Синай. Главная гора Египта

Одна из самых популярных экскурсий в Египте - восхождение на гору Моисея. Страну обещают вот-вот открыть для российских туристов... Мы же отправляемся туда с Дмитрием Койдой dk1974 прямо сейчас.

- В августе 2015 года, отдыхая в Шарм-эль-Шейхе, я купил экскурсию на гору Моисея. От первой части экскурсионной программы я ничего особо интересного не ждал. Вся надежда была на утро, когда после спуска с горы мы должны были посетить мою давнюю египетскую мечту — монастырь Святой Екатерины Святое место или шестой объект ЮНЕСКО в Египте.

Но как потом оказалось, самым интересным и теперь уже памятным мероприятием была как раз гора Моисея. Прежде чем описать свои эмоции хочу дать вам немного информации.

Гора Синай (также гора Моисея или Хорив) — гора на Синайском полуострове в Египте. Высота 2285 метров. Согласно Библии на этой горе Бог являлся Моисею и дал Десять заповедей.

На вершине горы Моисея находятся православный храм Святой Троицы и маленькая мечеть. К северу от церкви под скалой есть небольшая пещера, где, согласно Библии, в течение сорока дней и ночей укрывался Моисей.

Ниже рисунок 1837 года на котором изображены развалины древней христианской церкви. На заднем плане гора Святой Екатерины.

Еврейская традиция утратила знание точного местонахождения горы Синай (израильско-итальянский археолог Э. Анати отождествил библейский Синай с горой Хар-Карком в пустыне Негев, где он обнаружил многочисленные останки святилищ).

Оно было забыто, по-видимому, уже в эпоху царей, поэтому христианская и мусульманская традиция почитания горы Моисея не связана непосредственно с древней еврейской традицией.

Христианские отшельники селились в южном Синае со II века. Они старались определить места, упоминаемые в Библии в связи с событиями Исхода, в том числе и гору Синай. Нынешнюю гору Моисея христиане почитают как библейскую гору Синай с начала IV века.

В 330 году монахи при поддержке святой императрицы Елены построили у Неопалимой купины, растущей у самого подножия горы, маленькую церковь и башню. В 527 году святой император Юстиниан Великий основал здесь монастырь, который с XI века стал называться монастырём Святой Екатерины (виден на фото ниже), в честь Екатерины Александрийской.

Христиане совершали паломничество к горе Синай с древнейших времен.

В последние десятилетия на гору ежедневно поднимаются от нескольких десятков до нескольких сотен человек, паломников и, главным образом, просто туристов, которые приезжают, в основном, с курорта Шарм-эль-Шейх.

Нынешняя практика подниматься на гору ночью, чтобы встретить восход солнца, недавнего происхождения, является продуктом туристической индустрии. В этом случае паломнику предпочтительнее подниматься ночью по длинной пологой, а спускаться уже в светлое время по короткой трудной тропе.

Все храмы и часовни, находящиеся на горе, как правило, закрыты. Посетить их можно, только получив в монастыре сопровождающего или ключи по специальной договоренности. Мечеть на вершине открыта. Википедия

Итак, про подъем на гору.

Мы приехали сюда ночью. Нам выдали фонарики, и мы отправились в путь. Такое у меня было впервые. Полная беспросветная тьма. Если остановится, выключить свет и подождать когда другие пройдут, то не видно даже своих ног. Почти везде камни, так что нужно быть внимательным.

А если поднять голову вверх, то можно сойти сума от звездного неба. Миллионы галактических светлячков подмигивают вам одновременно.

Классно было направлять туда луч, было впечатление что он достает туда с легкостью, настолько была плотная темень.

Когда идешь там, то вообще не понимаешь, где ты и зачем:) Иногда сбоку бывают слышны звуки, светишь туда фонарем, а там в засаде сидят десятки верблюдов и бедуинов. Пару раз верблюжья морда всплывала в метре от меня. Бедуины начинают идти за тобой, повторяя как заклятье слово "кэмэл" либо "верблюд" если понимают, что ты русский.

Основная дорога занимает почти 10 км, поэтому некоторые туристки поддаются на уговоры. Хотя там пешком идти страшно, не то чтобы ехать на высоте трех метров.

Честно скажу и предупрежу, я думал, что подняться на самый верх будет легче. В самом финале было трудновато даже мне, хотя я легкий и два раза в неделю играю в футбол. Жена этого не делает, но ей было совсем тяжко, пару раз я думал, что она упадет как загнанная лошадь, не хватало кислорода и ступеньки были очень крутыми.

По дороге есть места для отдыха, где можно посидеть и выпить чай. Так же в самом конце есть пункт по прокату больших, теплых и пыльных одеял. Супер выгодный бизнес. Практически каждый человек вынужден брать себе или своей спутнице, поскольку разница температур большая. Когда будете ждать рассвет на ветру, точно замерзнете, куртку ведь летом вы не берете с собой на море.

По мне, народу в это время здесь было прилично, хотя гид сказал, что ранее здесь всегда приезжало в десять раз больше.

Сонные и уставшие мы поднялись наверх. Люди разбрелись по разных уголкам и стали ждать солнце.

Очень развеселил и поднял настроение один паломник из Киева. Большой крупный дядька, который периодически громким голосом произносил молитвы, разносившиеся по всей округе. Причем как мне показалось некоторые были им придуманы лично :)

Иностранцы испугано косились на него, но кто понимал, тем было смешно. Все слова были позитивными и добрыми. Желал всем счастья, почитать господа, любить своих родных и близких, наставлял радоваться наступившему мгновению и ценить его. И оно наступило.

Я всегда радовался рассветам и закатам, но тут было особое чувство. Когда встречаешь день на такой высоте приходит особое понимание и не земные мысли, которые как птицы живут под облаками. Там внизу таких нет:)

Я сделал около сорока рассветных снимков и пошел погулять по вершине горы. За небольшим храмом увидел еще группу людей.

А вот тут было всего несколько человек и местная собака. Кстати, она поднималась вместе со всеми. Думаю не первый раз.

Начало светать, народ оживился и начал делать фото с своим участием.

Некоторые находили неплохие места и ракурсы.

Отсюда видна самая высокая Египта — гора Святая Екатерина (Джебель Катрин). Ее высота 2629 метров.

Было видно, что люди устали и хотят спать.

У некоторых хватало сил для покупки сувениров. Чтобы легче было идти наматывали их на голову:)

Что касается меня, то я не только не хотел спать, но и был готов бежать как козел по горной тропе. Дело в том, что меня охватил такой трепет, что не передать словами.

Я обожаю контрасты в путешествиях и когда после ночного квадрата Малевича передо мной резко возникли марсианские пейзажи я был в восторге и даже выбрал сложный спуск, бросив всю группу, включая жену.

Это мы пока идем по общей дороге. Далее она расходится на две.

Это тени туристов. После трагедии на Синайском полуострове смотреть сейчас на этот кадр грустно. Кто-то из тех людей, так же спускался вниз после встречи рассвета или даже свидания с Богом...

Короткий путь очень сложный. Это тропа называется "Лестница покаяния" она включает более 3 тыс. ступеней. В лучшем случае, дорога выглядит так.

Но, большая часть — это большие камни и валуны. Некоторые из них кого-то мне постоянно напоминали. Это же ведь голова кобры!

А этот камень показался мне удивительно похож на мурену, выскочившую напугать меня из каменной бездны.

А тут справа наверху на меня смотрело недовольное лицо стражника этого ущелья.

Пару раз мне попадались люди, но в основном я был в полном одиночестве. Честно скажу страшновато. Место не знакомое, глухое. Падают камни. Несколько раз я не мог разглядеть куда идти. Я на это старался не обращать внимания, меня больше завораживал утренний свет который менял цвета безмолвных скал.

Одни валуны подбадривали меня, то улыбаясь, то подмигивая.

Но, чаще были те, которые старались напугать и устрашить:)

Но я шел дальше, вернее даже прыгал по камням, поскольку боялся опоздать на встречу с группой. Забегая вперед скажу, что я пришел первым:)

Чтобы ощутить себя частицей огромного мира эта тропа самое подходящее место.

Плюс она более живописная и по дороге находятся несколько достопримечательностей: церковь пророка Илии и часовня Богородицы.

Единственная флора здесь совсем бедненькая, но это и не удивительно для такого жаркого места.

Мне очень все понравилось, но даже не знаю, пошел бы я второй раз.

Помню я был в шоке, когда узнал, что один местный гид поднимается на гору в среднем 2-3 раза в неделю в течение девяти лет!

На обратном пути в Шарм-эль-Шейх весь автобус храпел в унисон, и даже я частенько вырубался. Но стоило мне открыть один глаз и увидеть пейзаж за окном, как тут же слышался щелчок затвора. Уверен, что некоторых я сильно этим достал:)

Я не мог нарадоваться горно-пустынными пейзажами и деталями Синая. После нашего обильного русского зеленного покрова меня ни на секунду не покидало ощущение нахождения на другой планете...

Для испытания своих сил в короткий промежуток времени очень рекомендую эту экскурсию!

Нашел интересный видео репортаж с приятным голосом:) Здесь все нагляднее и подробнее, чем на моих фото.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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