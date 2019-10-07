Мальграт-де-Мар. Солнечная Испания

Марина Mamarina Средиземноморское побережье Испании — это 11 курортных зон со множеством маленьких городков. Какой именно выбрать для долгожданного отпуска? Россияне чаще всего едут на Коста-Брава, Коста-дель-Мересме и Коста-Гарафф, потому как ближе к Барселоне и бюджетнее. Но даже выбрав «косту», надо выбрать одну единственную точку на карте… Когда не видел и не знаешь, очень сложно. Сегодня поговорим об отдыхе в Мальграт-де-Мар, а нашим гидом будет Марина Mamarina . Не судите строго, это её дебют в Гульбарии.

— Только что вернулась из солнечной, милой сердцу Испании. Поделюсь впечатлениями. Отдыхали в этом году в городке Мальграт де Мар. Это небольшой курортный городок в провинции Барселона. Чтобы отдохнуть в Мальграте, необходимо сделать авиа перелет до Барселоны или Жироны. Из указанных городов до курорта идут поезда и автобусы, а можно арендовать автомобиль. Расстояние примерно одинаково от этих городов. На поезде ехать примерно час. Электрички очень комфортные, бесшумные, с кондиционерами. Ехать одно удовольствие. Цена билета около 5 евро. Курорт очень популярен среди путешественников из Северной Европы, так как в октябре здесь всегда проходит Кубок Коста-Бравы по футболу.

Сам город разделен на две части: одна наиболее туристическая, она и находится возле самого моря, именно в этой части сплошь отели, развлекательные центры и апартаменты для туристов. В старой части расположились все школы, сады, мэрия и заведения, где в своем большинстве отдыхают пенсионеры. Самые интересные кафе и магазинчики тоже в старой части.

О туристической части писать особо не буду- все, как в любом туристическом морском курорте. Есть набережная-променад, где много кафе, магазинчиков. Есть уютные места для отдыха.

Есть информационные центры для туристов, где вам дадут карты Жироны, Барселоны, Фигераса, расписание поездов и отметят достопримечательности.

Пляж шикарный- просторный, чистый. Есть лежаки и зонты платно. Но очень многие лежат на песке, причем не только наши соотечественники, но и немцы, французы, датчане. Песок не слишком мелкий, очень приятно ходить, а при входе в море мелкая галька. Глубина начинается быстро. Мне это очень нравится, так как я хорошо плаваю. С маленькими детьми это, наверное, не очень удобно. Но всё равно, с детьми тоже много отдыхающих. Море прекрасное- чистое, бирюзовое и теплое.

Пару дней было волнение на море, но не слишком большое. Вдоль пляжа проходит железная дорога, но это совсем не напрягает — поезда RENFE практически бесшумные. Проход на пляж по подземным переходам.

Идем в историческую часть города… Любая улочка в Старом городе хороша по-своему.

Узенькие, вымощенные камнями, чистые и ухоженные.

Балконы, под которыми наверное, пели серенады.

Цветы и флаги, украшающие дома.

Я не мастер художественного слова, но сердце переполняется восторгом, когда хожу по таким местам.

Вот просто жилой дом.

Балкон любителя «изящных искусств.»

Балкончики…

Старинная башня обороны, Torreta del Castell

Средневековый дух Мальграт-де-Мара в Испании хранит Кооперативная библиотека (Biblioteca de la Cooperativa). Археологические изыскания позволили определить семь периодов строительства этого дома, начиная с XVI века и до 1929 года, когда Кооперативное Общество Malgratense передало эту достопримечательность Мальграт-де-Мару под общественные нужды.

Не пройти и мимо башни Видуа-де-кан-Сала (Torre de la Vídua de can Sala). Она была построена Стивеном Рокафором в 1910 году на деньги предпринимателя Дэмиена Гаррига Рабасса, исполнившего просьбу своей дочери. Наиболее привлекательные для фотографий фрагменты этого дома в Мальграт-де-Маре, безусловно, массивная угловая башня с резными окнами, керамический декор и кованые перила на балконах второго этажа.

В Старом городе есть церковь Святого Николая, (Iglesia de San Nicolás). Нынешнее здание храма построено в неоклассическом стиле в 1762 году на месте небольшой деревянной часовни в честь Святого Антония, освященной в 1563 году. Церковь за свой величественный вид получила неофициальное имя «Собор всего побережья». Колокольня имеет на плане форму восьмиугольника. Верх ее украшают слепые и истинные арки. На башне установлены часы. Высота колокольни собора в Мальграт-де-Мар составляет около 35 м.

На службу не попали, но внутри побывали.

Впечатляет, хотя есть соборы больше и более помпезные.

Есть в Мальграте 2 крупных парка это Франсеск- Масья и Кастель.

Парк Кастель раскинулся на холме, с которого открывается живописный вид на весь город. В этот парк можно подняться пешком, а можно на бесплатном фуникулёре. Вот вход.

Быстро и комфортно. Там красиво, много скамеечек, где можно отдохнуть в тени.

Виды на город просто потрясающие.

Спускались мы пешком, прогулялись по сказочным улочкам.

Парк Франсеск- Масья популярен среди любителей музыки, так как каждый год здесь проходит Международный фестиваль музыки. В этом парке много видов растений и разных игровых площадок для детей. Не очень большой парк со спортивными площадками и смешными мультяшными скульптурами. Детям очень интересно и весело там.

Здесь вы найдете огромные ботинки, грибы, ромашки, куски торта, карандаши, круассаны и другие волшебные объекты, представляющие особенный интерес для малышей. В парке оборудовано множество аттракционов для юных посетителей разного возраста: от горок для самых маленьких, до качелей и площадок для занятий скейтбордингом. Детские игровые площадки в парке Francesc Macià построены с соблюдением норм безопасности. В качестве строительных материалов использованы экологически чистая древесина и натуральный камень, а покрытие выполнено песком или газонной травой.

Из Мальграта можно съездить в Аквапарки, это недалеко. В аквапарке Маринелэнд кроме обычных водных развлечений есть шоу дельфинов и небольшой зоопарк.

Спасибо за внимание. Мы съездили в Жирону и Фигерас. Жирона восхитительна, мне показалось мало 1 дня. Напишу о ней отдельно, если интересно. В Фигерасе, кроме музея Дали ничего не зацепило. Да и от него неоднозначное впечатление, он на любителя и ценителя.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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