Балаклава. От крепости к форту
И снова Андрей Илюхин и Елена Свиридова гуляют в окрестностях Балаклавы, а мы вместе с ними.
- Наш путь был устремлён теперь в гору, к Южному форту на горе Аскети, к пресловутой «Бочке смерти». Но этот подъём был ещё впереди. А пока — под нами была бухта, невозможно-красивая зелёная вода в рамке светлых камней, сухие травы, развалины башен и стен… Всё это выглядело завораживающе — не даром многочисленными тропами лезли вверх люди, много людей, поодиночке, парами, шумными компаниями. И даже собаки — всегдашние крымские псы с врождённой склонностью к путешествиям — не отставали, с энтузиазмом покоряя высоту за высотой, и потешно зависая в картинных позах на каких-нибудь краешках, камешках и обрывах…
Вот и вершина крепостной горы, вид на всю бухту, море, Мотылино и Караны. И в другую сторону вид — горы и горы, и простор, и далёкий мыс Айя… Ветер властвовал тут полноправно, с весёлым азартом, влетал в глаза, в нос, в уши… Он был не слишком холодным, этот ветер, и будоражил кровь радостным адреналином. От него веяло полнотой жизни, хотелось раскинуть руки и орать его потокам что-то невнятно-счастливое. Первобытное…
Опасно хлопали металлические листы ограждения, прикрываюшего верхние башни. Там висели предостерегающие таблички, и мы не полезли сквозь забор, обошли узенькой тропкой по склону, выбрались на простор с другой стороны. Красота. Велюровые бока гор, так много пространства и ветра… Крохотные мотоциклисты на горной тропе внизу. У них тоже — первобытный азарт. У них свой адреналин. По тропе над обрывом, с горы — в овраг. Рисковые игры. А нам — вниз с горы, и потом к тропке на подъём, мимо мотоциклистов, постепенно покоряя высоту за высотой. Туда, где крохотной точкой рисуется между небом и краем скалы «Бочка».
И туда всё время идут люди. Вверх по тропе от ветреного подножия горы. Кто сворачивает к Золотому и Серебряному пляжам, кто продолжает подъём на вершину. Карабкаться мимо мотоциклистов, глазеть на пейзажи, заглядывать в обрывы — туда, где плещется в далёкой глубине морская кромка, лижет камни пляжей… Орать, раскинув руки навстречу буйному ветру. Ура! Вверх, в небо, на подъём и покорение! Полоскать ветром горло, полным ртом хватать бархатную крымскую зиму!
Скалы, можжевельники, камни, велюровые травы горных боков… Дорога, всё круче ведущая вверх, была изрыта колёсами автомобилей, покрыта вывороченными камнями, по травяному склону было идти проще. Напыхтевшись, мы наконец вышли к первому уровню укреплений Южного форта и, выглянув со стрелковых позиций полюбоваться открывшимися внизу перспективами, удивились, что мы умудрились довольно быстро форсировать подъём на гору Аскети (362 м) — довольно высокой по севастопольским меркам. Впрочем, до вершины надо было ещё чуть-чуть поднапрячься…
Название горы говорит само за себя. Греческое слово «аскесис», обозначающее регулярное упражнение, и положенное в основу религиозного подвижничества, позволяет думать о человеке или целой группе людей соответствующего образа мысли, жившим некогда на горе. И очень кстати эта версия происхождения названия дополняется названием соседней горы Спилия — «пещера» — в её склонах много гротов глубиной до 1,5 метров, где, по всей видимости, и жили аскеты.
Минуя траншеи укреплений (с фотогеничными изгибами и одинокими деревьями на склонах под пасмурными небесами), мы потихоньку вышли на вершину. И к «Бочке» подошли — слазить в которую, впрочем, кроме Лены энтузиастов не нашлось. Жутковатые обрывы внизу завораживали огромностью пространства, в мгновение ока превращающего человека в собственных глазах в муравья. Это красивейшее бескрайнее пространство назывется Мегало-Яло — «Гигантский залив». Он находится равнёхенько между мысом Айя и мысом Карань. И властвует здесь Ветер — ничем не сдерживаемый, влажный, пропахший морем и ещё чем-то. Непередаваемый коктейль ароматов крымской зимы…
Мы скрылись от ветра под защитой укреплений, обосновались пообедать на удобных каменных ступенечках. Тут же возник из пространства внушительных размеров пёс, просто из воздуха соткался, безошибочным чутьём определив: сейчас тут будут есть! И мы некоторое время демонстративно игнорировали его укоризненные взгляды и просительным топориком стоящие уши (их было видно, даже когда пёс отходил за спину холма и терпеливо караулил на расстоянии). Потом всё-таки угостили, конечно…
Обед выдался уже поздний, и мы, побродив немного по вершине и полюбовавшись видами на мыс Айя, дружно решили понемногу возвращаться.
Спуск вышел гораздо быстрее памятного, шестилетней давности. Тогда был вечер, закат, лиловое небо над оранжевым свечением в море. И мы всё время ловили новые состояния, и уже в полной тьме скатились наконец в Балаклаву. Сегодня пасмурное небо тоже порадовало рисунком облаков, но заката мы решили не дожидаться, кто его знает, будет он или солнце так и канет за горизонт, не выглянув из-за туч…
Впрочем, солнце таки выглянуло. Пусть ненадолго, но очень красиво раскрасив тропу, по которой мы шли. По пути — у домика художника с расписным тотемом у дверей — повстречались нам чудесные кошки, и мы зависли, конечно, чтобы унести с собой несколько замечательных котьих портретов. Кошки оказались не прочь попозировать, мы отблагодарили их колбасой и расстались взаимно довольными.
Прошлись на набережной вдоль моря, вдоль вездесущих сувенирных рядов… И ведь купили-таки новых картинок Леонида Матвеева! Приятное пополнение любимой коллекции! Теперь самое время отправляться в Севастополь. Приятная прогулка по Балаклаве и окрестностям просто обязана была продолжиться на новогодних улицах Севастополя!
Маршрутка, Пятый километр, опять маршрутка… И вот уже — площадь Нахимова, сияющие огнями могучие платаны, подсвеченные мачты «Херсонеса» в густых сумерках над морем — на недоступном теперь причале...
Мы приехали в самое правильное время. Только-только стемнело, на площади — народное праздничное гуляние. Вовсе не буйное — нет, степенное, семейное, чинно-благородное. Камерное какое-то. Ёлки, аттракционы в гирляндах, Снегурочка с Дедом Морозом на санях зарабатывают совместным селфи, коробейники с какими-то игрушками, конфетками-карамельками… Дети, счастливые по самые уши. Прямо хоть не уходи никуда, ходи кругами, пропитывайся счастьем…
И на «Примбуле» нарядно, празднично, фонари в абажурах гирлянд, ещё и с чудными синими и жёлтыми шариками, глаз не отвести, как красиво! Все эти славные новогодние придумки, что видели в прошлый раз, и до чего не успели догулять — порассматривали, поснимали.
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