Сказки Каппадокии. День второй. Долина монахов, музей волос и великаны

Татьяна Афанасьева

Турцию явно недооценивают, когда загоняют в рамки «всё включено» и ассоциируют только с курортной зоной. Стоит поехать вглубь страны, и она откроется вам совсем с новой стороны. Мы решились проехать 500 км от Аланьи, чтобы увидеть одно из турецких чудес - Каппадокию. Про все практические стороны поездки — как добраться, где поселиться, что включить в маршрут и какие блюда обязательно попробовать — я рассказала в первой части «Сказки Каппадокии. Долина любви, ашуре и пожар на столе». Поехали дальше ;)

Магия монгольфьеров

Sunset Point в Гёреме — отличное место для обзора за воздушными шарами (монгольфьерами) на рассвете. Это на тот случай, если вы отказались от полёта по ряду причин. Напомню, что час воздухоплавания стоит от 170 евро, в корзине до 28 человек, а само событие очень зависит от погодных условий. Подробнее о полётах на шарах - читайте в первой части.

Будьте готовы к тому, что в сезон на смотровой площадке соберутся толпы народа (несмотря на шесть утра и ощутимую прохладу), а шары будут пролетать так низко, что при желании можно будет в них запрыгнуть коснуться дна корзины :)))

К моему удивлению, толпы не только не портили волшебство момента, а наоборот даже подчёркивали его. Сотни улыбающихся людей вокруг! Да воздух буквально светился от счастья и радости, и это было незабываемо.

Мой любимый шар. Крадётся между домами...

Маршрут второго дня получился вполне рациональным и почти круговым: «Три красавицы» (Twin Fairy Chimneys), городок Ургюп и его винные дома, Долина волшебных существ (Devrent, Imaginary Valley), пещерный город Зельве и секретный каньон (Zelve Open Air Museum), Долина монахов (Pasabag), Аванос (город гончаров и никчёмный музей волос ), Красная долина (Red Valley, Panoramic View Point — лучшее место для встречи заката), возвращение в Гёреме.

«Три красавицы» и винные дома Ургюпа

На картах «Три красавицы» обозначены как Twin Fairy Chimneys. Они стоят прямо у края трассы, ведущей из Невшехир в Ургюп. Голосуют :))) и весьма удачно. Мы тоже остановились.

Сверху они будто бы прикрыты каменными плитами. Удивительно, но люди тут не при чём, столбы возведены самой природой - из мягчайшего туфа со шляпками из прочного базальта. Позже мы встречали похожие «дымоходы фей» в разных долинах, но они были не так одиноки и не так фотогеничны.

«Три красавицы» считаются символом Каппадокии и являются лейтмотивом местной сувенирки, они настолько популярны, что их фотографии можно увидеть в любом уголке Турции. А вот фото инопланетянина, стоящего с ними по соседству, можно встретить только на Myslo :)))

Следующей точкой нашего маршрута стал Ургюп и его знаменитые винные дома. Если уже и покупать исконное капподокийское, то лучше в этом городке. В октябре в Ургюпе проводят Международный фестиваль вина. Сюда даже приезжал прибухнуть сам Николас Кейдж, о чём свидетельствуют фотки при входе в один из ургюпских ресторанов. Сорри за качество, Николас слегка бликанул :))))

Ургюп - самобытный, и такой же пещерный, как Гёреме, так что в нём тоже часто останавливаются туристы, приехавшие погулять по Каппадокии. Но главная фишка всё-таки винные дома. Ценник на местное вино из винограда начинается от 40 лир за 0,7 (460 рублей). Местная бабушка рекомендовала нам «посмотреть за банями»... Там - в Mahzen Sarap Evi - мы собственно всё и купили. Турецкое вино не миф.



Долина волшебных существ

На карте - Devrent, Imaginary Valley. Настоящий рай для парейдолистов - для тех, кто видит в обычных предметах разное чудесное, для кого облака не просто облака и горы не просто горы, кого всегда и везде преследуют фантастические очертания. Давайте проверим вас на парейдолию. Что на фото - каменная глыба, индюк или улитка?

Все камни в этой долине рассказывают свои истории! :)) Самая известная - про верблюда-социофоба, самая неизвестная - про великана с сыном на шее, идущих смотреть салют.

В общем можно фантазировать и фантазировать.



Пещерный город Зельве и секретный каньон

В скалах Каппадокии квартиры и целые многоквартирные дома вырубали со времен хеттов, живших здесь в II веке до нашей эры. Горы из мягкого вулканического туфа были просто находкой для строительства. Двери и ставни делали из дерева, для верхних этажей использовали верёвочные лестницы.

Чтобы увидеть подобие хеттского города, мы отправились в Зельве (Zelve Open Air Museum), где сохранился огромный скальный монастырь XI-XIII века. Сейчас Зельве - официальный музей, вход в него стоит 18 лир (205 рублей), парковка - 5 лир (57 рублей).

На территории монастыря около 15 церквей, самые посещаемые - «Церковь виноградных гроздей», «Рыбная», «Оленья», «Церковь Креста». Повсюду стоят указатели, что делает картину чуть понятней.

Фрагмент росписи в «Церкови виноградных гроздей». Честно говоря, мне больше мухоморы напомнило... :)

До 1952 года на территории Зельве жили люди. Но обвалы в постройках участились, и население было эвакуировано в поселок Aktepe, это в двух километрах. В 1967 году был основан музей.

Кстати, то что, Зельве был обычным турецким городом, объясняет наличие мечети среди других построек.

Если посмотреть, как выглядит Зельве на карте со спутника, то можно увидеть два «рукава», между которыми большой скальный массив - он весь изрыт норами и в нём есть тоннель, соединяющий эти два района. Так что если хочется экстрима, то вполне можно взять фонарик, перелезть ограждения и ощутить себя простым зельвийцем, идущим в гости из левого «рукава» в правый (точка 1).

Вход в тоннель можно узнать по металлической лестнице, завалам из веток и старому указателю «Tunnel».

В конце одного из «рукавов» (точка 2) мы обнаружили живописный каньон, к которому можно добраться по руслу пересохшего ручья. Может, весной, он и бурлит, но в сентябре там не было и намёка на воду :) 38°39'54.8"N 34°51'59.0"E

Долина монахов

На карте значится как Pasabag. И это самая многолюдная достопримечательность Каппадокии! Во-первых, сюда можно добраться на долмуше «Гёреме-Зельве». Во-вторых, вход бесплатный. В-третьих, сюда везут туристов на больших экскурсионных автобусах. Но это не значит, что всенародного единения не избежать, вполне можно подняться на смотровую площадку (там их несколько) и рядом не будет никого или почти никого.

Самое столпотворение у Церкви Святого Симеона, который пришёл сюда в V веке и прожил отшельником, по разным источникам, от 12 до 15 лет.

Но главная фишка Долины монахов - «монахи» :) Они будто бы маршируют стройными рядами и у каждого каменная чёрная скуфья на «голове». Всё по канонам.

Проходят испытание временем.

...и жандармерией :) Надо же офис где свой разместили! Ничего святого.

Аванос и никчёмный музей волос

Дальше по плану был Аванос - город гончаров и керамики, где все технологии бережно хранятся с хеттских времен. Керамику делают здесь исключительно из красной глины с берегов местной реки Кызылырмак (дословно - Красная река). Так что если и покупать её в качестве сувенира, лучше Аваноса места не найти.

Кроме керамики нас интересовал демонический Музей волос, который был распиарен в одном из выпусков «орла и решки». Так вот это самое сильное разочарование, постигшее нас в Каппадокии.

Музей находится в подвале керамической лавки Галипа с 1979 года, вход 3 лиры (34 рубля), фото и видео запрещены - за нами была установлена тотальная слежка силами местных гончаров. Это же тайна частной жизни! Это ж бесценные локоны 16 тысяч жительниц планеты Земля! А вдруг я бы набрала волос полные карманы?! Или рассекретила какую-нибудь даму, ведь к каждому клоку волос прикреплены бумажки с именами и адресами.

У меня было ощущение, что меня запустили в забившийся слив раковины. Ааа! Не повторяйте моих ошибок, не ходите в этот странный музей - он вообще ни о чём -ни эстетики, ни информации. Источник фото i.dailymail.co.uk

Красная долина

Ближе к закату мы попали в ещё одно удивительное место - Panoramic View Point (Red Valley). Говорят, это самое лучшее место для встречи заката. Правда, проверить нам не удалось, к вечеру набежали тучи и закрыли всё небо. Но! Долина заслуживает внимания в любое время светового дня. Это просто настоящий взрыв красок и рельефа. К тому же в долине проложены нестандартные тропы - с цепными лестницами и узкими проходами в камнях. Очень нескучно гулять.

Так закончился ещё один день в Каппадокии, на следующий мы спустились в подземный город Деренкую! Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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