Русский Тибет, или Золотая обитель Будды Шакьямуни

Владимир Малдер

Калмыкия - субъект Российской Федерации и единственный регион в Европе, исповедующий буддизм. Мы отправляемся в Элисту, чтобы увидеть главный буддийский храм России. Нашим гидом будет Владимир Малдер

- Привет всем. Вы когда-нибудь были на Тибете? Я лично никогда не был и вряд ли когда-нибудь попаду туда. Честно сказать, раньше я фанател по Шамбале, но потом я понял, что найти Шамбалу можно и в Казахстане, а Тибет можно найти в Калмыкии так что зачем напрягаться? Перед нами самый настоящий тибетский храм в России - Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Весьма экзотично храм выглядит на фоне российских ландшафтов.

Храм этот правда новодел, освящён 27 декабря 2005 года.

Храм был возведён на месте старого завода железобетонных изделий на улице Ленина по благословению духовного лидера тибетских, монгольских и российских буддистов Далай-ламы XIV, посетившего Элисту в 2004 году с пастырским визитом. Строительство храма заняло менее года.

По периметру здание «Золотой обители Будды Шакьямуни» обнесено оградой с чередующимися через каждые пять метров белоснежными ступами. Всего вокруг хурула 108 ступ. Южные ворота являются главными. Всего в ограде храма имеется четыре входа, расположенных по четырём сторонам света. Весь архитектурный план монастыря имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В тибетском буддизме молитвенные барабаны принято крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием. Самым распространённым вариантом наполнения барабанов является мантра Авалокитешвары «Ом мани падме хум». У бурят и монголов такие барабаны называются «х?рдэ».

Ворота храма.

Лёвики у входа просто няши.

Внутри храма находится самая большая в России и Европе девятиметровая статуя Будды.

В те залы наверху, увы, не попасть. А так в храме 7 уровней. Наверное есть, что посмотреть.

Подношения Будде.

Ну, и ещё несколько кадров :)

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