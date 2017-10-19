На теплоходе по рекам и озёрам Русского Севера

Геннадий VKup Сейчас столько разговоров про внутренний туризм, красоту родных просторов, российский сервис и столько интересных предложений от туроператоров, которые хочется осуществить уже сегодня, уже сейчас. Например, одно из них – круиз на большом теплоходе по рекам и озёрам Русского Севера. Почему бы и нет? Отправляемся в него с Геннадием VKup , задаём вопросы автору и строим планы на будущее. На своё будущее.

— В 8:30 утра, 3 Августа 2017 года Московский вокзал Санкт-Петербурга встретил нас бодрой зарядкой какого-то «яростного стройотряда». Сразу заставив вспомнить годы молодости и удачно вписавшись в тему этого нашего путешествия.

Дело в том, что в середине лета мы решили - пора посетить места нашей молодости, где мы не были кто 30+, а кто и 50+ лет. В юности мы с женой и наши родители с обоих сторон много раз бывали на севере Ленинградской области, в Карелии и дальше на Кольском. То в геологических партиях, то в пеших, лыжных или байдарочных походах, а то на шабашках. Но годы берут своё и хотя мы все ещё активно путешествуем, долгие походы пешком некоторым стали даваться труднее. На этот раз мы решили выбрать наиболее комфортный способ путешествия – круиз на большом теплоходе по рекам и озёрам.

Мы с женой и наши родители, группой из пяти человек в возрасте 61-88, мы отправились из Санкт-Петербурга на Ладожское и Онежское озёра, в круиз на теплоходе «Кронштадт».

Круизную компанию «Водоход» нам рекомендована друзья, которые ходили на их судах несколькими годами раньше по Волге. Это наш первый опыт использования российской круизной компании и можно сказать удачный.

Отход теплохода в круиз был назначен на 6 часов вечера из речного порта «Уткина Заводь», на востоке города. Но уже в 10 утра, на Московском вокзале, под бюстом Петра нас и ещё несколько таких же путешественников встретил представитель компаниии

Все свои чемоданы мы погрузили в автобус чтобы снова увидеть их уже на корабле и отправились в экскурсию по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург достоин отдельного рассказа тем более, что после круиза мы провели там ещё несколько дней. Уже по собственной инициативе. Здесь же, чтобы оставаться на воде, упомяну только двухчасовую экскурсию по рекам и каналам города, которую нам организовал «Водоход», чтобы заполнить время между прибытием в город и посадкой на теплоход. Там были ещё автобусная и пешая части, но их логично отнести к более полному рассказу о городе.

Речная часть экскурсии по Санкт-Петербургу начиналась и заканчивалась на причале недалеко от Аничкова моста, на Фонтанке

По Крюкову каналу

Между новым и старым зданиями Мариинского театра

По Мойке, позади Исакиевского собора

Под аркой Эрмитажа

Выход в Неву

По Неве

Мимо Петро-Павловской крепости

Вдоль Летнего сада

Мимо того-самого Чижика-пыжика

Михайловский замок

И вернулись назад, к ожидавшему нас автобусу,

После эксурсий по городу и в Исакиевский собор, автобус очень грамотно привёз нас в речной пассажирский порт Санкт-Петербурга, за полтора часа до отхода нашего теплохода.

До 2012 года Речной порт Санкт-Петербурга находился на правом берегу Невы возле Володарского моста. Начиная с мая 2012 часть туристического флота стала отправляеться от причалов Уткина Заводь.

Существует две версии, названия этого места. Согласно первой, оно названо по фамилии обитавшего здесь в конце XIX века заводчика и землевладельца - Уткина. По другой, это название произошло от старого, ещё шведского имени впадающей неподалёку речушки Утка.

Это новые причалы ОАО «Пассажирский порт»

В основном отсюда отправляются речные круизы двух кампаний: МосТурФлот

и «Водоход». Трубы теплоходов Водохода окрашены в красный цвет

А так же множество более мелких судов

Полтора часа до отхода, как раз хватило чтобы успеть оформить круизные бумаги, расположиться в каютах и выйти к отходу теплохода, на палубу.

С каютами нам опять повезло. Изначально по этому маршруту предлагался другой теплоход – «Виссарион Белинский», и мы взяли на пятерых две полулюксовые каюты, чтобы избежать всяких верхних полок и расположиться посвободнее. Но «Белинского» заменили на «Кронштадт», на котором не оказалось полулюксов. Поэтому нам без каких-либо доплат заменили полулюксы на две громадные люксовые каюты, из двух больших комнат, гостиная и спальная в каждой. Случается. (Предвосхищая вопросы о стоимости, вся пятидневная водная часть нашего путешествия, включая экскурсии на островах, но не по Питеру, обошлась нам на пять человек ~150000 рублей. В обычных каютах было бы раза в два дешевле. Конкретные цены можно посмотреть на сайте «Водохода».)

Это спальня в нашей каюте

и гостиная. (Фотография хотя и взята с сайта компании, но это именно гостиная каюты родителей. У нас был другой телевизор.)

Сразу по выходу из Уткиной Заводи теплоход проходит под Большим Обуховским мостом. Это первый неразводной вантовый мост через Неву. Открыт в декабре 2004 года

Название этого моста было выбрано голосованием санкт-петербуржцев. Существенно слово «большой», так как просто Обуховский мост в Питере уже есть и является одним из старейших в городе. Часто используют и просто название Вантовый мост. Он один из самых длинных мостов России 2884 метра. На самом деле это два одинаковых моста с противоположным направлением движения по ним, имеющих общее название и являющихся частью Кольцевой Авто Дороги вокруг Санкт-Петербурга

Как это обычно бывает в круизах, на отход вся публика собралсь на верхней палубе для знакомства с экипажем и на приветственный коктейль

Сразу за городом, вдоль реки потянулись дачные посёлки. Народ неплохо устроился на этих дачах, даже со своими припаркованными гидросамолётами

Пока на борту все знакомились, на Неву довольно быстро опустились сумерки

Следующий, вертикально-подъёмный Кузьминский железнодорожный мост проходили уже на закате. Средний пролёт этого моста поднимается вверх на лебёдках и под ним проходят суда. Это самый низкий и узкий мост через Неву – основной ограничитель размера судов проходящих по реке

Кузьминский мост - предпоследний перед выходом из Невы в Ладожское озеро. Последний это Ладожский мост, но его мы проходили уже потемну и удовлетворительно сфотографировать его, увы, не удалось.

Последнее, что получилось заснять до наступления темноты – Кировская (Дубровская) ТЭЦ №8 – детище первой советской пятилетки

Уже в полной темноте мы прошли остров-крепость Орешек и вышли из Невы на Ладогу.

Ладожское озеро – самый крупный пресный водоём Европы и по площади, и по объёму песной воды. Нева – единственная река вытекающая из Ладоги в её южной части. Глубина озера здесь 20-70 метров, а на его севере 100-200 метров. Из-за такого перепада глубин и сильных ветров волны в Ладоге бывают очень крутыми и могут достигать 6 метров высоты. Это представляет серьёзную опасность для речных судов. К счастью, Июль-Август это время когда сильные ветры над Ладогой редки. Утром кто-то рассказывал, что не мог уснуть от качки, но большинство на теплоходе, и мы в том числе, её вообще не почувствовали

Переход через всё озеро к островам Валаамского архипелага в его северной части занял всю ночь, а утром открылись удивительные виды на острова

Скалистый берег Валаама

Самый большой остров – Валаам, по имени которого и назван весь архипелаг, имеет площадь около 26 квадратных километров и приблизительно 6 километров в длину. Его берега очень изрезаны, со множеством бухт и заливов.

Само название остров получил много столетий назад, когда здесь жили финно-угорские племена, а позже карелы. История возникновения полна легенд и загадок. Название можно перевести с финно-угорского «валамо» как «высокая земля». Некоторые сопоставляют его с именем Валы – по древнескандинавской мифологии сыном Одина, а также со славянским богом Велесом - которому здесь приносили жертвы язычники. Именем Валаам звался и библейский прорицатель о Христе.

Остров имеет богатую историю. Это и военные столкновения со шведами, и эпидемии. Валаам, как и Карелия более чем на век оказывались под властью Швеции. После революции 1917 года весь Валаамский архипелаг оказался в Финляндии. И вновь стал российским после зимней, Финской войны 1939 года.

Корабли такого размера как «Кронштадт» могут вставать у берега только в Большой Никоновской бухте в западной части главного острова – Валаам

Всего на острове, кроме основного Спассо-Преображенского монастыря, я насчитал 16 скитов, 13 часовен, 12 пустыней и 10 поклонных крестов. Такое скопление культовых мест, уже говорит о важности Валаама для православия и сюда не иссякает поток паломников.

Добраться до главного Спассо-Преображенского монастыря, расположенного в Монастырской бухте, можно либо пешком, либо на маленьком катере вдоль берега. Хотя на острове есть относительно хорошие тропы и дороги, из-за изрезаности берегов передвигаться по суху приходится сильно петляя, поэтому мы выбрали катер

Во время 20-минутного плавания на катере из Большой Никоновской в Монастырскую бухты на берегу было видны скиты, часовни, памятные знаки и другие интересные места:

Новопостроенная часовня-сень на острове Светлый при входе в гавань Валаамского монастыря. Часовня стала первым храмовым зданием, возведенным на Валааме по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.

По рассказам экипажа катера, это любимая часовня самого Путина :)

По их же рассказам, здесь сквозь сосны просматривается резиденция Путина на Валааме, недалеко от часовни на острове Светлый

Она же чуть ближе

Никольский скит, на одноименном острове

Сначала я просто сфотографировал приметную моторную яхту, а уже дома узнал, что это яхта патриарха – «Паллада», у его резиденции на Никольском острове

Поклонный крест на высоком берегу у Предтеченского скита

Причал у Вознесенского скита

Покровская часовня Валаамского монастыря

Туристы, пришедшие на Валаам своим ходом, на стоянке между скитами

Кто-то уже отплавал своё

А вот уже появляются купола и 72 метровая колокольня собора Спасо-Преображенского монастыря

Нет единого мнения о времени возникновения Спасо-Преображенского монастыря, но уж что бесспорно так это то, что несколько столетий он сушествовал как форпост православия и духовности на северо-западе России. Его ещё называют «Северным Афоном».

После революции 1917 года Валаам стал частью Финляндии, и монастырь перешел в подчинение Финляндской православной церкви. В 1939—1940 годах во время советско-финской войны большая часть монахов переправилась в Финляндию, где возник Ново-Валаамский монастырь. Перед самой войной в монастырских зданиях устраивались летние лагеря для курсантов ленинградских военных училищ. После войны, в 1950 году там организовали дом инвалидов. С 1989 года монашеская жизнь возобновилась, стали восстанавливаться храмы и жилые постройки.

В настоящий момент в Спасо-Преображенском монастыре постоянно проживают около двух сотен человек, приблизительно половина из них – монахи. Сегодня монастырю принадлежит сырная ферма, завод, рыбное хозяйство, сады, камнерезное, кузнечное производства, флот. Здесь существует свечное производство, иконописная мастерская, библиотека и даже звукозаписывающая мини студия. Сады особая гордость мнастыря в них в условия севера вырщивают: смородину, крыжовник, малину, арбузы, дыни, тыквы и многое другое

Вот это старейшая яблоня нижнего сада, её возраст около 200 лет

В год Валаам посещают до 100000 паломников. До 2007 года для них существовала отдельная гостиница, но в феврале 2007 она сгорела. Теперь в качестве гостиницы для паломников служит стационарно пришвартованный теплоход.

Сегодня остров Валаам входит в обязательную туристическую программу круизных теплоходов на Ладожском озере. Экскурсии по острову и монастырю проводит специальна Паломническая служба Валаама

Вход в монастырь через надвратную церковь Петра и Павла на его южной стороне. По бокам церкви находятся монашьи кельи

В самом центре каре, образованного стенами монастыря, стоит Спасо-Преображенский собор

По публикациям собор был открыт и освящён в 2005 году, тем не менее при нашем посещении внутри он оказался ещё не полностью отстроен, но уже много чего сделано. Службы проходят одновременно со строительными работами

В соборе, на самом деле, два храма: Верхний храм в честь Преображения Господня с высокими сводами потолков украшенными искусной росписью

и Нижний храм, с мощами Сергия и Германа

В монастыре нам в очередной раз повезло, мы зашли в монастырскую церковь Иконы Божьей Матери как раз во время спевки монастырского хора. Хор был образован в 2005 году, в его состав вошли профессиональные музыканты из Санкт-Петербурга, выпускники Хорового училища при Государственной академической капелле им. М. И. Глинки и Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, дипломированные дирижёры и вокалисты, ведущие певцы вокальных, хоровых коллективов и музыкальных театров Санкт-Петербурга. Должен сказать, поют очень достойно

За долгие годы годы и злоключения почти все здания на Валааме были в той или иной степени разрушены. Сейчас большая часть посторек это новодел. Оригинальной является Часовня Благовещения Пресвятой Богородицы – одно из самых старых каменных строений на Валааме. Относится к концу 18 века.

К сожалению на Валааме мы провели всего четыре с половиной часа. Это очень, очень мало, но теплоходу нужно было спешить, чтобы на следующий день успеть дойти до острова Кижы в Онежском озере.

Вскоре после полудня мы пошли по Ладоге на юго-восток, в восточный конец озера, где в него впадает река Свирь, соединяющая Ладожское и Онежское озёра.

Во время переходов жизнь на теплоходе не останавливается. Каждый находит себе занятие. Кто то отдаётся диким танцам на верхней палубе

кто-то предпочитают послушать романсы или классический вокал

Даже за обедом экипаж не перестаёт развлекать путешествующих выдерживая стиль русского севера

Для всех желающих устраиваются экскурсии в ходовую рубку корабля с объяснениями от самого капитана

До Валаама мы шли ночью и теперь было самое время понаблюдать за озером. Скучно точно не было, скорее даже хотелось уединиться и спокойно созерцать озёрные просторы

или разглядывать проходящие рядом суда

Ладожское и Онежское озёра соединяет 224 километровая река – Свирь

Начиная с XIII века Свирь, как и Нева, была важным участком Волго-Балтийского торгового пути, соединявшего Скандинавию с Арабским Халифатом и остаётся одной из наиболее значимых транспортных магистралей до наших дней. Большую часть этого времени судам на Свири приходилось преодолевать несколько порожистых участков. Идея посторить систему плотин, чтобы облегчить судоходство по реке витала в воздухе очень давно. Серьёзные инженерные проработки начались в начале XX век. Но то революция, то то-да-сё, и первая часть системы – Нижнесвирская ГЭС, начала работать только в 1938 году, а полностью безпорожной Свирь стала уже после войны, в 50х годах.

С вхождением теплохода в Свирь, начинаются специфические развлечения завороживаюшие буквально всех, особенно тех, кто первый раз путешествует по рекам. Нижнесвирская ГЭС находится на 81м километре от Ладожского озера.

Справа от плотины и здания ГЭС появляются ворота шлюза

Они медленно раскрываются и становится виден «каньон» 12-ти метровой глубины

После того как теплоход войдёт туда и ворота закроются, шлюз начинает заполняться. На то чтобы заполнить шлюз до уровня воды выше по течению, уходит 8-9 минут. После чего открываются другие ворота и можно идти дальше

На выходе из шлюза уже ждут другие суда идущие по реке в противоположном направлении

Одновременно шлюзоваться могут два крупных круизных судна (Это уже шлюзование на обратном пути, сверху вниз по течению Свири)

На реке можно встретить крупные суда совершенно разных типов и предназначения

Всё время пока шли по Свири было интересно наблюдать за жизнью на фарватере и берегах реки

Однако большую часть пути по Свири до Онежского озера, как и по Неве, мы опять шли ночью, чтобы утром войти в Онегу и к обеду добраться до Кижей.

Продолжение следует.

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