Путешествие по Восточной Сибири. Часть первая

Дмитрий Койда Ваш первый авиаперелёт в посткарантинный период уже состоялся или вы только мечтаете и нём? Тульский путешественник неожиданно слетал в Восточную Сибирь. Ловите впечатления, задавайте вопросы, мечтайте о новых маршрутах. В общем полетели! Дмитрий Койда неожиданно слетал в Восточную Сибирь. Ловите впечатления, задавайте вопросы, мечтайте о новых маршрутах. В общем полетели!

«Несказанное слово лучше сказанного» — Якутская пословица.

— 26 июля дома я поздравил дочь с 17-летием и следующим вечером на самолёте компании S7 улетел из Москвы навстречу дорожно-географическим приключениям.

Закат в Домодедово. Самый удобный для меня аэропорт, поскольку ближе к Туле и не надо ехать по МКАД:)

Из Москвы до международного аэропорта «Якутск» имени Платона Ойунского лететь примерно 6,5 часов. Расстояние 4880 километров.

Разница во времени — плюс 6 часов, поэтому если вылетать из Москвы поздно вечером на восток, то ночь за окном вы можете так и не увидеть. Очень хотелось спать, так что в этот раз снимал я относительно мало. Но кое-что показать могу. Поле из ровно уложенных облаков.

А это уже красивые узоры на земле.

Повезло увидеть и заснять уникальное место под названием плато Путорана.

Этот горный массив находится на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. Ближайший крупный город Норильск.

250 миллионов лет назад на этом месте находился огромный вулкан — самый большой из существовавших на Земле. Плато — это лавовые массы, которые образовывались во время извержений и наплывали друг на друга в течение тысячелетий. Поэтому на самом деле, местные ландшафты — это не горы без вершин, а плато с глубокими каньонами.

Плато называют «краем тысячи озёр и водопадов» — здесь больше 25 000 озёр и самые высокие водопады России. На территории расположен Путоранский заповедник, признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.

После Путорана ещё минут тридцать посчастливилось наслаждаться тундровыми пейзажами. Затем всё затянулось облаками.

Финальная съёмка из самолёта произошла уже при подлёте к Якутску.

Впервые вижу реку Лена. Это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты.

К сожалению, Якутск из самолёта не увидел, в кадр попал только населённый пункт Жабай. Дата основания точно неизвестна. Первые упоминания посёлка на этом месте относятся к 1920-м годам. Строился для работников Жатайского судоремонтно-судостроительного завода и нефтебазы.

Садимся. На душе радостные ощущения.

Завершился мой первый послекарантинный полёт.

Сбылась ещё одна географическая мечта — въезжаем в город Якутск. Нас встречает стела советских времён и три ритуальных столба, которые называются сэргэ. Их мы будем встречать на пути практически каждый день.

В Якутске мы провели 3 ночи. Один день посвятили знакомству с городом, два дня выезжали на экскурсии за его пределы. Плюс я ещё самостоятельно гулял по центру в поисках интересных деталей, памятников и скульптур.

Всё это я покажу вам в отдельном материале «Знакомьтесь, Якутск». Сейчас остановлюсь лишь на самых основных достопримечательностях, которые мы успели посетить. Начну с знакового и яркого места под названием «Царство вечной мерзлоты».

Это визитная карточка Республики Саха, олицетворяющая могущество и силу вечной мерзлоты. Вы заходите внутрь гигантского ледника и попадаете в красиво подсвеченные пещеры.

Пещер тут много и в каждой находятся ледяные скульптуры.

Можно взять гида и он вам с гордостью и любовью расскажет про все сказочные изваяния, а также о быте, самобытной культуре и таинственных обрядах народов Севера.

Температура здесь не поднимается выше — 5 °C даже летом. Так что если хотите осмотреть все залы и объекты нужно быть тепло одетым. На входе дают обувь и накидку, но уже через 10 минут становится очень холодно. Зимой тут проще, местные даже приходят сюда погреться, ведь на улице в этот момент может быть —50 градусов.

Помимо снега, льда и огней, в пещерах есть небольшая палеонтологическая коллекция. Предметы быта древних людей и настоящие кости мамонта. Сюда конечно нужно приходить всей семьёй. Фото на память будут очень классными.

Поскольку на город из самолёта посмотреть не получилось мы отправились на смотровую площадку. Она находится практически на запретной территории.

Раньше можно было подъехать на машине, но совсем недавно поставили шлагбаум и теперь до вот этой нужной точки мимо ГРЭС надо пройти метров триста.

80% всех снимков в поездке я сделал на телефон. Но, как раз фрагменты города лучше снимать на зеркалку с зумом.

Вид в правую сторону. Окраина города.

А это панорама слева. Часть Якутска скрыта за холмом.

На следующий день мы посетили и вторую смотровую площадку «Сопка любви». Я доснял тут недостающие виды Якутска. Обзорная точка понравилась мне ещё больше, чем первая.

Наверное это из-за того, что город подсвечивался закатным светом. Мы перешли на другую сторону сопки и насладились уходящим днём.

Все достойные музеи Якутска посетить не смогли, так как они были закрыты. Мы ограничились осмотром исторической части города. На фото памятник Петру Ивановичу Бекетову — русскому землепроходцу, основателю сибирских городов — Нерчинска, Олёкминска, Читы, Якутска. Он смотрит на город и собор Спаса Преображения.

Кстати, когда мы здесь гуляли в храме начался колокольный перезвон. Он не прекращался минут двадцать, мы не могли понять почему так долго. Оказалось, что сегодня (28 июля) отмечается День Крещения Руси.

Исторический квартал Якутска не надолго перенёс нас в атмосферу ХIХ века. Несмотря на то, что старый город был уничтожен пожаром, реставраторам удалось воспроизвести точную копию многих построек.

Если вы хотите посмотреть оригинальное деревянное зодчество, то пока это ещё можно сделать. В городе имеется целый квартал, где доживают свои последние годы ажурные избушки. Здесь магазин.

А это дом, где проживал Скрябин Адам Васильевич — первый якутский хормейстер, основоположник создания профессионального хорового искусства. Такая красота там каждые сто метров.

В многих старых домах живут люди, другие постройки заколочены или заброшены.

Думаю, лет через пять тут будут стоят только новые дома.

В целом по архитектуре Якутск очень контрастный и противоречивый город. В одном месте у вас появляется недоумение, в другом — восторг.

Поскольку у меня поверхностная, обзорная заметка, то давайте покажу ещё несколько мест. Памятник Ленина на одноимённой площади.

Комплекс «Триумф» — грандиозный проект олимпийского чемпиона Павла Пинигина стал спортивно-культурным достоянием Якутска.

Я уже писал, что стараюсь не пропускать во время знакомства с городами мемориальные комплексы, посвящённые нашей Великой исторической Победе.

Якутский мемориал был построен в 1975 году. В 1995 произошла реконструкция.

Я нашёл и сфотографировал здесь кусочек своей малой родины.

Очень достойное место. Обязательно посетите. Все города нашей страны и мы с вами существуем сейчас только благодаря этим самоотверженным людям.

На сегодня, пожалуй, всё. Я обязательно расскажу про город подробнее и там будет много фотографий, которые дадут вам более полное представление о Якутске.

Продолжение следует.

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