наши бессчётные путешествия. Теперь же наш путь лежал на автостанцию. Пришла пора возвращаться в Алушту.
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