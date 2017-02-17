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Гульбарий
Таллинн

Таллинн

Новый волшебный гульбарий
от путешествующего фотографа Алексея Пирязева. 

                                 

- Ещё в солнечную и тёплую осень (сентябрь 2016) заскочили на один день в Таллин. И влюбились в него с первого взгляда (особенно в старый город) Уже тогда точно решили вернуться сюда на январские праздники, дабы застать снежную сказочную атмосферу в самом волшебном городе. Идеальный город для ленивых пеших прогулок. Можно не гадать, где вкусно кормят, или продают интересные вещицы, или стабильно происходят всякие волшебные события – заходишь в любую дверь, а там точно есть что посмотреть, купить или съесть.

Находясь в сказочном городе, хочется раствориться в нём полностью, ощутить его всеми возможными способами и чувствами. Это также можно сравнить с крайней степенью влюблённости в человека, когда ты готов сожрать его целиком, всего и сразу, да и растянуть этот момент на вечность. Именно так должен выглядеть город, в котором хочешь быть…счастливым гостем. Родиться или переехать сюда можно, конечно, но мне нравится первый вариант, потому как если переезжать в сказку со всем социально-взрослым багажом, то сказка превратится в будни.

А красота и разнообразие таллинских дверей, поражает! Начал собирать коллекцию. Не все ещё сфотографированы, но это ещё один повод вернуться сюда летом!

Особенное заведение, которое понравится любому страннику и просто туристу – это «Третий Дракон». Находится он в центе старого города, в здании Ратуши. Это заведение можно назвать эпицентром средневековья Таллина. Очень вкусная кухня, колоритный персонал, безумно правдоподобное средневековое убранство и как дополнительный бонус – огромная бочка с солёными огурчиками, которые каждый посетитель может наловить бесплатно!

Мы были в праздничные дни, и каждый вечер у дверей «Дракона» выстраивалась очередь! Желания стать «ждуном» на морозе у нас не было, и мы ходили туда в первой половине дня, когда заядлые участники вечерних очередей только просыпались.

В качестве исключения (плюс немного любопытства). Так как в названии есть слово «дизайн», а ещё посещение музея бесплатное – решили побродить среди посуды, стульев и полок с разными вещицами.

Творческий городок "Telliskivi" (в переводе "кирпичный") располагается сразу за зданием ж/д вокзала, в помещениях бывшего промышленного комплекса. Считается эпицентром творческой жизни Таллинна. Очень крутое молодежное местечко, с кучей красивейших граффити и очень разнообразными заведениями.

Очень удачно зашли в безглютеновый (об этом узнал уже в процессе подготовки текста)  ресторан "Kivi Paber Käärid" ("Камень Ножницы Бумага") Приятная музыка, стильное оформление и конечно вкусные напитки и сладости! Уходить из ресторана очень не хотелось, но любопытство направило на поиски новых необычных граффити.

Хостел Kohver (чемоданчик) находится в самом центре старого города в 2 минутах ходьбы от Ратушной площади, что очень удобно, если основная цель посещения Таллина – это старый город.

Чистый, уютный, просторный с вежливым персоналом (который говорит на русском языке) Единственный минус (ну так для разнообразия) – это третий этаж с крутыми ступеньками, по которым таскать чемоданы не очень удобно.

Кстати, ещё один любопытный таллинский гульбарий лежит здесь.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Автор: Алексей Пирязев, сегодня, в 11:15 +22

«Гульбарий»

Маршруты выходного дня и дерзкие планы на лето. Кто не подпишется, в отпуск не пойдет!

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