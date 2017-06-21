Музей мусора в Подмосковье

Татьяна Афанасьева Наша планета буквально тонет в мусоре, множатся помоечные реки и города, в океан сбрасываются тонны пластика, мусором давятся птицы и звери, свалка поглощает красивейшие уголки природы. Ежедневно жители Земли производят около 3,5 миллионов тонн мусора! И цифра растёт в геометрической прогрессии. Человечество губит свой дом. И мы с вами участвуем во всём этом. Страшно. И глупо. Вы так не думаете? Съездите в «Музей Мусора» («МуМу») и, возможно, и в вашей голове щёлкнет невидимый выключатель...

- Про этот музей мы узнали случайно: ехали погулять по одной старой усадьбе в Обнинске, обломались (у нас же большинство старых усадеб или в руинах, или под замком!) и на обратной дороге попали в этот музей. Ориентир: 41-й км федеральной трассы «А-108», поворот на Грачёвку. Географически это Калужская область, Жуковский район.

Вход в музей 250 рублей, для детей и пенсионеров - 150 рублей.

Внешне музей выглядит как обычный склад или даже оптовка (тоскливо!), но стоит оказаться внутри и... вы забудете о времени, пространстве и скуке. Вы даже забудете, что перед вами обычный мусор. Потому как к нему был применён нетривиальный дизайнерский подход. И каждая вещь в этом музее несёт особый смысл.

Ну, например, «Стрелянный заяц». Из чего он? Ну, конечно, из пустых охотничьих гильз. Охотники и не подозревают, что где-то в параллельных мирах из гильз, оставленных ими после охоты, материализуются целые отряды зайцев-пацифистов, призывающих к миру в природе и недолюбливающие охотников. Ну, так подумала я... :)

А потом прочитала авторскую интерпретацию. Каждый экспонат в музее сопровождают информационные таблички, рассказывающие не только о смысле, но и о материале и географии работы.

Вот, например, работа американского художника Пэм Лонгобарди. Она полностью собрана из океанского мусора (пластиковых труб, устриц и пляжного хлама) и носит название «Тонущий в мусоре корабль «Человечество». От автора: «...Это терпящее бедствие судно метафорически говорит о тщетности материальных устремлений человека, которые рано или поздно приводят к духовному Крушению...» В океанах формируются целые «острова» из пластикового мусора, мешающие судоходству и убивающие все живое вокруг, и об этом работа. Своего рода крик души.

Дополню работу фотографиями, которые просто потрясли меня. Это удаленная от туристов и прочей цивилизации бухта в Индонезии, не так уж далеко от райского Бали. Фото Зака Нойла. Полный репортаж можно посмотреть по ссылке https://clck.ru/BJ56w.

Пока все рассуждают про парниковый эффект, лихорадку эбола и Ротшильдов, планету убивает мусор... :(

«Большой итальянский автопортрет из МУсора». Автор Дарио Тирони. Материал: детали детских игрушек, техники, бытовой мусор. «Мусор лучше любого другого артефакта может рассказать о жизни людей, передать, с чем были связаны их мысли и действия...» Точно подмечено!

Фотографировать в музее не просто можно, но и нужно ;) Узнаёте?

Рядом табличка: «Steven Paul «Steve» Jobs, 24.02.1955 — 5.10.2011. Портрет «гуру» цифровой эпохи и основателя корпорации Apple Стива Джобса выполнен из микросхем. Стив Джобс был поклонником Искусства во всех его проявлениях, прекрасно разбирался в дизайне, проповедовал принципы разумного потребления и… ненавидел телевидение».

Знаменитостей в музее хватает. Попробуйте угадать, кто это? Лапти, жестяные кружки, часы, амперметры, уточки... Увидеть портрет можно только с определённой точки и немного склонившись :)

Композиция называется «Родина». По словам авторам, она посвящена русскому народу и сочетает в себе: быт, историю, ремесло, жизненные приоритеты и устремления, волю к победе и приобретенный опыт. Неожиданный оптический эффект. И очень талантливо!

Ещё один узнаваемый товарищ с «волей к победе» :))

Металлических чудес в музее превеликое множество - начиная с панно из столовых приборов и заканчивая мотоциклом из старых пылесосов и вентиляторов. Очень интересно всё это рассматривать :)

«У родителей и деток вся одежда из монеток» :)

Ну, с этим всё понятно: Минздрав предупреждает :)

Конь с гривой из велосипедных цепей :)

Планета под ключ :))

Улитка с зеркалами и фонарями.

Сильнопьющий Кот-Баюн и его волшебный лес :)

Птичка-металличка :)

Фрагмент композиции «Три грации: Движение, Любовь и Тайна».

«Один миг из детства». На эту трогательную композицию ушло 400 кг ржавых автодеталей. Сюжет знакомый: папа принёс подарок сыну и предлагает угадать: «В какой клешне руке?..». Интрига разбивается, достаточно заглянуть папе за спину :)

А из старых покрышек, оказывается, можно делать не только убогих лебедей, :) но и абсолютные шедевры!

Экспонат «Радужные животные из сланцев и тапочек» стал одним из моих любимых по многим причинам :) Читайте сами: «Фигурки африканских животных радужных цветов размера XL изготовлены… из шлёпок, вьетнамок и сланцев, которые Индийский океан постоянно выбрасывает на береговую линию Африки; таким образом перерабатывается до 400 000 единиц ежегодно. Кенийская организация Ocean Sole уже много лет собирает эти бывшие предметы обуви и отдает их местным художникам, которые делают такие весёлые фигуры. Предметы искусства ручной работы, созданные с настоящей страстью к деталям, продаются очень дорого через аукционы и сайты по всему миру. Кроме того, таким образом Ocean Sole создает дополнительные рабочие места для людей из Найроби и различных кенийских трущоб».

«ГМО-кукуруза, или Не всегда всё знают ученые…». Табличка гласит: «Жизнь мячиков в большом теннисе коротка и стремительна, при активном использовании они теряют аэродинамические свойства. В результате только в США более 300 млн мячей ежегодно приходится отправлять на свалку. В природе теннисные мячи разлагались бы от 50 до 100 лет - таковы свойства синтетической резины. К счастью, есть много идей их вторичного использования. Во Франции мячики измельчают в гранулы и добавляют в материал для производства спортивных покрытий. 40 тысяч старых мячей хватает на 100 м² нового материала. А ещё они идут на креативную мебель с «массажным» эффектом, детские игрушки и даже украшения».

Главная идея Музея Мусора, что у всех старых вещей, у любого помоечного предмета может и должна быть вторая жизнь. В идеале - полезная и на благо человечества, как это делается во многих цивилизованных странах, где мусор сортируют, перерабатывают и дают ему второй шанс в обществе потребления. Ну, или хотя бы такая, как в музее - красивая и весёлая.

Музей местами интерактивный! И это нравится как детям, так и взрослым. Ну, например, можно посидеть на гвоздях...

...погулять в зеркальном лабиринте.

...разбить бутылку об стену! Аттракцион «Стабилизатор эмоций». Бутылки лучше принести с собой, иначе придётся покупать на месте :)))

...посетить комнату, обманывающую вестибулярный аппарат.

...прокатиться с горки-мусоропровода на «бабушкином коврике», связанном из тряпья.

...побывать в квартирке интеллигентного бомжа.

А вот игра теней :))) Это просто невероятно, но такая дерзкая и угловатая свалка мусора может обрести мягкие очертания и превратится в нечто изящное и романтичное...

Двухсмысленная теневая композиция с названием «Подглядывающий».

Каждый желающий может вмешаться в сюжет :))

В музей можно принести свой мусор - в рамках разумного, конечно :)) ...и кто знает? быть может, он станет частью какого-нибудь нового музейного экспоната или деталью коллекции «Хламур» (там есть и такая).

В музее собрано просто невероятное количество ярких идей. Даже из обычного картона и старых газет можно сотворить настоящее чудо ♥

Если вы думаете, что я показала вам всё-всё-всё, вы очень сильно ошибаетесь. Приезжайте, удивляйтесь, вдохновляйтесь! Это отличный маршрут выходного дня для компании с детьми. Рядом есть недорогое кафе, верёвочный городок, тир «Морской бой» и большой комплекс «Играчи».

И это хороший шанс переоценить своё отношение к мусору, его количеству и судьбе собственной планеты (пафосно? но если каждый будет думать так же, у нас всё обязательно получится!) ;)

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Как бороться с избытком мусора в Тульской области?