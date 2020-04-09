По загадочной земле инков. Боливия

Андрей Чабров

Не поддаёмся унынию и панике, продолжаем путешествовать, пусть и виртуально. Отправляемся в загадочные земли инков вместе с тульским фотопутешественником Андреем Чабровым. Если пропустили первую часть, она тут, а мы едем дальше — в Боливию…

— Следующим утром мы выехали в Боливию. Через Альтиплано. Выезд был намечен на раннее утро, но без возможности сделать фотографии. Что печалило, но такой уж был уговор со стороны агентства. Водитель ничего не понимал ни на одном известном нам языке, так что общение шло в основном междометиями. Интересным был переход границы. Как в фильмах. Какие-то ворота, какие-то сидящие в каморке пограничники с жужащими над ними мухами, которые больше смахивали на переодетых в государственную форму смотрящих территории. Они уважительно обратили внимание на российские паспорта. Русских вообще там любят. Именно поэтому мы не снимали с головы кепки известной компании Bosco с крупной надписью Russia. Эти кепки постоянно пользовались спросом. Каждый норовил их у нас выпросить или обменять на что-то. Мы не сдавались. Переезд в Боливию протекал через небольшой городок Копакабана, а затем был паром через Боливийскую часть озера Титикака.

Мы увидели явную эксплуатацию детского труда. Паромом управляли подростки лет 10 и 14, умудрившиеся по дороге чуть не врезаться в быстроходный катер. Мы даже забеспокоились о судьбе аппаратуры. Обошлось, и через три часа пути мы оказались в столице Боливии Ла Паз. Вспоминается один момент. Мы почему-то решили, что Боливия богаче Перу и ожидали увидеть более комфортную для жизни атмосферу. Все оказалось совершенно наоборот. Уровень жизни если не на порядок, но значительно хуже. Мы въезжали в него с горы и перед нами разверзся целый мир, уходящий за горизонт, из миллиона трех-пятиэтажных домов, с бесчисленными пересекающимися улочками и дорогами. Ла Паз расположен на нескольких холмах с достаточно крутыми сторонами.

Поэтому на своих двоих много не нагуляешься. Проведя 6 часов в машине, мы позволили себе вылазку по центральной улице после оформления в гостинице. Проходя по центральной улице заметили скромную надпись на стене дома о том, что в данном ресторане можно отведать русской еды, и мы не замедлили спуститься по ступенькам. Мы действительно отведали наших деликатесов. Ресторанчик держали сотрудники нашего посольства, русские, москвичи, несмотря на то, что совмещать две работы им не позволено (наверное, это секретная информация, так как работали они без разрешения, но за взятку, с их слов, там дела решаются ещё проще, чем в России). Учитывая, что Ла Паз нас интересовал, как место пересадки для продолжения путешествия, то до вечера мы просто отдыхали и набирались сил.

Нас ожидала самая тяжёлая часть путешествия- переезд на солончак Уюни!

Если бы вам удалось найти большую терку и положить ее на дорогу, длинной несколько сот километров, арендовать автобус, у которого может дребезжать каждый болтик и деталь, то попробуйте на таком автобусе проехать ночью несколько часов кряду. Не забудьте — вам еще нужно спать, а проснувшись мило улыбаться попутчикам и радоваться новому дню. Мы прокляли весь этот путь. Я умудрился еще поспать какую то его часть. Но последние 4 часа из 13-ти не спал никто. Дороги просто нет, и все автобусы едут по голой пустыне с камнями пылью и на ощупь. Как они при этом ночью понимают куда ехать — большой вопрос! Мой совет для всех- туда добираться только поездом. Мы прибыли в Уюни. Городок на краю гигантского соляного озера сто километров в диаметре.

Есть несколько версий происхождения, но смысл примерно одинаков. Произошло мгновенное вскипание воды в обычном озере, что привело к уничтожению родников и превращению всего пространства в соляную пустыню. Температура могла повыситься от двух вариантов — вулкан или метеорит. Вот и вся разница в версиях. Мы жили в десяти километрах от берега, если можно применить такое слово. Это была гостиница, полностью сделанная из соли: стены, потолок, пол, столы, стулья.

Единственным исключением была кровать и ванная. За обедом произошла комичная ситуация: мне принесли заказанный стейк абсолютно пресный, и когда я, глядя вокруг на соляные стены, стулья, столы и тумбочки попросил соли в солонке, на меня как-то странно посмотрели и ушли минут на 10 куда то на улицу. Но соль принесли)) Странные они какие то И с водой там реальные проблемы, она привозная. После обеда мы незамедлительно уехали смотреть кладбище паровозов. Когда-то из Уюни в сторону Чили ходили паровозы. Но в какой-то момент их заменили более современными дизельными, и все старые паровозы свезли в одно место и бросили. Спустя десятилетия это место превратилось в место массового приезда таких же как и мы. Поезда стоят на путях, параллельно друг другу. Они полностью проржавели, осели в песок вместе со шпалами.

Все детали и конструкции давно вросли друг в друга и уже кажется, что все это один футуристический ансамбль в стиле «зловещих мертвецов и кладбища животных». Сделав несколько десятков кадров, мы уехали в центр озера. В это время озеро полностью сухое, но в период дождей оно покрывается водой на несколько сантиметров, становясь самым большим зеркалом в мире. Вода стекает с гор, принося новые тонны соли и минералов. Посетили мы также небольшое селение, основной жизнью которого является сбор и продажа соли. Всю свою жизнь местные жители ее собирают, фасуют и продают. Участь каторжников, если взять в расчет, что цена соли — копейки (или вернее песо). В конце солончака мы на арендованном джипе забрались на высоту 200-х сот метров над озером посмотреть пещеры под открытым небом с останками древних инков, которых никто не трогает с момента их смерти, даже время. Говорят, что соленый и сухой воздух — лучший мумификатор.

У подножья горы мы обнаружили, что здесь спокойно гуляют и ламы и фламинго и множество других животных.

В деревушке рядом я увидел пожилую сморщенную боливианку

и как она, в окружении каменного полуразвалившегося дома и каменного забора шла по пыльной дороге с пустым выражением лица и вся эта картина мне напомнила «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса и его Урсулу, у которой жизнь кипела и дом был полон, а под конец пришло все к запустению и разрушению. Как здорово в такой момент вспомнить, что ты только проездом здесь и дома ждет тебя семья! Ранним утром следующего дня, когда солнце еще даже не показалось, мы умчались в центр озера, чтобы сделать кадры, ради которых ехали сюда. Первые лучи солнца, отражаясь от покрытых снегом пиков гор, и соли, могут принять любые цвета. Это мы и собирались снять.

При этом на кадре остается поверхность озера, которая представляет из себя миллионы правильных пятиугольников. Их образует проступающая влага, создавая творение, совпадающее с формулой самой соли. Зрелище на всю жизнь. Если Марс не такой, то он не интересен. В то утро мы реально посетили другую планету.

Ещё одной задачей было впервые сделать серию кадров специально для этой поездки приобретённым сверхширокоугольником, для воплощения задумки круговой панорамы «сотового» солончака. Всё получилось и даже решили обыграть кадр в стиле Маленького принца и его планеты. Условия для съемки были очень хорошими и не пришлось пользоваться фильтрами: мягкое рассветное освещение, идеальная ровность поверхности и невероятно красивый излом горизонта от нового объектива позволили снять красивую серию из 15-ти панорамных кадров, которые уже дома за три дня я склеил в идеальный шарик с сотовой поверхностью!

Потом нас отвезли на остров Инкахуаси (Incahuasi), который славится гигантскими кактусами и из упавших и одервеневших кактусов там даже делают двери и рамы. Там бродят дикие ламы и альпако, подыгрывая фотографам.

Возвращение в цивилизацию осуществилось на ночном поезде, который ходит всего несколько раз в неделю. Дышать пылью пришлось около 6 часов из-за отсутствия герметичности окон.

Перелет обратно в Лиму (Перу), а оттуда на юг — в джунгли. Это были последние наши с Сергеем 3 дня путешествия.

Прилетев в полдень в город Икитос, мы осознали, почему нас просили взять с собой шорты и майки. Жара под 40, влажность 100%, полное отсутствие ветра. Вспотев в первую минуту, мы обливались пОтом все оставшееся время. Дальше была часовая поездка по Амазонке

на катере между плавающих вековых деревьев, которые подмывая забирает себе река, к месту нашего расселения Cumaceba Lodge, местечко в чаще джунглей, в котором все дома были подняты над уровнем земли на 1,5 метра из-за ползучих гадов, соединялись они мостиками и абсолютно отсутствовали признаки современной цивилизации, даже электричество!

Мы приехали последними из той группы, которая собиралась в тот период, и застали всех в центральной части поселка обедающими. Жара только усилилась. По дороге мы прошли инструктаж о правилах пребывания, которые сводились к простому приказу — никуда без проводника не ходить, пить и есть только то, что нам предложат, дверь в комнате держать всегда закрытой. Джунгли есть джунгли. Они абсолютно враждебны к европейцам. Место даже напомнило какой-то фантастический рассказ Гаррисона, где природа воевала с человеком, и не рожденный на этой планете не мог прожить и часа. Мы выжили и получили удовольствие от всего увиденного. Мы ловили пиранью на тухлую курятину, гордо отказались купаться в Амазонке (в десяти метрах от обитания этой же пираньи), мы ходили вглубь и видели засасывающие все в себя болота, выглядевшие безвредными на первый взгляд, наблюдали за муравьями-убийцами, охотились за десятисантиметровой змеей, не зная, что это самая ядовитая в этой части континента.

Видели наверное самое странное создание Бога-черепаху матамата.

Даже поели термитов и вымазались ими же. По словам проводника — это лучший репеллент. Надо признать, что не ел и не кусал нас никто после этого. По нашей просьбе гид отвел нас в местную деревню, где мы убедились, что боливийцы хорошие (в отличие от наших) футболисты, глядя на матч между соседними селениями, поснимали по дороге местную живность.

Мне очень понравился тукан в своей естественной среде обитания, особенно тем, что вся эта птица является приложением к такому расписному шикарному носу.

Ночами в своих хижинах лежали не шевелясь, чтобы малейшее движение не вызывало новую волну пота. Там было здорово, и джунгли были красивой точкой в нашем путешествии по древней земле инков. Помимо доброжелательных местных гидов очень запомнилось ощущение, которое испытываешь, засыпая в хижинах, в которых нет стен (одна москитная сетка), крыша из соломы, и непроходимые джунгли в 3-х метрах, и при всём этом нет света, только лампада! Ты лежишь и слышишь все звуки ночных джунглей, чьи то шаги, прыжки, ползание, пение, крики. Засыпаешь, улыбаясь, что всё это наяву и в 3-х метрах от тебя! Вода для душа набиралась в большую бочку, как у нас на садовых участках, прямо из Амазонки с помощью насоса и бензо-генератора и мылись мы коричневой водой, оставаясь одного с ней цвета, но всё равно очень счастливыми от того, что всё это с нами наяву!!!

Вернувшись в Москву мы уже знали, что надо готовится к новому путешествию, на этот раз в Патагонию.

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