Усадьба генерала Пфеллера, храм-гараж и заброшенная школа

Сергей Рубцов Столько разговоров про туристическую привлекательность Тульской губернии, про её родственные связи с «Золотым кольцом», про разного рода достопримечательности, которыми стоило бы гордиться… Тульский путешественник Сергей Рубцов нашёл три прекрасных места с уверенным потенциалом не так далеко от Тулы. Едем! Сегодня по льготным путёвкам ;)

Усадьба генерала Пфеллера и склад противогазов в храме

Село с говорящем названием Кресты расположено в 10 км от Куркино Тульской области и примерно в 15 км от знаменитого Куликова поля.

Название у села хоть и говорящее, а откуда оно точно взялось не известно, но это для нас сегодня и не особенно и важно. Гораздо важнее, что в селе сохранилась несколько строений, датированных первой половиной 19-го века и относящихся к усадьбе генерала Пфеллера.

Во-первых, каменный храм во имя Введения Пресвятой Богородицы, построенный в 1817-м году местным землевладельцем, упомянутым выше местным помещиком Александром Пфеллером. Первоначально храм построили с отдельно стоящей колокольней, но в 1881-м году была пристроена двухпрестольная трапезная, соединившая основной объем с колокольней.

После закрытия храма здание приспособили под складское помещение, туда мы сейчас и заглянем, благо вход со стороны колокольни оказался открыт:

Сразу на глаза попадаются какие-то металлические ящики:

Но больше всего меня поразило огромно количество противогазов:

Проход в трапезную:

Стоит упомянуть, что все окна трапезной и основного объема замурованы и внутри храма почти кромешная темнота, поэтому в глубине фотографировать приходилось при свете фонаря, что значительно повлияло на качество снимков, а общих фотографий внутренностей храма сделать не удалось и вовсе, поэтому на это стоит сделать небольшую скидку. Целая коробка с ФПК (фильтрующе-поглощающие коробки):

По всему зданию раскидано множество бочек различной конфигурации:

Отдельная небольшая постройка внутри:

В этой поездке я в очередной раз пожалел, что так и не раскошелился на полноценную фотовспышку, поэтому следующие несколько кадров представляют собой мутный ужас, но я их оставлю для более полной оценки того, в каком состоянии находится внутреннее пространство храма:

Складывалось ощущение, что храм использовали под складирование «всего подряд», а еще меня удивило, что все это добро не растащили местные жители или деревенские дети для своих игр в «войнушку».

Второй интересующей нас постройкой является расположенный недалеко от храма главный усадебный дом в стиле ампир все того же Александра Пфеллера. Сейчас в здание расположилась местная школа, поэтому я ограничился только прогулкой снаружи:

Здание не в самом лучшем состоянии, но что же сделать, такие у нас сельские школы:

Хотя по-немного трещины стараются заделать:

Элемент внешнего декора:

Моя поездка в Кресты была на новогодних праздниках, поэтому школа была закрыта, в другое время, думаю, что можно было бы напроситься на небольшую прогулку и посмотреть на дом изнутри, возможно, что там еще остались какие-нибудь интересные архитектурные элементы.

Координаты храма в Крестах: 53.502008, 38.600561

Координаты усадебного дома: 53.502280, 38.602759

Храм-гараж в Никитcком

Село Никитское расположено недалеко от автомобильной трассы М-4, поэтому неудивительно, что именно через это село когда-то проходил Воронежский тракт, кусок которого сохранился здесь и до наших дней. Село относится в Воловскому району Тульской области и расположено на берегу Непрядвы примерно в 15 км от районного центра и 100 км от Тулы. Удивительно, но здесь до сих пор, как и в 18-м веке, находится 2 храма, что встречается не так часто. Причем первый из них и сейчас небольшой и скромный во имя великомученика Никиты, а второй настоящая громадина, построенная во имя Святой Троицы. Для нас наибольший интерес представляет именно последний (Никитская церковь видна на заднем плане):

Прекрасный каменный храм из красного кирпича в стиле ампир с белокаменными декоративными элементами был построен в Никитском в 1847 году в ходе работ по переделки существующего храма конца 18-го века. В 1879-м году к храму пристроили четырехъярусную колокольню. До наших дней сохранился снимок, на котором, как утверждается, снят данный храм в 1952-м году за один день до того, как ее взорвали и растащили на строительные материалы (фото с сайта sobory.ru).

Здание трапезной, немного переделав, приспособили под гараж и ремонтную мастерскую, гаражные ворота стоят тут до сих пор:

Основной объем храма увенчан ротондой:

К сожалению, внутрь храма мне удалось заглянуть лишь сквозь окно, потому что все двери оказались заперты, но говорят, что там в свое время тоже многое переделали, соорудив потолок и выломав часть стены, для удобного доступа в гаражную часть:

Уже в 2000-х годах храм вернули церкви и здесь даже начали проходить службы, на апсиде повесили икону:

На крыше гаражей, в том месте, где раньше была колокольня, установили звонницу:

Металлические двери наглухо закрыты (подергал каждую из них):

Правда до сих пор большинство окон замурованы кирпичом:

Напоследок еще несколько фотографий внешнего вида храма с воздуха:

Координаты храма в Никитском: 53.546676, 38.159864

Заброшенный храм-школа в Андреевке

В 7 км от поселка Куркино Тульской области на границе с Тульской и Липецких областей в верховьях рек Рыхотка расположена деревня Андреевка, которая скрывает в своих зарослях очень необычную по архитектуре Покровскую церковь.

Даже бесснежной зимой, пришлось немного поплутать по округе, чтобы наконец-то найти за деревьями остатки каменного храма, думаю, что летом это задача усложняется в несколько раз.

Строительство каменного храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы начали в Андреевске в 1888-м году на средства прихожан, которые решили построить собственный храм из-за того, что к существующему на тот момент был осложнен доступ из-за большого расстояния и плохих дорог. С дорогами с тех времен тут все по-прежнему грутсно.

Сразу бросается в глаза то, что придел в храме двухэтажный:

Разумеется, это появилось в результате переделки храма, что при детальном рассмотрении видно сразу:

Как мне рассказал одна местная жительница, пришедшая защитить меня от своих собак, которым мой визит в храм не понравился, в трапезной части храма после его закрытия устроили деревенскую школу. Сейчас там не осталось даже межэтажных перекрытий, их частично разобрали местные жители, а частично просто разрушилось от времени:

Остатки старой отопительной печки:

Электрический щиток на уровне второго этажа:

Основное же здание храма является прекрасным образцом архитектуры, выполненным в псевдорусском стиле, который не так уж и часто попадается мне в моих поездках по заброшкам Тульской области:

Все та же жительница поведала, что помнит времена, когда храм уже стоял заброшенным, но внутри него были целы все росписи и фрески. Позже местные предприимчивые жители способствовали уничтожению данного памятника архитектуры, растаскивая и разбирая здание на кирпичи и срезая металл. Уничтожить получилось не все, проще всего получалось разбирать здание школы, храм же строили на века. Хотя почти все росписи мы потеряли:

Остались лишь небольшие фрагменты в местах, куда сложно дотянутся с земли:

Куда же без любителей писать и рисовать на стенах:

Свод обвалился почти идеальным по форме квадратом:

Еще немного послушав историй о том, как черные копатели ищут что-то на старом кладбище, а некоторые люди до сих пор думаю, как бы разобрать все на кирпичи для своих нужд, я поехал дальше, оставив встретившуюся мне бабушку с собаками немного огорченной тем, что я это все снимаю не потому что кто-то решил восстановить здесь храм.

Координаты храма в Андреевке: 53.494144, 38.709665

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