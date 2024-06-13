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Самарская Третьяковская галерея открыла свои двери для посетителей

Самарская Третьяковская галерея открыла свои двери для посетителей

Это событие произошло в Самаре 30 мая 2024 года. Открылся филиал Третьяковской галереи. Это день ждали многие горожане. В первые дни работы галереи уже ее посетили несколько сотен человек.


Главный вход в галерею.

Само здание является объектом культурного наследия Федерального значения было построено в 1932 году (архитектор Е.Н. Максимова).


Памятная табличка у главного входа.

В здание находится в зале с большими площадями.


В фойе.

В фойе расположился рецепшен и стойка информации. Здесь же можно увидеть макет здания, которое выглядит, как серп и молот.


Макет.

На первом этаже в отдельно зале проходит выставка "Музей Фабрики-кухни", которая рассказывает об истории здания и его назначении в Советское время.


На выставке "Музей Фабрики-кухни".

На выставке "Музей Фабрики-кухни" много подлинных экспонатов того времени, когда фабрика-кухня использовалась по назначению - была большой столовой для трудящихся завода имени Масленникова.

На первом этаже расположены небольшая библиотека, кафе, зона отдыха и сувенирный магазин.


Библиотечный уголок.


В зоне отдыха можно подключиться по WiFi к бесплатному интернету.


В сувениром магазине можно приобрести на память о посещении галереи ее частичку на память.


В здании галереи нашлось место для маленьких посетителей.

На втором этаже здания в четырех больших залах проходит выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве". На выставке представлены картины и инсталляции из Московской Третьяковской галереи. Залы под номерами называются: "Меню", "Предвкушение", "Услаждение" и "Пресыщение".


Один из залов выставки.


Изюминкой выставки можно считать картину знаменитого художника Василия Перова "Охотники на привале".


Еще одна многим известная картина "Утро" художницы Татьяны Яблонской.


Из инсталляций более-менее известна картина-инсталляция "Плоды Мичурина (автор Григорий Литичевский).

Выставка "На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве" проработает в Самарской Третьяковской галереи до 3 ноября 2024 года. Название следующей выставки пока неизвестно.

У здания есть смотровая двух уровневая площадка. Вход на смотровую площадку для посетителей галереи бесплатный.


Смотровая площадка на третьем этаже.


Вид с верхнего смотровой площадки.

Самарская Третьяковская галерея стала для горожан новым местом притяжения, где можно увидеть замечательные произведения великих художников.

Добраться до здания галереи можно добраться в городе на любом виде транспорта: метро, трамвае, троллейбусе и автобусе. Ближайшая станция метро Российская расположена от главного входа в галерею в 560 метрах.

Время работы галереи все дни кроме понедельников с 10.00 до 20.00.

Приезжайте в Самару, чтобы увидеть  и побывать в Самаркой Третьяковской галереи.

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