В гостях у Рождественской сказки

Елена Elle25 Как у вас с новогодним настроением, чувствуете, как волшебство витает в воздухе?.. Предлагаем встряхнуть виртуальный шар с заснеженными сказочными городками и отправиться в небольшое путешествие вместе с Еленой Elle25. Если есть фотографии ваших новогодних маршрутов, обязательно делитесь в комментариях. Вдруг вы кому-то подкинете идею на новогодние каникулы или просто подарите вдохновение. ;)

— Маршрут был таким: из Москвы на самолёте в Франкфурт-на-Майне, а дальше на автомобиле по городам — Ландау-ин-дер-Пфальц, Карслруэ, Эттлинген, Страсбург. За красотой, магией и настроением!

Согласитесь, на традиции празднования Нового года в России давно и уверенно оказывает влияние Европа, Азия, Америка :) В российских магазинах вовсю продаются рождественские венки, синие и красные ёлки, носки для подарков, специи для глинтвейна и грога. В социальных сетях люди обмениваются идеями для эвент-календарей, дети на новогодних утренниках наряжаются в эльфов, а сотрудники многих компаний играют в «Секретного Санту». В мире идёт активный обмен культурой и безкультурием :)))) И всё во имя праздника!

Мне очень нравятся европейские традиции. О них и поговорим, а заодно посмотрим на то, как выглядят европейские города в канун Рождества. Это же Гульбарий! Так что будет гулять и вдохновляться.

В данный момент, во всём католическом мире идёт время Адвента — время ожидания Рождества. Адвент (от лат. adventus — приход) — четырехнедельный период подготовки и время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова.

Рождественский венок — это важно

Самыми известными традициями Адвента являются Адвентский Венок (Рождественский венок) и Адвентский Календарь (Рождественский Календарь).

По одной из легенд, Адвентский Венок в первый раз сконструирован он был гамбургским лютеранским теологом Иоганном Генрихом Вихерном, взявшим на воспитание нескольких детей из семей бедняков. Малыши постоянно спрашивали воспитателя, когда же наступит Рождество.

Чтобы дети могли отсчитывать дни до праздника, в 1839 году Вихерн смастерил из старого деревянного колеса венок, украшенный двадцатью четырьмя малыми красными и четырьмя большими белыми свечами. Каждое утро в этом венке зажигалось по одной маленькой свечке, к которым по воскресеньям добавлялась большая свеча.

Количество зажжённых свечей на большом венке под потолком вело счёт дням, оставшимся до Рождества.

Когда этот обычай перешёл в Евангелическую Церковь, от прежнего числа свечей, достигавшего 28, осталось лишь 4, по одной свече на каждое воскресение Адвента.

Обычно, он делается из еловых ветвей, сплетённых в круг проволокой или леской, в которые вплетены четыре свечи, каждая из которых имеет свой символический духовный смысл. В первое воскресенье Адвента зажигается одна свеча, во второе — две и так далее, чтобы с каждой неделей становилось светлее. В итоге, в последнее — четвертое воскресенье Адвента над еловым венком будут зажжены все свечи, возвещая скорое наступление Рождества Христова.

Готовый рожденственский венок можно купить за 20 евро.

Адвентский Календарь для детей и взрослых

Традиция, которая доставляет наибольшую радость детям. Её придумала немка фрау Ланг для своего сына, чтобы сделать ожидание Рождества более «интересным».

Наиболее привычной формой календаря Адвента является коробочка с открывающимися окошечками, по числу дней Адвента, содержащему сделанные из шоколада фигурки. Каждый день детям разрешено открывать по одной дверце. Очередь последней наступает 24 декабря.

Но, существуют и Адвентские календари для взрослых с разнообразными наполнениями и идеями.

Например, Пивной Адвентский Календарь.

Или вот с такими весёлыми бутылочками.

Адвентский Календарь может быть и самодельным.

Рождественские базары. Куда же без них?

Рождественские базары начинаются, традиционно, в четверг перед первым Адвентом и длятся примерно до 20 Декабря.

На Рождественском базаре можно приобрести рождественские подарки, елочные украшения, изделия художественного промысла, кулинарные деликатесы, сладости и согревающие напитки. Там едят разные вкусности, пьют горячий глинтвейн из кружек, веселятся и общаются.

Ландау-ин-дер-Пфальц

Заглянем в городок Ландау-ин-дер-Пфальц в Германии?

Лавки со сладостями.

Лавки с глинтвейном.

Лавка с едой.

Рождественский базар — отличным повод показать мастерам на что они способны.

А это продают горячие каштаны. Маленькая порция 3 евро, большая - 5.

Шоколадная лавка.

Рождественские ясли по библейским мотивам.

Механический орган.

Любимая забава детей — карусель. Платишь 2,5 евро и катайся себе.

Карслруэ

Один из самых красивых Рождественских Базаров — Карслруэ (Германия). Мельница - одно из главных украшений.

Множество различных лавок, сказочно украшенных на разнообразную тематику.

Рождественский базар — традиционно является местом встреч друзей и знакомых.

Главный напиток Рождественского базара — это, конечно, глинтвейн. Его пьют из керамических и стеклянных кружек, разрисованных, как правило, Рождественской тематикой. От 3 евро за бокальчик.

Эттлинген

Там тоже не обошлось без мельницы. Она украшает перед Рождеством главную площадь города Эттлинген в той же Германии.

От немецкого Эттлингена всего час езды до французского Страсбурга (между ними 80 км), так почему бы не поехать и не посмотреть, отличается немецкое рождество от французского? Едем.

Страсбург

Знаменитый Рождественский Базар в Страсбурге во Франции.

А, точнее, их несколько. Весь центр города, практически, является одним Рождественским базаром и перекрыт для движения личного транспорта.

Сказочная ёлка Страсбурга.

Заметили, что все города без снега? Классическая Европа. Не исключено, что именно поэтому все так любят стеклянные рождественские шары, которые можно встряхнуть и... хоровод крошечных снежинок начнёт свой танец. Всем добра, мягкой зимы и предновогоднего настроения!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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