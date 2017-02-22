Балаклава. От крепости к форту

И снова Андрей Илюхин и Елена Свиридова гуляют в окрестностях Балаклавы , а мы вместе с ними.

- Наш путь был устремлён теперь в гору, к Южному форту на горе Аскети, к пресловутой «Бочке смерти». Но этот подъём был ещё впереди. А пока — под нами была бухта, невозможно-красивая зелёная вода в рамке светлых камней, сухие травы, развалины башен и стен… Всё это выглядело завораживающе — не даром многочисленными тропами лезли вверх люди, много людей, поодиночке, парами, шумными компаниями. И даже собаки — всегдашние крымские псы с врождённой склонностью к путешествиям — не отставали, с энтузиазмом покоряя высоту за высотой, и потешно зависая в картинных позах на каких-нибудь краешках, камешках и обрывах…

Вот и вершина крепостной горы, вид на всю бухту, море, Мотылино и Караны. И в другую сторону вид — горы и горы, и простор, и далёкий мыс Айя… Ветер властвовал тут полноправно, с весёлым азартом, влетал в глаза, в нос, в уши… Он был не слишком холодным, этот ветер, и будоражил кровь радостным адреналином. От него веяло полнотой жизни, хотелось раскинуть руки и орать его потокам что-то невнятно-счастливое. Первобытное…



Опасно хлопали металлические листы ограждения, прикрываюшего верхние башни. Там висели предостерегающие таблички, и мы не полезли сквозь забор, обошли узенькой тропкой по склону, выбрались на простор с другой стороны. Красота. Велюровые бока гор, так много пространства и ветра… Крохотные мотоциклисты на горной тропе внизу. У них тоже — первобытный азарт. У них свой адреналин. По тропе над обрывом, с горы — в овраг. Рисковые игры. А нам — вниз с горы, и потом к тропке на подъём, мимо мотоциклистов, постепенно покоряя высоту за высотой. Туда, где крохотной точкой рисуется между небом и краем скалы «Бочка».

И туда всё время идут люди. Вверх по тропе от ветреного подножия горы. Кто сворачивает к Золотому и Серебряному пляжам, кто продолжает подъём на вершину. Карабкаться мимо мотоциклистов, глазеть на пейзажи, заглядывать в обрывы — туда, где плещется в далёкой глубине морская кромка, лижет камни пляжей… Орать, раскинув руки навстречу буйному ветру. Ура! Вверх, в небо, на подъём и покорение! Полоскать ветром горло, полным ртом хватать бархатную крымскую зиму!

Скалы, можжевельники, камни, велюровые травы горных боков… Дорога, всё круче ведущая вверх, была изрыта колёсами автомобилей, покрыта вывороченными камнями, по травяному склону было идти проще. Напыхтевшись, мы наконец вышли к первому уровню укреплений Южного форта и, выглянув со стрелковых позиций полюбоваться открывшимися внизу перспективами, удивились, что мы умудрились довольно быстро форсировать подъём на гору Аскети (362 м) — довольно высокой по севастопольским меркам. Впрочем, до вершины надо было ещё чуть-чуть поднапрячься…