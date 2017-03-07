С наступающим праздником Весны!

На планете множество мест, которые дарят нам цветы, причём без особого повода. Иногда маленькими букетиками, а иногда целыми улицами. И это невероятно красиво!

- Фотографии - из разных стран и городов, и они не только мои, мы собрали этот яркий букет все вместе. Очень надеюсь, что в комментариях появятся и другие явки-пароли-разноцветия. Всем добра, любви и путешествий! ;)

Пламенеющий фламбойян. Цветёт с мая по сентябрь. Автор фото Елена rusalka-shake. В кадре - Тринидад (Куба).

Глицинии и олеандры. Улицы португальского городка Эвора просто утопают в их цвету. Автор фото Татьяна Афанасьева. И это июнь!

Гиацинты! Фотографии сделаны в Голландии, которая буквально покрыта цветочными узорами с начала апреля по середину мая и это не только традиционные тюльпаны. За фотографии большое спасибо Владимировне и Вере Гридневой.

Баррингтония. Место прописки этого уникального по красоте цветка - Таиланд. Фото Екатерины Петровой.

Источник фото www.img-fotki.yandex.ru

Хлопковое дерево. Застали его цветение в апреле в Нинь Бине (Вьетнам). Автор фото Татьяна Афанасьева.

Сакура. Северо-восток Вашингтона (США). Город получил в подарок 3 тысячи саженцев сакуры от японцев в 1912 году. И теперь ежегодно с середины марта до середины апреля в Вашингтоне проводится Фестиваль цветения сакуры (National Cherry Blossom Festival). Автор фото Геннадий VKup

Кувшинки. Скадарское озеро (Черногория). Автор фото Алексей Пирязев. В июле-августе они точно один большой цветущий ковёр на поверхности огромного зеркала.

Плюмерии и бугенвиллии всех цветов на Гоа. Автор фото Лера Nebeska Артамонова.

Розовая магнолия (тюльпановое дерево) в Ялте распускается в апреле. Автор фото Андрей Илюхин. И это просто чудо чудесное!

Лотосы. Более половины старинного парка Бэхай в Пекине (Китай) занимает одноимённое озеро с цветущими лотосами. Сезон их цветения приходится на конец июля. Автор фото Татьяна Афанасьева.

Розовые кусты в усадьбе Клода Моне в Живерни (Франция). Весь дом художника - в их цветущих объятьях. Автор фото Татьяна Афанасьева, и оно сделано в июле.

Но главная достопримечательность усадьбы - японский мостик, увитый белой и лавандовой глициниями. Они зацветают в конце апреля-начале мая, вот тогда-то и стоит отправляться в Живерни ;)

Источник фото www.liveinternet.ru

Роза плетистая. Майский Симферополь, старый дом, влюблённый в свою молодость. Автор фото Елена Рябикова.

Бескрайние подсолнуховые поля в Ефремовском районе Тульской области. Автор фото Алексей Пирязев.

Тюльпаны! По дороге из Амстердама в Гаагу находится небольшой городок Лиссе, в окрестностях которого располагается Королевский парк тюльпанов "Кёкенхоф". Лучшее время для посещения - апрель-май. Фото Татьяны Etyud.

Фиолетовое поле в Богородицком районе. Кто знает, что это за чудесная растительность? Ведь почти Прованс, только у нас под боком. Автор фото Татьяна Афанасьева.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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