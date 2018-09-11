Тамбов и волки

Татьяна Афанасьева «Тамбовский волк тебе товарищ !» Все же помнят этот дерзкий выпад? Мы решили съездить в Тамбов — узнать, как там с волками, и вообще товарищ он нам или нет? К тому же всегда интересно посмотреть на столицу другой области и сравнить с нашей. Добрались где-то за пять часов. Отель забронировали на booking.com за сутки до отправления. Всего два дня, а столько впечатлений!

— Немного цифр. Город основан в 1636 году, и все его центральные улицы буквально дышат стариной. В Тамбове проживает всего 294 тысячи человек, что почти в два раза меньше, чем в Туле. По официальной статистике 97% из них — русские. Да, и такое бывает в современной России! Как ни странно, на гербе и флаге Тамбова изображены не волки, а пчёлы. Три пчелы! Правда, неожиданно?

«В лазоревом (синем, голубом) поле с зелёной оконечностью поверх всего золотой улей, сопровождаемый во главе тремя золотыми пчёлами, положенными веерообразно». Мы встретили их сразу при въезде в город.

И потом ещё не один раз…

Оказывается, со стародавних времён профессия бортника — одна из самых уважаемых в Тамбовской губернии, а местный мёд до сих пор считается брендом и славится своей целебной силой наравне с арбузами и простоквашей .

У происхождения названия города множество версий. Меня очень улыбнула такая: давным-давно в этих местах, среди топких болот и дремучих лесов орудовал жестокий разбойник по имени Бов.

Путники, завидя его, в страхе разбегались, показывая в ту сторону — «Там Бов!»

Даже Ленин на главной площади всё ещё боится этого мифического Бова. Вроде как и показывает рукой, но очень не решительно и опустив глаза :))

Незаметно мы подошли к теме волков-товарищей. Так любя Ленин называл Троцкого и Рыкова.

Версий у выражения «Тамбовский волк тебе товарищ!» несколько. Первая уходит корнями в XVII век, когда в крепость Тамбов из столицы государства Московского ссылали разных упырей и лиходеев, которых окрестили «волками». То есть население делилось на дико страшных «тамбовских волков» и спокойно крестьянствующих «тамбовских мужиков», которые, понятное дело, этих самых «волков» товарищами не считали.



Вторая версия рассказывает про Тамбовское восстание 1920−1921 годов, во время которого было образовано мощное партизанское движение (около 50 тысяч человек!), которое противостояло большевикам и идеям продразвёрстки и сравнивалось с волчьей стаей. Партизанское движение возглавляли эсеры, для которых обращение «товарищ» было естественным. Вот только нквдшники их товарищами не считали и на допросах родилось знаменитое крылатое выражение.

В общем, как ни крути, согласно этим двум версиям, «Тамбовский волк» — с позитивом никак не вяжется… Но местные не сдаются.

Ты в эти сказочки не верь.

Когда ты людям сердце даришь,

Тамбовский волк тебе не зверь,

Тамбовский волк тебе товарищ!

Или вот. Без аргументов, но очень утвердительно. Стоит на Рассказовском шоссе на въезде в город со стороны Пензы.

И ещё разок, чтоб не забывали! «Когда ты людям радость даришь, Тамбовский волк тебе товарищ». (ул. Октябрьская, 95-б).

Встретить на улице гордого тамбовского мужика с волчьим принтом на футболке — это норма :)

Увидеть картины с портретами его Волчейшества, висящие на заборе — совсем не редкость :)

В сувенирных магазинах тоже в общем-то не золотыми пчёлами торгуют, вся сувенирка в основном с изображением тамбовского волка. На вопрос, где лучше покупать, три информатора махнули куда-то, почти как вождь пролетариата, произнеся ключевое: «В доме на курьих ножках недалеко от площади Ленина». Оставалось найти этот самый дом. И мы нашли. Сдаю явки-пароли: Тамбов, ул. Интернациональная, 36.

Надпись на коробке гласит: «Колокольчик „Тамбовский волк“. С любовью из Тамбова — тамбовский сувенир. Всего четыре слова — Тамбовский волк такой один!»

Известная фраза звучит и в кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию». Правда, несколько в другом варианте и вызывая улыбку :)

В Тамбове существовал «Музей волка» (ул. Советская, 110 106) с большой коллекцией стеклянных, оловянных, деревянных и плюшевых волков. Но музей погорел на гастролях в Брянске, и когда его восстановят, пока неизвестно. Источник фото из музейной коллекции russights.ru.

Из увиденных ранее областных центров Тамбов, пожалуй, самый провинциальный. Но ему к лицу вся эта наивность и простоватость. Я его и полюбила именно таким! ♥

…он, кстати, ответил мне взаимностью :))

В самых разных деталях :)

А как вам привидение дикое, но ужасно симпатишное? :) Без мотора, но с электроприводом. К слову, весь Тамбов увит вьюнком. Да он вообще очень зелёный.

Деревянный дом на ул. Карла Маркса, 152 привёл меня в чистый восторг. Знаете, сколько ему? Больше 100 лет. Красавец. В реестре объектов культурного наследия он значится как «Дом Болховитянова». Жаль только без подробностей. Кто такой Болховитянов, я так и не нашла.

Деревянный особняк купца Аносова последней четверти XIX века, в котором когда-то была гостиница, постигла более печальная участь. Его безжалостно разобрали до фундамента, отдав «жирное место» торговому центру. Хотя в феврале 2005 года дом ещё стоял и был в относительно приличном состоянии. Источник surfingbird.ru

Сейчас от дома купца Аносова сохранился только фасад, который теперь красуется в витрине Торгового центра с его же названием. Как вам такое ноу-хау? Адрес достопримечательности: ул. Красная, 12.

Всё ещё думаете, что Тула — столица ветхого жилья? Съездите в Тамбов. Вот где дома — ровесники крепостного права. Иногда смотришь на фасад и вообще не понимаешь, что с окнами? Лепили, как лепилось.

А как вам зона для релаксации рядом с сортиром?

А вывеска «Крепим оборону СССР» на прогнившей деревянной стене?

Я, конечно, люблю хаос старых дворов, дома, увитые плющом, водяные колонки «по пояс в земле», но ровно до того момента, пока не вырастет вопрос: хотела бы я так жить? Сильно сомневаюсь. А вот погулять по такому «средневековью» люблю.

Стою, фотографирую, из покосившейся калитки выходит бабушка: «Милк, ты же для газеты фотографируешь? Правильно. Пусть они там все узнают, как мы тут ютимся. Сил ведь больше нет». Ох, бабушка. Не думаю, что они слепые. Ведь все эти дома не где-то на окраине стоят…

Эта арка, к примеру, с видом на пешеходную улицу :)

Часть улицы Коммунальной (около 1,7 километров) — пешеходная, с множеством милых особнячков и кафешек, это местный «арбат». До 1828 года улица называлась Пензенской, потом Гимназической, а в апреле 1918 года была переименована в Коммунальную.

На Коммунальной, 13/1 стоит памятник тамбовской казначейше Авдотье Николаевне.

Лермонтов посвятил тамбовской казначейше поэму, скульптор Миронов сотворил её в бронзе. После чего сказал: «Не уверен, что мне разрешат установить ещё что-то в Тамбове…» А по-моему она бомбически хороша. И пусть совсем не обременена интеллектом, и слегка бегеметоподобна, зато тема сисек раскрыта и стоит фривольно. Каблук, веер, вазон уже замусолены. Казначейша же! Говорят, где не потри — к деньгам. Удивительно, но зона декольте почти не тронута. Очевидно боятся, что в морду даст. А она может!

И впрямь Авдотья Николавна

Была прелакомый кусок.

Идет, бывало, гордо, плавно —

Чуть тронет землю башмачок;

В Тамбове не запомнят люди

Такой высокой, полной груди:

Бела, как сахар, так нежна,

Что жилка каждая видна…

И всё в таком духе!

Жители устраивали пикеты, говорили, что Лермонтов совсем не о такой писал, что скульптор всё извратил и «чудище» надо убрать. Но, согласитесь, у скульптуры есть некоторая просветительская миссия. Многие из вас вообще что-то слышали про эту Авдотью Николаевну? :)

Чтоб вы не думали, что Тамбов — это сплошь избы и подворотни, я покажу вам приличные места, которых в городе тоже хватает. Например, в нём полно старинных каменных особняков в стиле модерн и не только.

Верстовой столб у Главпочтамта с надписью «До Москвы 448 верст» — реплика столба XVIII века, изображает «нулевую версту» почтовых трактов из Тамбова в Москву и Санкт-Петербург. Адрес: ул. Октябрьская, 1.

Королём всех тамбовских особняков по праву считается усадебный дом фабриканта Михаила Васильевича Асеева. Он стоит на высоком берегу реки Цны с 1905 года. Торжественный, белоснежный, кружевной, с львами при входе, дивным фонтаном и голой мраморной девицей в нём…

В фонтане расположилась ни кто иная, как застенчивая богиня любви Венера Медицейская. В культовом телесериале «Твин Пикс» эта статуя — атрибут потусторонней Красной Комнаты.

После революции дворец успел побывать и летней колонией для бедных детей, и детским домом, и туберкулёзным санаторием, и кардиологической здравницей. Статус музея и парадный вид он приобрёл только в 2014 году.

Парк в усадьбе есть, но очень небольшой. На посещение особняка у нас времени не было, но это возможно — за 150 рублей в самом дешёвом варианте (без экскурсии) и за 5000 в самом дорогом (хоть на люстре качайся) . Дни открытых дверей: 18 мая — Международный день музеев; 27 сентября — День образования Тамбовской области и 4 ноября — День народного единства. Точный адрес: Тамбов, ул. Набережная, 22/1.

Мы променяли культурную программу на бескультурную. Пляж, бар и прокат лодок сразу под холмом, на котором стоит дворец Асеевых.

Что реально лодочная станция? И можно взять лодку на час всего за 150 рублей? И руки станут вёслами, волны качелями, а утки друзьями? Какая ж красота.

«Вы у этой лодки самые первые», — сказал нам пацан на пирсе. — «Только-только привезли её, и вот на воду спускаем». Быть первыми у лодки (!), что может быть почётнее? …Ну, если только сидеть на границе с Эльдорадо.

Чуть выше по течению — пешеходный Тезиков Мост. Свое название мост получил от уходящей от него вправо улицы Сергеева-Ценского (в прошлом Тезиковской). Тезиками называли бухарских купцов, приезжавших торговать в Россию.

Все основные церкви и монастыри расположены на холмах вдоль берега реки и её притоков, чуть выше этого моста. На карте это выглядит так:

Казанский Тамбовский мужской монастырь (ул. Максима Горького, 2, 2-а, 2-б, 3). Основан около 1670 года старцем Иосифом. Во время Гражданской войны в монастыре был лагерь, в котором велись допросы и расстрелы участников Тамбовского восстания 1920−1921 годов, тех самых «товарищей тамбовского волка», которые посмели выступить против Советов и продразвёрстки.

Возрождение обители началось только в 1992 году, разрушенную колокольню начали возрождать в 2009-м, а в 2014-м её освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Это вторая по высоте колокольня в России. Её высота 107 метров, что уступает только шпилю Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

Рядом памятник Зое Космодемьянской, которая родилась в селе Осино-Гай Тамбовской губернии и была первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

Не так далеко и памятник Тамбовскому мужику (Кронштадтская площадь). Босой, ободранный, с крестом на шее, на клочке своей земли и с тоской смотрящий в небо… Жертва продразвёрстки.

Спасо-Преображенский кафедральный собор (Соборная площадь, 4). Старейший православный собор Тамбовской области, его основали сразу после возведения крепости Тамбов — в 1636 году. В настоящее время выглядит так…

Опора ЛЭП — наследие советских времён и саркастичного атеизма :)

Водосвятная часовня над источником святителя Питирима Тамбовского была построена в 1914 году на пожертвования императрицы Марии Феодоровны. От собора к ней вела мраморная лестница, которая после революции была уничтожена вместе с источником и часовней. В 2007 году часовню отстроили заново.

И опять необычное соседство — рядом со Спасо-Преображенским собором оказался мемориал с Вечным огнём. Хотя, может, так оно и должно быть?..

Вознесенский женский монастырь (ул. Московская, 37) основан в 1690 году епископом Тамбовским и Козловским Питиримом на северной окраине города в устье рек Студенца и Гаврюшки. Считается одной из красивейших обителей Тамбовской епархии. На мой взгляд, так и есть. «Пряничный собор» из большой книги сказок. По традиции искали рядом памятники героям войны, жертвам Чернобыля или продразвёрстки, но не нашли.

Католический костёл Воздвижения Святого Креста стоит особнячком — на ул. Кронштадтской, 14-а. Построен в 1898—1903 годы. В советское время участь у собора была незавидной — в нём располагался Тамбовский ремонтно-подшипниковый завод. Фасад был изуродован, колокольни разрушены, подвал затоплен, а стены разъедены кислотными парами. Католический приход возродили в 1998 году. Что есть красота!

Граффити в Тамбове нет, разные там каракули — не в счёт. Единственный мурал (во всю стену!) выглядит так и находится на улице Комиссара Московского.

Скульптур и памятников в городе очень много. Чуть больше других нас удивили бюст Сталина на ул. Мичуринской, 50 и бронзовые женщины Амадео на ул. Державинской, 13.

Сталин находится на территории офисного центра за высоким забором, что в какой-то мере защищает его от тотального уничтожения. В центре помимо автошколы, магазина автозапчастей, школы анимации итд итп, разместился штаб КПРФ. Думаю, Сталин — под его крылом. А вы говорите: «Ленина с площади убрать и на Салтыкова-Щедрина заменить…»

Бронзовые женщины Амадео вызвали у нас более приятные эмоции. Во-первых, мы никак не ожидали, что они будут такими миниатюрными, во-вторых нашли мы их почти ночью, в-третьих, их было очень интересно рассматривать и в чём-то подозревать :)

Так, а где поесть в незнакомом городе? Записывайте адрес: Тамбов, ул. Коммунальная, 13, «Дача». Совсем не настаиваю, но если вдруг будете метаться в поисках кафе-ресторана, то имейте ввиду — там вкусно, душевно и стильно. В качестве ориентира по ценам: «Цезарь к креветками» — 390 р., пиво разливное отечественное — 150 р. за 0,5.

Самой последней достопримечательностью Тамбова, которую мы посетили, был детский сад «Солнышко» (ул. Свободная, 8-а). Точнее не сам детский сад, а «Город скворечников» рядом с ним.

Будь вы птичкой-невеличкой, в какой бы из домиков заселились?

Отвечаем в голосовалке под этим постом. Каждому скворечнику присвоен порядковый номер (над фото). Посмотрим, куда больше «птиц» набьётся ;)

Домик № 1. С ветряной мельницей и частной пекарней.

Домик № 2. С личным гаражом и автоматическими воротами «Щелкунчик».

Домик № 3. С весёлыми соседями и телепортом на крыше.

Домик № 4. Шоколадно-карамельный, по проекту Вилли Вонка.

Домик № 5. На двоих хозяев: вы и дядюшка Ау.

Домик № 6. С сосновым лесом внутри.

Домик № 7. В стиле Прованс и с запахом лаванды.

Домик № 8. С личным бассейном и балконом для чаепитий.

Домик № 9. С правительственным телефоном и подземным ходом в Кремль.

Домик № 10. Скромный снаружи и роскошный внутри. Заселяясь, вы автоматически становитесь мэром Города скворечников.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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