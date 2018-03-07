Талеж, Вознесенская Давидова пустынь и гуси-лебеди

Татьяна Афанасьева Мы тысячу раз проносились мимо указателя на Давидову пустынь и Талеж по дороге в Москву, и каждый раз я думала, что Талеж на удивление сказочно звучит — надо бы съездить. И обязательно зимой — чтоб небо синее, лес в белых одеждах, мороз-воевода… и минимум паломников. А ещё мне казалось, что Давидова пустынь и Талеж — это одно место. Оказалось, что не совсем :)

Сначала едем в Вознесенскую Давидову пустынь. Географически это село Новый Быт в Чеховском районе Московской области. Это там на высоком берегу реки Лопасни стоит мужской монастырь — удивительно яркий, жизнерадостный, «с иголочки». Подъезжаем и видим, что парковка забита. Вот тебе и зима, мороз, мало паломников :)

Обитель основана 31 мая 1515 года преподобным Давидом, игуменом Вознесенским, Серпуховским чудотворцем.

Давид пришел на это место с двумя монахами и с двумя послушниками. С собой он принёс икону Знамения Богоматери. Сначала были возведены два деревянных храма и посажена липовая роща, после начались активные богослужения и чудеса (как говорят).

Да и саму липовую рощу приравнивают к чудесам. По преданию, Давид сажал все деревья корнями вверх, и все они прижились! С Божьей помощью, конечно :)

При входе в монастырь — карта. На ней всё подробно расписано, территория небольшая: шесть церквей, колокольня, надкладезная часовня, церковная лавка, настоятельский и братский корпуса, воскресная школа, скотный двор, некрополь, пруд и хозяйственные постройки.

Рассмотреть карту в деталях вы можете в фотогалерее (я загрузила).

Нынешняя 70-метровая колокольня, а она является доминантой Давидовой пустыни, была построена в XIX веке на месте старой. Было время, когда створки её ворот представляли собой огромную икону Вознесения Господня. Они открывались только один раз в году на 40-й день после Пасхи и назывались в народе Вознесенскими вратами.

От колокольни до Вознесенского собора (тот, что белого цвета) вела дорожка, выложенная мозаикой. Эта дорожка сохранялась до 1950-х годов. Думаю, её обязательно восстановят.

После переворота 1917 года обитель была поругана и разграблена, все кресты скинуты, иконы сожжены, а настоятель и братия репрессированы. На территории разместился сельхозтехникум, гаражи и склады, а на колокольне водрузили красное знамя. На старых фотографиях всё печально — дырявые купола, выщербленные стены, заколоченные окна, дикие заросли…

Фото Александра Чеботаря. Март 1987 года.

К нормальной жизни обитель вернулась только в 1995 году. И когда сейчас смотришь на всё это благолепие, сложно представить, что могло быть как-то по-другому. Даже сказочные лебеди в пруду плавают!

Мы заглянули всего в два храма — в Знаменскую церковь и в Собор Всемилостивого Спаса. В первом удивило количество ковчегов с мощами (преподобного Давида в том числе), во втором застали генеральную уборку — десятки послушников, галдёж, звон вёдер, хаос церковной утвари. При входе в обитель меня естественно обязали надеть юбку-фартук.

Вот казалось бы, к верующим я себя не отношу, а монастыри люблю. Какая-то в них особая атмосфера и архитектурная красота. Посещаю редко, но по велению души.

Монастырь, кстати, мужской (12 насельников и игумен Сергий (Куксов).

Знаменская церковь (самая яркая с маленьким чёрным куполом, в центре ансамбля) была построена в 1867—1870 годах. Создаётся ощущение, что она, Никольская церковь и Собор Вознесения Господня — это единое целое, потому как храмы пристроены друг к другу.

Границы между церквями подчёркивает цвет. Знаменская — ярко-жёлтая, справа от неё — белоснежный Собор Вознесения Господня, слева — Никольская в лимонных тонах. Если зайти с обратной стороны, то Знаменскую уже не видно, зато две других предстают в полной красе.

Строительство Собора Вознесения Господня началось в XVI веке, ещё при Иване Грозном. Храм в честь святителя Николая Чудотворца основали намного позже — в XVIII веке.

По соседству с ансамблем из трёх храмов — Собор Всемилостивого Спаса, освященный 7 октября 1900 года митрополитом Московским Владимиром (Богоявленским).

Рядом — Храм Всех Святых в трапезной. Он построен незадолго до начала Первой мировой войны. Это был последний из храмов, возведённый на территории Давидовой пустыни.

Церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1740 году над северными воротами обители (на фото самая крайняя слева).

В монастыре собрано более 200 частиц мощей угодников Божиих, в том числе частицы мощей апостолов и евангелистов Марка, Луки и Матфея; частица главы святого благоверного князя Александра Невского; мощи святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского; мощи святых Вифлеемских младенцев; мощи великомученика Пантелеимона, а также частица Гвоздя Распятия Христова.

Говорят, преподобный Давид после смерти начал являться во снах разным людям и вершить настоящие чудеса, избавляя от болезней всяких и напастей.

Поэтому и зимой, и летом к нему идут и идут люди :) Снимать внутри храма нельзя, но кому-то, очевидно, можно :) Фото из инета.

В обитель едут паломники и другого толка. Здесь очень необычный некрополь…

Надписи на старых надгробиях почти не разобрать. Всё очень скромно, как и подобает. Вообще удивительно, что этот камень сохранился. Кладбище практически полностью было разорено в советские годы.

Останки всех монахов и настоятелей были захоронены в братской могиле уже после возрождения обители.

В своё время здесь были погребены полководец генерал от инфантерии Дмитрий Сергеевич Дохтуров, а также представители княжеских и дворянских фамилий Оболенских, Ромодановских, Васильчиковых, Головкиных и др.

Могилу героя войны 1812 года Дохтурова не так давно восстановили.

И что меня несказанно удивило, Дохтуров оказался нашим земляком, уроженцем Тульской губернии.

Информация с официального сайта Давидовой пустыни: Дмитрий Сергеевич Дохтуров родился 1 сентября 1759 г. в Тульской губернии, в селе Крутом, в семье мелкопоместных дворян.

Окончив в 1781 году Пажеский корпус в Петербурге, поступил на военную службу поручиком лейб-гвардии Преображенского полка. В 1784 году Дмитрий Сергеевич был пожалован в чин капитана и принял командование егерской ротой. Вместе со своим отрядом участвовал в войне со шведами, отличился в Роченсальмском морском сражении, за что был удостоен награждения золотой шпагой с гравировкой «За храбрость».

В начале войны 1812 года он со своим 6-м пехотным корпусом стоял в районе Лиды, на левом фланге армии Барклая де Толли. В Бородинском бою Дохтуров, по приказу Кутузова, заменил смертельно раненного Багратиона на посту командующего 2-й армией. Дохтуров позиций не сдал, Кутузов встретил его словами: «Позволь мне обнять тебя, мой герой. Чем можно наградить тебя!».

За сражение под Малоярославцем (картина как раз про это) Дохтуров был награжден орденом Георгия 2-й степени. Вот как охарактеризовал деятельность Дохтурова один из историков Отечественной войны 1812 года:

«Смело можно сказать, что судьба второй половины Двенадцатого года была решена беспримерным подвигом Дохтурова в дни 12 и 13 октября под Малоярославцем».

Во время кампании 1813 года Дохтуров участвовал в сражении под Дрезденом и в четырехдневной Битве народов под Лейпцигом, а затем, вплоть до взятия русскими Парижа, находился в войсках, блокировавших Гамбург.

По возвращении русских войск из-за границы Дохтуров вышел в отставку и поселился в Москве, где и прожил последние месяцы жизни. За долгую боевую службу он был четыре раза ранен и контужен. Сказалось на его здоровье и утомление от тяжелых походов 1812 и 1813 годов.

Умер Дохтуров 14 ноября 1816 года, после чего был погребен в монастыре Давидова Пустынь, расположенном в Серпуховском уезде Московской губернии. (Источник www. davidova-pustyn.ru)

И вот тут бы самое время закончить рассказ про монастырский некрополь, но там есть ещё два захоронения, которые прочно связаны с «молниеносной реставрацией» Давидовой пустыни. Одно из них принадлежит Антону Малевскому, алюминиевому королю России и лидеру Измайловской преступной группировки, парашют которого не раскрылся в небе над Кенией в ноябре 2001 года…

Второе — Геннадию Недосеке, известному как «Гена Большой», бывшему главе Чеховского района, сгоревшему в своем «Хаммере» в ноябре 2004 года при очень странных обстоятельствах. Известно, что Недосека был замешан в громком уголовном деле о расправе над бандой братьев Корчагиных в лихие 90-е. Честно говоря, не хочется перечислять все его заслуги (обо всем можно почитать здесь iz.ru/news/296294).

На могиле чёрная плита со стихами Звездинского.

На официальном сайте монастыря есть страничка, посвящённая Недосеке: «Трагическая смерть Главы стала большой потерей для Чеховского района. По словам тогдашнего Губернатора Московской области Громова Б. В., за время руководства муниципалитетом Геннадий Недосека сделал много хороших дел и вывел район в один из самых успешных по региону, пользовался огромной любовью и уважением чеховцев, активно участвовал в восстановлении православных святынь Чеховского района, и прежде всего — монастыря Вознесенская Давидова пустынь».

В иконной лавке стоит короб для сбора средств заключённым. И лично для меня во всём этом нет ничего не логичного. В этом вся Россия: Бог всё простит, он всесилен, всеобъемлющ и один на всех.

Чтоб вы знали, у заключённых есть своя покровительница — Великомученица Анастасия Узорешительница, день памяти которой 4 января. Частица её мощей есть в Давидовой пустыни.

Обязательно загляните в «дом птиц» недалеко от иконной лавки. Там свои авторитеты, и такие жиробасы семечки грызут! Синицы, снегири, свиристели, зяблики… Они летают, но с очень большим трудом. При нас один круглый снегирь под лавку буквально закатился :)))

Кстати, Давидову пустынь любил и неоднократно посещал Антон Павлович Чехов (правда было это в иные, более чистые и честные времена). Не знаю, где сделано это фото (точно не в посёлке Новый Быт), но в такого Чехова я бы с радостью влюбилась ♥

Вот что Антон Павлович писал другу семьи Петрову, приглашая его в гости в Мелихово: «Имение мое плохонькое, зато окрестности великолепные, и в четырех верстах от нас находится красивая Давидова пустынь, куда бы мы поехали с вами».

А ведь, правда, красивая!

Недалеко от монастыря, в небольшом селе Талеж находится святой источник, освящённый в честь преподобного Давида. Как сказал нам охранник: «Если напрямки, то всего-то километра четыре. Но сейчас сугробы по пояс, так что вы лучше на машине езжайте».

Талеж хорош, даже если не верить ни в какие священные купания и исцеления. Только представьте, что в глубине леса, под крутым холмом тонкой нитью бежит речушка, вычерчивая сложные узоры, огибая деревья, часовенки и купальни. Место реально чудесное и несуетное. Если в картинках, то так :)

Расположен Талеж на речке с красивым названием Смородинка. По рассказам старожилов, здесь на землю выходят семь родников, питающих речку, и можно увидеть блуждающие разноцветные огоньки (магия!).

Талежский родник называют также Веницей — от древнеславянского «венница», что значит свадьба, венчание. И снегомужик справа как бы намекает... :)

Первое упоминание о Талеже относится к 1328 году. Императрица Екатерина Великая, возвращаясь из Крыма, остановилась переночевать в этих местах, а уезжая, сказала: «С этими местами невозможно расстаться». После этой истории окрестности Талежа стали называть Нерастанными.

Говорят, что в Талеже находился и последний конный привал войска Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. А что? Вполне может быть :) Сомневаюсь, что последний, но для привала место просто создано.

Рядом с источником и звонница есть. Имели удовольствие слышать. Когда стоишь посреди заснеженного леса, впечатление очень сильное!

В Талеже две купели: мужская и женская. Boдa и зимoй, и лeтoм +4 гpaдyca. Зимой желающих окунуться было не так уж и много :)

Воде приписывают целебные свойства. Считается, что её воздействие благотворно для страдающих заболеваниями глаз и органов пищеварения. Хотите - верьте, а хотите - проверьте :) Но то, что вода кристально чистая, мягкая и вкусная, подтверждаю.

Учтите, пoнeдeльник нa пoдвopьe — caнитapный дeнь, и вообще у источника есть свой режим работы — с 8.00 до 21.00. Звучит, конечно, странно, но источнику это только на пользу. Повсюду просто идеальная чистота.

В Давидову пустынь можно добраться и своим ходом: сначала до Чехова на электричке, а потом на автобусе № 36 до остановки «Новый Быт» (ходит часто). До Талежа c железнодорожной cтaнции в Чехове xoдят мapшpyткa и aвтoбyc № 25 (ocтaнoвка «Taлeж»).

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