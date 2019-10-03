Томатина – как прошла знаменитая битва помидорами в 2019 году

Источник фото на заставке adeltour.kz

Сергей Рубцов Когда в России сезон заготовок, и отборные помидоры отправляются в банки, в испанском городке Буньоль их публично давят на площадях и жизнерадостно кидаются в прохожих. Что это — безумие, снятие стресса или что-то совсем другое? Тульский путешественник Сергей Рубцов побывал на Томатине-2019 и делится своими впечатлениями об этом «празднике жизни».



— Ежегодно в последнюю неделю августа небольшой испанский городок Буньоль становится местом притяжения тысяч туристов со всего мира, потому что здесь проходит фестиваль Ла Томатина, в первую очередь известный своей знаменитой битвой помидоров. В этом году наконец-то на Томатину попал и я.

Желание посетить этот фестиваль у меня появилось давно, помнится, еще в 2015 году у меня была пятничная рубрика в ЖЖ, в которой я публиковал подборку инстаграм-фоток с различных интересных мероприятий, тогда, рассматривая эти безумные кадры, я даже не мог представить, что через 4 года стану частью этого помидорного безумия. И вот в начале года, размышляя о том, куда бы мне хотелось слетать в этом году, я неожиданно вспомнил и про Томатину и про то, что еще никогда не был в Испании, поэтому построил свой маршрут так, чтобы 28 августа оказаться в Буньоле. Кому лень читать много текста и листать фото, могут посмотреть небольшое видео:

Говорят, что фестиваль проходит аж с 1945 года, причем только в 80-х это получило поддержку государства, они же стали поставщиками боеприпасов в виде нескольких грузовиков помидоров, до этого все это делали энтузиасты. Сама битва длится всего один час с 11 до 12 часов, как пишет Википедия, начинается она как только на центральной площади города Плаза-дель-Пуэбло с мыльного столба кто-нибудь сорвет хамон. По своему опыту скажу, что я находился как раз в самой толпе на этой площади, желающих сорвать хамон было полно, но так это никому и не удалось, по крайней мере до начала битвы, а потом всем уже были не до него. Интересно, что в отличие от нашего столба на Масленицу, тут народ штурмует хамон, как в хорошем зомбиапокалипсисе, взбираюсь чуть ли не по головам друг друга.

Про саму битву будет ниже, а пока небольшая полезная информация, вдруг кто-то захочет повторить мой опыт. Билеты на Томатину можно купить заранее, есть несколько компаний, лично я брал на сайте www.tomatina.es/ (кстати, там уже анонсировали продажу на следующий год), но к этому моменту желательно определиться с тем, где планируется остановиться и как добираться до фестиваля.

Если в планах самому добраться до Буньоля, и нужен только входной билет на фестиваль, то это стоило 12 евро на сайте, на месте в этом году был ценник в 15 евро. Надо понимать, что город Буньоль довольно небольшой, и во время проведения фестиваля цены на гостиницы там взлетают прилично. Если же в планах приехать на автомобиле, то нормальное место для парковки можно найти часов до 7 утра, дальше с этим будут большие проблемы. На самом деле для тех, кто не хочет париться, компании предлагают пакетные варианты сразу с отелем и трансфером, но это, как говорится, на любителя. Есть также отдельные трансферы из Мадрида или Барселоны, но тут следует прибавить еще часа 3 в каждую сторону на дорогу. Я в качестве место постоянной дислокации выбрал Валенсии, которая всего в 40 км, тем более, в этой время здесь отличная погода и теплое море, да и в самом городе есть чем себя занять. Билеты я купил с трансфером и футболкой в качестве сувенира, распечатал их заранее, при этом во время трансфера у меня их никто так и не спросил, они пригодились только в момент получения браслетов на самом фестивале.

Начитавшись в интернете, что приезжать надо заранее, чтобы попасть в гущу событий, я приобрел самый ранний трансфер из Валенсии в 6:30 утра, на самом деле можно было бы брать и последний, все равно отправились в путь на 45 минут позже, а на территорию, где проходит основная битва я не пошел до 10 часов, предпочитая наслаждать сангрией за огороженной территорией, но в итоге оказался все равно в самом центре событий, поэтому могу бы спокойно поспать лишний час. И так, билеты на фестиваль мы купили, пора собирать чемодан, Томатина требует небольшого отклонения от стандартного набора для путешествий, ниже несколько советов, не все их этого я знал заранее.

Что же обязательно надо взять с собой:

Защитные очки. Во время битвы творится настоящее безумие, со всех сторон летят ошметки помидоров, вода и все, что попадается людям под руку. Томатный сок и так способен довольно сильно раздражать глаза, не говоря уже о том, что все это будет еще подгнившее и поднятое из-под ног. Если забудете, ничего страшного, «загорелые» парни повсюду продают разные очки, но надо понимать, что заплатить за них придется по «фестивальной» цене. Я купил заранее самые дешевые плавательные очки, хотя, осмотревшись по сторонам понял, что надо было брать строительные, в них все-таки комфортнее, но очки для плавания можно использовать и в море, если планируете искупаться. Красавец же ?

Водонепроницаемый чехол. На территорию фестиваля не пускают с рюкзаками, сумками и прочими вещами, это все заставят сдать в камеру хранения, но многим хочется сделать селфи или купить стакан холодной сангрии до битвы, поэтому они берут внутрь как минимум телефоны и деньги. При этом будьте уверены, что если решите участвовать в боях, то промокнет абсолютно насквозь, я вот не был подготовлен полностью и вместо водонероницаемого чехла взял лишь поясную сумку, которая незаметно надевается под одежду, телефон у меня не умер, но мокрый экран долго не хотел реагировать на мокрые же пальцы, а деньги пришлось позже сушить в отеле. В целом ничего критичного, но можно этого избежать. Чехлы тоже продают «местные», но я бы не стал у них покупать. Дело в том, что наиболее популярной версией «защиты» телефона и вещей тут были прозрачные чехлы на шею, но могу сказать, что уже до начала битвы у двух человек рядом со мной очень удачно с шеи отстегнули их вместе с содержимым.

Тут вообще надо аккуратнее следить за карманами, вот, например, у Сергея Доли там пытались вытащить телефон: www.instagram.com/p/B11B9PoIPMz/

А он был тоже где-то недалеко от того места, где находился я, потому что я с ним даже селфился.

В общем я считаю, что у меня была отличная идея с незаметной сумкой на поясе, но я бы улучшил ее водонепроницаемым чехлом, а также советом лишний раз не светить телефоном и деньгами.

Правильная одежда. Я бы советовал отправиться на фестиваль с мыслью, что одежду потом следует полностью выкинуть, что многие и делали прямо на месте. Я себе заранее купил в магазине «Твое» самую дешевую белую футболку (кстати, это самый популярный цвет на Томатине), взял шорты, которые хорошо отстирываются и быстро сохнут, под ними плавки, а на ноги надел открытую обувь без носков (только не обычные шлепки, в них будет скользко и их можно потерять, но кроссовки тоже не рекомендую, а то придется выкинуть и их). С собой в рюкзак, который все равно придется сдать в хранение, стоит взять дополнительный комплект одежды, но тоже не из последней коллекции, полноценно помыться после битвы не получится.

Если у вас есть шапка для плавания, то рекомендую ее взять, самое неприятное и сложное потом вымывать засохшие помидоры из волос, а при тридцатиградусной жаре засыхает все довольно быстро.

Водонепроницаемая камера. Мне, как человеку, который хотел сделать много фоточек, был очень важен момент с камерой. С обычной камерой внутрь просто не пустят, даже если вы попросите, потому что организаторы знают, что там будет происходить. Камера должна быть защищена от попадания влаги, у меня была мысль обмотать свою фуджи пищевой пленкой, но я даже рад, что не стал так делать. В итоге было решено ограничится малым, взять старую GoPro 3, которая у меня валялась без дела и попытаться хоть что-то снять на нее. Тут я тоже решил «схитрить» и использовал не наиболее защищенный корпус, а с «дырявой» задней стенкой, чтобы записать хоть какие-то звуки. В итоге к концу битвы там все было забито помидорами, гоупрошка перестала записывать, и у меня больше не работает кнопка старта записи.

По поводу камер хранения, я видел, что существую варианты, где в стоимость билета входит ячейка в камере, и стоит она порядка 10 евро, лично меня, когда не пустили с рюкзаком (я все же пытался попасть с ним), отправили за угол от входа, где мои вещи взяли на сохранность за 5 евро. Конечно, можно взять на Томатину только самое нужное и ничего лишнее, но я все-таки считаю, что запасная одежда и powerbank стоило иметь под рукой.

Возвращаемся на поле боя. Около 11 часов раздается звуковой сигнал, что Томатина началась, все радостно кричат и поспешно натягивают защитные очки. Через несколько минут показывается первый огромный грузовик, с которого бросают помидоры. На самом деле тема с грузовиками не очень удобная, на улице и так довольно сложно протолкнуться, а когда они приезжают, то всех прижимают в стороны, чтобы они смогли проехать, что, конечно, позволяет познакомиться по ближе со всем вокруг, в прямом смысле этого слова, но комфорта это не прибавляет.

С грузовиков довольные работники начинают кидать в придавленных людей помидоры, если честно, то первое ощущение было не очень приятное, потому что помидору летят не первой свежести, что сопровождается специфическим запахом, который еще несколько дней меня преследовал. Второй грузовик с помидорами встречают уже более оживленно, но люди к тому моменту лишь слегка успели испачкаться. Он уже останавливается и высыпает все содержимое своего кузова на площадь и вот именно в этот момент открылись врата ада.

Надо понимать, что тут на улице центральной улице Буньоля собралось несколько тысяч людей со всего мира, которые добровольно приехали сюда, чтобы изгваздаться с ног до головы в помидорной жижи, а заодно максимально испачкать соседа неподалеку, поэтому все максимально позитивно относятся ко всему происходящему и готовы к тому, что случайный прохожий может выжать тебе на голову свежие помидоры, и все к этом относятся с диким весельем.

При этом те, кто планирует посетить Томатину, должны понимать, что все красивые фото в интернете, с целующимися в помидорах людьми, теми, кто лежит посреди улицу и пр. сделаны уже после завершения побоищ, когда все спокойно достают свои телефоны и позирую для фото в инстаграм. Во время часа боев тут опасно лишний раз открыть рот, потому что можно на всю жизнь возненавидеть вкус помидоров.

По правилам, через час звучит второй сигнал, и все бои прекращаются, но надо быть готовым, что все равно можно попасть в локальную перестрелку, или просто люди рядом с вами решат попрыгать в лужах.

Люди забивают свои инстаграмы, пока рабочие, которые сразу же начинают уборку в городе, не успели смыть все помидоры:

После того, как все нафоткаются, начинается следующий квест — поиск душа. На фестивале есть бесплатные души (я видел только 1), но они представляют собой просто шланг с водой и собирают огромные очереди из желающий. Также многие местные жители поливают из шланга всех желающих из окон своих домов или просто выходят на улицу. Кто-то пытается на этом нажиться и требует плату за подобный душ, находя своих клиентов, но самые опытные люди отправляются под мост к реке. В общем следуйте за толпой, и она обязательно приведет вас в нужное место. Как по мне это самый быстрый и удобный способ смыть с себя ошметки помидоров и привезти себя в какой-то человеческий вид.

Я могу однозначно сказать, что Томатина была самым необычным и безумным мероприятием, на котором мне удалось побывать. Мне одна знакомая (привет ей!) написала в инстаграм, что все это круто, что я там, но на фото смотрится как помоище, на что я честно ответил, что и по ощущением оно не сильно отличается? При этом я был рад оказаться в этом помидорном безумии и самостоятельно пережить все это, но точно не буду всем советовать обязательно посетить данное мероприятие, потому что удовольствие получит далеко не каждый.

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