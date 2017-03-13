Музей башмака в Домодедово

Помните как в сказках? Хочешь добраться до волшебной страны, придётся сносить не одну пару железных башмаков. В реальной жизни всё так же :) Почти.

- Ну, вот что такое Домодедово? Аэропорт, вечные пробки, зона ожидания и мечты о предстоящем путешествии. Лично у меня никогда и не было других ассоциаций. А зря. Домодедово впервые упоминается в летописи в 1410 году и не как аэропорт! :) как поселение на Каширском тракте, в котором останавливались московские купцы, едущие торговать в Каширу и дальше на юг. По одной из версий, оно было местом жительства мастеров-домоделов и звалось Домоделово. А от Домоделово до Домодедово в общем-то один шаг. В городе даже есть памятник Деду-домоделу. Стоит в городском парке "Ёлочки" (Каширское шоссе, 107).

Источник фото domodedovod.ru

Аэропорт в Домодедово был открыт 7 апреля 1962 года. Самый первый рейс был "Москва-Свердловск (ныне Екатеринбург)", пассажиры летели на Ту-104. Сейчас Домодедово - международный аэропорт федерального значения, второй по пассажиропотоку в России (около 30 миллионов пассажиров в год, 190 направлений). Но чтоб вы знали, первый - Шереметьево.

Кстати, народ, а какими автопарковками вы обычно пользуетесь в Домодедово? Давайте составим свой личный топ.

Источник фото www.dme.ru

Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди.

Как оказалось, в Домодедово есть необычный музей, который даже занесён в Российскую "Книгу рекордов и достижений" - Музей башмака. Самое большое в мире здание в форме башмака, в котором собрана обувь разных времён и народов, включая сказочных персонажей и реальных людей.

Дом-ботинок - 6 метров в длину, 8 метров в высоту, не считая шляпки гриба-мухомора, закрывающего его от непогоды.

При всей своей миниатюрности музей - двухэтажный :)) На первом этаже - выставочный зал, на втором - смотровая площадка.

Точные координаты музея: N 55. 24616, E 037.46951. Адрес: Домодедово, 44-й км Каширского шоссе. Открыт ежедневно с 10.00 до 20.00 для всех желающих.

Входную дверь украшает ботинок 145 размера :)

При входе - писающий мальчик. Увлеченно работает над идеальной формулой коричневого крема для обуви. Пытался убежать, но прицементировали обратно...

Внутри музей крохотный, но уютный. Ощущение, что ты пришёл в гости к старому волшебнику, который долгие годы собирает хрустальные туфельки, крылатые сандалии, калоши счастья, сапоги-скороходы и другую магическую обувь.

Стены и потолок отделаны разноцветными кусочками кожи.

На некоторых - автографы создателей музея и дарителей экспонатов на разных языках :) Кстати, коллекция постоянно пополняется. И если у вас есть какой-то интересный башмак с нескучной историей - привозите, его здесь примут как родного.

Если обе туфли жмут, возможно, неправильно выбраны ноги :))

Полки, на которых стоит вся музейная обувь, начинаются и заканчиваются вот такими кованными ботинками.

Челси. Это самый старый экспонат в музее, сколько им точно лет, доподлинно не известно, но точно больше века :) Задубевшая кожа, утерянная форма, неизвестная география :) Никаких застежек и шнурков, но по бокам резиновые вставки.

История челси началась в 1837 году в Англии. Изначально их придумали для верховой езды, чтобы избежать долгой шнуровки, а обладательницей первой пары стала сама английская королева. В челси тут же обули кавалерийский полк, а все модницы стали использовать их во время конных прогулок. В середине 1960-х им дали вторую жизнь Beatles. В интернете сотни фотографий, на которых битлы обуты как раз в такие ботинки.

В музейной коллекции есть сапоги-ботфорты, подошвы которых подбиты деревянными гвоздями. Они тоже старички - им 102 года.

А как вам такое изобретение? Калоши с отверстием для каблука, элегантные мокроступы. Модницы надевали их прямо на туфли.

Байкерские ботинки с подошвой из покрышек. Это подарок музею от "лучшего в России сапожника" Константина Косова, который шил и шьёт авторскую обувь для звёзд эстрады, "ночных волков" и частных коллекций.

А вот эти лоферы "под гжель", возможно, Филипп Бедросович подкинул :))) Ну, очень большие и очень расписные. Лоферы, лоуферы (от англ. loafer — бездельник) - туфли без шнурков, напоминающие мокасины, но с подошвой и низким широким каблуком.

Рядом "хохлома" :) и наимоднейшие чёрно-белые броги.

Японская обувь гэта. Очень напоминает скамеечки - плоская основа с двумя брусками. И совершенно не зря напоминает! На них и правда садились, когда уставали. Высота брусочков зависит от сезона и уровня воды на рисовых полях, так как японцы надевали гэты на работу. Музею гэты (взрослые и детские) достались в подарок от побывавших здесь японцев.

Источник фото pics-ru.jelastic.regruhosting.ru

Маленькие гэты с колокольчиками. Наверное, чтоб малыш в рисовых полях не затерялся и со змеями не подружился :)

Ниндзя-шуз (тоби). По мнению японцев, это самая удобная, свободная и лёгкая обувь, которую только можно придумать. В IX веке её носили японские самураи. В XII оценили «чёрные люди» - ниндзя. Их привлекло то, что в тоби можно бегать, прыгать, плавать, драться без каких-либо неудобств и ограничений, к тому же бесшумно. А если к сапогам прикрепить когти, то это даёт ещё несколько бонусов ;) Круто.

Сапоги-монголки. Известны со времён Золотой орды. Главная фишка - нет правого и левого сапога. "Что воля, что неволя..." :)

Моджари и джутти – традиционный вид индийской обуви с удлинённым и загнутым носком. Чем длиннее носок, тем богаче и могущественнее хозяин. У визирей и султанов носки туфель были о-о-очень длинными. Кстати, в Турции носили похожие - расшитые золотом, серебром, украшенные драгоценными камнями и маленькими колокольчиками (говорят, чтобы не давить насекомых в траве).

Вспомнился турецкий верноподанный Маленький Мук и его волшебные туфли :) Автор иллюстрации Антон Ломаев.

Источник ozon.ru

Узбекские тапки-султанки из войлока. Тёплые и уютные.

А это греческие высокие сандалии. Обувь гладиаторов из низшей лиги, - нога защищена, но металлические щитки точно не помешали бы :)

Кломпы. История этих голландских деревянных башмаков насчитывает 800 лет! В стародавние времена в основном их носили голландские рыбаки и крестьяне, причём носили и зимой, и летом. Делали кломпы в основном из осины, ольхи или тополя. В наше время кломпы тоже популярны. Даже под венец голландцы идут в своей традиционной обуви, а после торжества с гордостью вешают их на стену и используют вместо кашпо для цветов.

Кстати, могу похвалиться, я мерила настоящие кломпы в Амстердаме.

А вот сапоги - русские-прерусские. Прибыли в музей в качестве подарка из Большого театра. Почти 50 лет в них выходили на сцену артисты, исполнявшие роль царевичей и королевичей.

Ну, и лапти. Куда же без них? Ноу-хау древней Руси. Для изготовления одной пары лаптей надо было ободрать три липовых ствола, в год крестьянин изнашивал полсотни лаптей. Вот так, крестьянам - обновка, липам - погибель. И так до 1930 года, пока в моду не вошли броги и лоуферы, лапти не вышли из обихода окончательно и бесповоротно.

Вообще, Музей башмака, открыл нам много нового и интересного. Например, что туфелька в сказке Шарля Перро «Золушка» была вовсе не хрустальной, а кожаной с меховой оторочкой. Но стараниями переводчиков выражение la pantoufle de vair (туфля из беличьего меха) превратилась в выражение la pantoufle de verre (стеклянная туфля). Но, может, оно и к лучшему? Получилось-то сказочно.

Сланцы, оказывается, названы в честь города Сланцы Ленинградской области. Именно там в эпоху СССР начали выпускать вьетнамки, - удобные шлёпки, заимствованные у братского народа, - а на подошве указывали город-производитель "Сланцы", так и закрепилось название.

Те самые вьетнамки. Мы больше привыкли к резиновым, а бывает и так - из экологически чистого природного материала.

А где же пулены? Или нам их не показали, или они в этот день флиртовали где-то в аэропорту... Не знаю :)) Но рассказать про них стоит. Моду на пулены ввели рыцари ещё в XIV веке, подчеркивая свой особый статус и непричастность к труду. Принцам по крови разрешалось носить обувь с носами в 2,5 ступни, родовитым дворянам - в две ступни, рыцарям - в полторы ступни, горожанам - в одну ступню, простолюдинам - в полступни. Полость пустого носка забивали паклей.

Источник upload.wikimedia.org

Пулены были настоящим символом флирта. Ими во время званных вечеров шаловливые рыцари и принцы могли довести до оргазма соседку, которая сидела напротив. Церковь называла их "когтем Сатаны" и видела в них угрозу благопристойности. К тому же в такой обуви было неудобно вставать на колени во время молитвы. В итоге пулены были прокляты самим Ватиканом.

Кроме реальной обуви в музее полно сувенирных башмачков - подсвечники, пепельницы, брелки, конфетницы, вазы. Многие прям знакомые-презнакомые. Мне кажется, такие имелись чуть ли не в каждом доме. У моего деда в туалете точно такой стоял :)

Очень понравился вот этот бронзовый башмачок :) Размером он чуть больше спичечного коробка, серийно выпускался в начале XX века. Отсутствие резкости не случайно - мыши слишком суетились.

Знакомьтесь! А это тот самый видавший виды башмак, с которого собственно и ваялся дом-музей. Идейный вдохновитель, прошедший километры самых разных дорог и рассказавший нам, как много в мире интересной и необычной обуви с характером.

В музее обуви мы были впервые. Я отлично понимаю, что он далёк от идеала и что в мире полно музеев той же тематики - богаче, масштабнее и организованнее. Но мне совсем не жаль потраченных денег (вход стоил 150 рублей), потому как во-первых, у Музея Башмака в Домодедово есть душа, во-вторых, все экспонаты можно трогать руками, а в-третьих, когда ещё побываешь внутри кожаного ботинка? ;)

Три музея, которые заслуживают внимания, но далеки от Тулы:

1. Музей обуви Бата в Торонто (Канада). Адрес: Bloor St W | (at St. George St.). Коллекция обуви насчитывает более 13 тысяч образцов со всех уголков мира. Есть даже старинные японские сандалии, сплетенные из человеческих волос, обувь-инквизитор для юных китаянок "антирост ступни" и серебристые ботинки на платформе Элтона Джона.

2. Музей в итальянской столице обуви Виджеванто. Адрес: Palazzo Ducale, 20, Vigevano. Особая гордость - шлёпанец эпохи Возрождения, который попал сюда во время раскопок, проводившихся неподалеку от Замка Кастелло.

3. Музей обуви «На Высоком Каблуке» в городке Эльда (Испания). Адрес: Elda (Alicante), avda. de Chapi, 32. Четыре тематических зала. В музее представлена обувь всех времён, цветов и форм, есть даже туфли в виде парусника, саксофона, мышеловки и... растерзанного голубя. Гордость музея - обувь знаменитых спортсменов.

Это было маленькое лирическое отступление ;) А мы возвращаемся на 44-й километр Каширского шоссе - в Домодедово. Потому как Музей Башмака - не единственная достопримечательность этого километра. Вокруг него раскинулось так называемое "Пространство детской и взрослой мечты". И это то место, где фантазия авторов выходит за все мыслимые и немыслимые пределы. Смотрите сами :)

Аллея драконов. Так и было написано :) Кстати, столики - во всех сказочных уголках. Хочешь, в Лукоморье шашлычь, хочешь у гномов зависай или на мельнице у водяного, а можно и у друидов.

Тут же парк сказок. Даже если вы не совпадёте с авторами в представлении о прекрасном, многие персонажи точно вызовут улыбку.

К тому же авторы позаботились об исполнении ваших желаний на каждом шагу. В голове богатыря, например, лежит магический минерал...

Читаем надпись: "Камень желаний. Прикоснись к нему и подумай о самом сокровенном и это сбудется. Этот минерал мощный энергетический проводник. В том числе на уровне Космоса. Это камень жизни и молодости".

А в "Дереве жизни - Дереве знаний" есть дупло познания. Умнеешь, как только заходишь :)

Даже поностальгировать немного получится - среди сказочных персонажей живут сказочные пионеры :)) Правда, у пионерки какой-то свой взгляд на заветы Ильича.

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