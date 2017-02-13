Заброшенный пионерлагерь «Ясная горка»

Такие места у меня обычно вызывают ураган эмоций - от детского ликования до бессильной обиды, а на шею вдруг начинает давить невидимый пионерский галстук.

- Заброшенный подмосковный лагерь "Ясная горка" был у нас в планах, как только мы впервые увидели его фотографии в интернете: резные теремки, портреты пионеров-героев, бассейн и карусель в виде спрута. О таком лагере в детстве можно было только мечтать! Если в Тульской области и было что-то подобное, то от нас это тщательно скрывали. Все эти фотографии безлюдного пионерского рая с названием "Ясная горка" датированы 2010-2011 годами (источник: puzoterok.net, mapio.net, autotravel.ru).

Понятное дело, что в 2017 году от всей этой роскоши мало что осталось. Лагерь сильно обветшал, половина теремков развалилась, почти все предметы пионерского быта растащили. Но даже сейчас лагерь впечатляет. Во-первых, своим масштабом!

Детский городок "Ясная горка" принадлежал заводу "Станкоконструкция", в него входили ясли, детский сад и пионерлагерь и одновременно проживали 600 человек. Городок построили в 1930-х, а забросили в лихие 1990-е. И больше никаких путёвок. Лагерь стал медленно и верно умирать.

Во-вторых, это настоящий музей деревянного зодчества под открытым небом! Даже спустя столько лет, даже в таком виде.

В-третьих, в лагере до сих пор полно артефактов.

Но обо всём по порядку. Как добраться? Координаты въездных ворот: 55.22440, 036.10214. Ориентир: садовое товарищество "Верея" в деревне Рождествено Наро-Фоминского района. На территорию товарищества не въезжаем, а едем по дороге, которая идёт чуть правее.

Дорога до Рождествено - сказочная. Вековые ели стеной и минимум встречных машин. И неизвестно откуда взявшееся предвкушение весёлой лагерной смены, новых друзей, костров и походов. Круто.

Почему мы отправились туда зимой? Да просто очень хотелось оказаться с лагерем один на один. И у нас почти получилось. Большая компания на джипах прикатила туда только ближе к вечеру. Мы уже успели насладиться звенящей тишиной, побродить по дачкам и измерить все сугробы.

"Ясная горка" хороша, начиная с ворот :)

На одной из башен - ось от флюгера. На другой - штырь от украденного герба. Скорее всего, их сдали на металл вместе с качелями-каруселями лет так пять назад. С печалью смотрим на старые фотки, где они ещё на месте...

Источник фото ниже podmb2500.narod.ru

Сразу за воротами Административный корпус. Издалека он кажется маленьким и невзрачным, в реале - это настоящая махина из деревянного кружева, которая вот-вот рухнет. А жаль.

За теремом дирекции открывается вид на лагерь. Просторные деревянные дачки, кинотеатр, столовка, дом творчества, радиоклуб, библиотека, беседки и веранды. Говорят, даже зал игровых автоматов был. Целый город, в котором когда-то всё бежало и шумело, из громкоговорителя раздавались песни, а в кустах кто-то обязательно целовался :))

Среди строений "Ясной горки" даже Белый дом нашёлся! Что в нём было раньше, не знаю. Но он как-то совсем не в стиле... Угрюм и неприступен.

А вот дачки - со всеми признаками былой жизни.

Внутри, правда, не так жизнерадостно, как снаружи. Уверена, что в другие сезоны картинка ещё более помоечная и замшелая.

Ощущение, что над лагерем нависла какая-то внезапная угроза и детей экстренно эвакуировали.

Мы ходили среди руин и казалось, что лагерь бесконечен. Местами он напоминал обычный лес с буреломом, нехожеными тропинками и следами невиданных зверей.

Иногда откуда-то брались протоптанные и расчищенные дорожки. Это радовало.

Дом творчества - самая интересная постройка на территории "Ясной горки". Именно здесь пионеры учились паять, строгать, выжигать, выпиливать и чеканить :) Ну, и всему остальному, что могло привести в нежный трепет родителей, приехавших навестить их в выходные.

Жаль, что портреты пионеров-героев и советские плакаты, которые когда-то украшали здание, утрачены.

Если прогуляться по тропинке слева от дома творчества, выйдешь к двухэтажной ротонде на высоком берегу реки Протвы. Возможно, это и есть та самая ясная горка, давшая название лагерю и его окрестностям.

Кстати, в детские годы я шесть лет подряд отдыхала в одном и том же лагере в 6 км от Липок, и у нас и в помине не было ничего подобного. Никаких теремов и ротонд. Мало того, наш лагерь находился не на ясной горке, а в каком-то сыром овраге и в дождь напоминал большую глиномесильню. Каждое утро по радио звучала песня "Богатырская наша сила, сила духа и сила воли", на завтрак давали кашу с названием "Артек" и начинался день длиною в жизнь. Я могу навспоминать ещё кучу всего, но зачем? Всё укладывается в одну лишь фразу: "З - зависть". Повезло же некоторым пионерам отдыхать в "Ясной горке" :) Моё детство было скромнее.

:) Не исключаю, что здешние дети не знали вкуса перловки и голубого омлета. И вряд ли пили чай с горлянкой. Движемся в сторону столовой...

Отдельно стоящие хоромы. Почти все комнаты облицованы белым кафелем. На дверях - нестройные надписи: "Горячий цех", "Холодный цех", "Мясо", "Овощи", "Столовая для сотрудников" итд итп. Впечатление, что писали сами поварихи, между делом, после очередной дозы киселя.

На полу горы битой посуды с фирменной дулёвской птичкой.

Не знаю как вы, а я во время дежурств по столовке была самым несчастным ребёнком в лагере (так мне казалось). И когда на кухне появилась картофелечистка, я сразу призналась ей в любви. Она напоминала трясущегося робота без рук. На чистку 30 кг картошки уходило минут 20, а не весь тихий час силами дежурного отряда. Оставалось только выковырнуть глазкИ. Это был прорыв технологий! :)

А вот стоять на раздаче было круто. Удел избранных, умело пользующихся хлеборезкой и разливающих кисель чётко в стаканы, а не себе на сандалики :)))

Медпункт. Все окна нараспашку, впрочем и крыша тоже. Этакое вечное проветривание, чтобы впустить в дом свежий воздух и убить адский рассадник микробов.

Эмалированная кружка, вмерзшая в пол...

...и угрожающая табличка "Карантин".

Бассейн почти не различим среди снегов. Но представляю, сколько радости приносил он жителям лагеря в своё время.

Фотографии не имеют прямого отношения к "Ясной горке", но отлично передают настроение пионеров в лагерях, где был собственный бассейн.

К кинотеатру "Ясной горки" сейчас не подберёшься. Он сложился, словно спичечный домик, и почти полностью утонул в сугробах.

Хорошо сохранилась только будка киномеханика.

А ещё недавно, в 2010 году, всё выглядело так.

Источник фото saoirse-2010.livejournal.com

Киновечера всегда были настоящим событием! Даже при том, что в нашем лагере в Липках не было такого крутого кинотеатра, как в "Ясной горке". Просто приезжал фургон, на металлическом каркасе натягивался большой белый экран, выносились стулья из столовки, мы все усаживались плотными рядами... Длинный луч, как большая рука, тянулся к экрану, и начиналось волшебство! "Отроки во Вселенной", "Чингачгук - Большой змей", "Вам и не снилось", "Танцор Диско", "Вожди Атлантиды" итд итп. Мы росли на интереснейших фильмах :))) Пыталась как-то пересмотреть "Вожди Атлантиды", смеялась в голос. А в детстве ночью, после его просмотра даже в туалет через весь лагерь боялись идти. Ааа!

Увы, "Ясная горка" давно перестала быть мечтой мальчишек и девчонок, а также их родителей. Она вряд ли переживёт следующее десятилетие в ожидании новых землевладельцев, так что если хотите увидеть один из самых крутых в прошлом лагерей Подмосковья, стоит поспешить, пока он окончательно не рухнул.

В нашем личном топе заброшенных лагерей "Ясная горка" на втором месте после "Сказки" в Дмитровском районе. Если не видели - рекомендую, может получиться путешествие на грани фола. Фото-приглашение из абсолютно безумной "Сказки" прилагаю ;)

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