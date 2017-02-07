Алжирская Сахара

Погружаемся в космические пейзажи Алжира с Дмитрием Койдой dk1974.

- Наше путешествие по алжирской Сахаре началось в городе Джане. Рано утром по хорошей асфальтовой дороге мы выехали на джипах в южном направлении.

Первая остановка. Фотография с этим дорожным указателем есть у каждого туриста проезжающего в данную сторону.

На душе было радостно и немного волнительно от предстоящей встречи с национальным парком Тассилин-Адджер — достаточно редким природным уголком Земли, который занимает площадь 72 000 км².

Это один из крупнейших в мире национальных парков.

Вскоре мы съехали на грунтовую дорогу.

В течение дня её поверхность менялась c песчаной на каменистую.

Меня это не могло не радовать, поскольку это отражалось на количестве фотографий и их разнообразии. Ну и градус приключенческого духа постоянно возрастал.

Tassili n’Ajjer в переводе с тамашек (юго-западные туарегские языки) означает "Плато рек". В 1982 году его включи в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На карте справа красным пунктиром отмечены участки по которым мы катались 5 дней (1 день севернее города Джане и 4 дня южнее). В сравнении с общими масштабами парка это очень мало. По моим представлением тут можно провести не менее месяца.

Всемирную известность этому месту принесли обнаруженные здесь в 1909 году яркие рисунки, изображающие людей, животных и сцены из их жизни.

Они свидетельствуют о том, что ныне безжизненная пустыня была когда-то плодородной местностью, по просторам которой бродили огромные стада животных, а на берегах рек и озёр селились люди, занимавшиеся охотой и ловлей рыбы.

Парк является одним из крупнейших памятников наскального искусства Сахары. Различных петроглифов датируемых от 7 тысячелетия до н.э. до VII века н.э. здесь находится несколько сотен и это не самих рисунков, а мест, где в каждом из них может быть целая серия изображений.

Первая полноценная экспедиция по данному району была организована офицером французской армии Бренаном. Он провёл в поисках фресок восемь лет (с 1932 по 1940), сделав много зарисовок.

Позже он поделился своими наблюдения с Анри Лотом (1903—1991) который полтора года изучал рисунки и подготовился к уже своей экспедиции более основательно.

Она стартовала в 1956 и закончилась в 1957 году. В неё вошли несколько художников и фотограф.

Экспедиции в Сахару описаны Анри Лотом в его книге «В поисках фресок Тассилин-Аджера». Очень интересно и обязательно рекомендую прочесть, особенно перед путешествием. Вот ссылка.

Анри Лот обнаружил в алжирской Сахаре почти 10000 рисунков. В каждой последующей заметке вы сможете увидеть некоторые из них. Причём в начале нашего путешествия были не самые интересные экземпляры.

Но, зато в первый день, мы ходили пешком в одно отдалённое место. Дороги туда нет. На кадре видна наша группа.

А шли мы минут 20-30 вот в эту пещеру.

Здесь находятся очень древние изображения. Самое известное из них сцена охоты на льва. Правда, разобрать, кто здесь и где, трудновато.

Вид из пещеры.

Во все остальные точки, где есть рисунки мы подъезжали на машинах.

Десять шагов и перед вами удивительные произведения эпохи неолита.

Коровы. Изображения наложены друг на друга. Это уже не краска, а прорезные линии в камне. Подобное сохраняется на тысячелетия.

Я с удовольствием посетил бы пару удалённых древних художественных мастерских.

Гид рассказал, что в этом парке есть рисунки до которых от дороги идти пешком минимум 4 часа в одну сторону.

При этом в ряде мест нужно преодолевать препятствия различной сложности.

В самом начале путешествия нам повезло увидеть совсем другую Сахару. Я-то всегда полагал, что здесь всегда солнечно и жарко.

Пол дня была пасмурная, почти мистическая погода. Позже, в один из дней, мы к всеобщему удивлению и восторгу даже застали мелкий дождик.

Ежедневно у нас были две большие остановки: на ночлег и обед. Это наш первый ланч.

Водители отдыхают перед следующим автопробегом.

Местная флора.

Фауна.

Больше всего я ждал первой ночи в палатках. Меня интересовали все мелочи: какой будет ветер, температура, где найти туалет, случиться ли закат и т.д.

Место для ночлега было выбрано с очень красивым окружающим ландшафтом.

Представляете, даже здесь мы сразу увидели на скале старые надписи (справа).

Похоже это Тифинаг — левостороннее письмо семитского типа ливийской разновидности.

Закат, к сожалению отсутствовал, но, с остальным было всё в порядке: дружный коллектив туристов, вкусный ужин, комфортная температура, множество укромных уголков за камнями и заботливая команда сопровождения.

Сидя около костра я представлял как Анри Лот, вот так же, смотря на пылающие угли, провожал свой день и ждал встречи с новым, надеясь и веря, что он принесёт новые яркие впечатления и открытия...

Видео первого дня!

Первая ночь в Сахаре прошла лучше, чем я ожидал. Ветер долго не давал уснуть, но я быстро привык к шуму и ближе к полуночи уже сладко спал. Следующие ночи я радовался ему, для меня это намного лучше, чем храп соседа. Даже мелодичные посапывания вынуждают брать с собой в поездку беруши:)

Будильник я поставил на 6 утра для того, чтобы встретить рассвет и побродить по окрестностям.

По причине облачности я так солнца и не увидел.

Место нашего первого ночлега (там где машины).

Забравшись на ближайшую к палатке скалу я любовался внеземными красотами. Пол часа сидел на краю и ждал, что кто-нибудь проснётся и сфотографирует меня. Хотелось крикнуть и всех разбудить, но делать я этого не стал, поэтому в кадр повезло попасть не мне:)

До завтрака и отъезда оставалось ещё много времени, которое я потратил на съёмку.

Теперь алжирскую Сахару мне придётся разбирать до глубокой старости.

Зачем я сделал несколько тысяч фото мне так и не понятно. Фотографировал каждый камень и деревцо по несколько раз. Эх, как же здорово было во времена плёнки:)

Высохшие дикие арбузы. Не знаю едят ли их верблюды, но точно данные ягоды любят ослы. Последних здесь нет, поэтому арбузы проживают долгую жизнь в пустыне.

Верблюдов, причём бегущих, пару раз мы видели.

Интересный муравейник. Посередине большая Москва, а вокруг Химки, Королёв, Одинцово, Мытищи, Долгопрудный... Сейчас именно такая ассоциация пришла в голову:)

Чтобы лазить по камням и песку, а так же комфортно передвигаться по природным дорогам — завтраки у нас были по-европейски лёгкими.

Вот мы выехали по новому маршруту. Обратите внимание на световой контраст между небом и землёй.

Все жаждали встречи с новыми пейзажами и древними наскальными рисунками. На кадре наша группа поднимается к первой на сегодня пещере.

Изображения завораживают с первой секунды. Можно провести рукой по выбитым на камне линиям и таким образом перенестись в прошлое на несколько тысяч лет назад.

Это уже другая пещера. Для рассматривания рисунков нужно практически лечь на пол.

Животные и сцены охоты.

Грот имеет второе окно, но спуститься вниз возможности нет.

Третья по счёту остановка. Гид по национальному парку ждёт нас чтобы показать очередной наскальный шедевр.

Коровам в этот день мы уже потеряли счёт.

Смотрите, здесь виден первоначальный рисунок и восстановленный вариант, возможно, это сделала команда знаменитого Анри Лота.

В ещё одном месте нас удивили работы, находящиеся прямо под ногами.

Это большая коллекция следов.

Были здесь и рисунки на отдельных камнях.

Более всего во второй день путешествия мне понравился вот этот носорог. Гравюра была выполнена носителями капсийской культуры эпохи неолита (3000 − 1900 гг. до н.э.), когда Сахара представляла собой саванну, где водились африканский буйвол, слон, носорог и гиппопотам, ныне обитающие значительно южнее.

Пасмурная пустыня — необычное зрелище, конечно не снежная (как было сразу после нас), но тоже прикольно.

Сахара настолько красива, что вместе с нами её постоянно фотографировали наши водители (жители южного Алжира).

Людей в этих краях нет вообще, поэтому помимо пейзажей я постоянно снимал гидов, водителей и других туристов. Наш брутальный driver.

Это Денис, сосед по машине. Ему повезло — он будет практически в каждой моей заметке:)

Виктор ехал в другом джипе, но ему тоже посчастливилось, благодаря моим бездонным картам памяти на фотоаппарате, частенько попадать в кадр.

Если Денис силён в географии, то Виктор удивил всех историческими познаниями. Иногда он даже подрабатывал гидом и многие из группы за несколько дней получили объём знаний равный примерно трём годам в школе или одному в институте:)

Вот и сейчас он в отсутствии интернета, в почти первобытной обстановке, читает научные статьи по истории Алжира.

Все дни гиды показывали нам различные геологические образования.

Парк знаменит не только рисунками, но и подобными природными изваяниями.

В первый день мы проезжали мимо огромного камня, похожего на вертолёт без лопастей.

А это ёжик обыкновенный.

Одним из самых популярных объектов на маршруте является арка в центре которой просматривается африканский континент. Некоторые из нас решили залезть и жестами продемонстрировать страны в которых были ранее.

На конкретном снимке всё просто, моя рука указывает на наш парк Тассилин-Аджер. Единственное это не самый удачный ракурс. В зависимости от точки съёмки карта сужается либо увеличивается.

Ну что, от рисунков и камней пора переходить к традиционной Сахаре — пескам и дюнам.

Мы мчались мимо двухцветных песков и это было реально круто, особенно когда смотришь на другие машины идущие параллельно.

Скоро мы приехали в симпатичное местечко.

Групповое фото на память.

Водители припарковали свои авто и сели отдохнуть.

Здесь мы так же осматривали рисунки в близлежащих скалах и гуляли по дюне.

Дело шло к обеду и мы отправились к новому, прекрасному во всех отношениях месту...

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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