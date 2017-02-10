В Афины зимой? А почему бы и нет :)

Источник фото на заставка www.instagram.com/p/BPEvy1RDL9Y/

Знакомьтесь, это Мария Зуйкова. И сегодня в кадре - Афины! Древний город у моря, полный солнца даже зимой...

- Идея увидеть Афины именно зимой возникла у меня еще в детстве — фотографии пустынного Акрополя, возвышавшегося над убеленным городом, из старинного туристического журнала - не забывались.

Были и прагматичные расчеты: время после новогодних каникул всегда самое «нетуристическое», а значит, будет и подешевле, и посвободней. Да и греки щедро обещали 3-летние визы всем страждущим, что не могло не искушать (в результате оказалось, что щедрость эта совершенно не стабильна, но это уже другая история). В любом случае, билеты в карманах, отель в центре забронирован, отпечатки сданы, ждем!

После Нового года казалось, что мечта увидеть заснеженный Акрополь была так близка, вот что обещал интернет еще 9 января:

Но едва мы вышли из самолета, стало понятно — мы попали в весну! Солнце, +14 градусов тепла, голубое небо… Кстати, "Аегеан" показались ничуть не хуже "Аэрофлота", так что рекомендую:)

В Афинах небольшой (по сравнению с Домодедово) аэропорт с прекрасно читаемым, как и все в Греции, названием Элефтериос Венизелос, соединен с городом метро, железными дорогами и автобусными линиями. Метро — самый быстрый, дешевый и удобный вариант, 18 евро на двоих — и вот уже через 40 минут мы на площади Монастираки. В 6 вечера было уже темно, но, к счастью, освещенный Акрополь отлично виден практически отовсюду и служит ориентиром всем туристам. Через несколько минут мы уже были в отеле, и лишние несколько тысяч рублей к стоимости номера за вид уже не казались лишними!

Так как в запасе у нас было всего 2,5 дня, то в первый же вечер мы пошли прогуляться по темным улицам старинной Плаки — туристического и пока еще свободного от мигрантов района. Они действительно были темные — только силуэты тощих котов да сочные мандарины были видны в слабом городском освещении. Но солнышко село, похолодало, местные попрятались в кафе и ресторанах за чашкой кофе и бокалом рецины, и мы недолго думая к ним присоединились.

На следующий день было решено сразу идти смотреть главное. На заметку интересующимся: в середине января в 10 утра на Акрополе нет почти никого! Ну, кроме вездесущих групп японцев.

Что можно сказать об этом невероятном месте? Пусть говорят фотографии!

Ну, конечно, трудно удержаться от попытки сделать «необычное» фото на таком грандиозном фоне!

Вид с Акрополя на город просто фантастический

И везде растут одуванчики!

Театр Диониса с его нагретыми солнцем каменными скамьями так и тянет присесть и насладиться почти апрельским источником витамина Д.

Действительно, удобно!

Что хочется сказать об Акрополе — он просто невероятный! Возможно, просто совпало: прекрасная погода, утренний позитив, малочисленность туристов — но реально захватывает дух. Вот просто смотришь на все эти грандиозные руины, такие огромные даже будучи практически уничтоженными, и осознаешь не только свое мгновенное человеческое существование, но и вечный человеческий гений, создавший такое. А потом представляешь, как выглядели бы Парфенон и Эрехтейон с его волшебными мраморными Кариатидами, если бы остались нетронутыми — и голова идет кругом.

Греки возводили Акрополь в честь богов, но уходишь с уверенностью, что создали его боги.

Особого плана посещений достопримечательностей не было, поэтому идея погулять по Национальному парку, расположенному у Парламента, показалась отличной.

Арка Адриана

И сам парк, милый, тихий, с узкими тропинками, самыми разносортными деревьями и забавными обитателями

Честно признаться, ЦПКиО им. П. П.Белоусова значительно масштабней ;)

Ближе к вечеру было решено встретить закат в наиболее рекомендованном для этого месте — на горе Ликабет. Благо что фуникулер мы успешно нашли) На горе располагается маленькая византийская церковь Святого Георгия и, конечно, несколько ресторанов, и даже не сразу скажешь, какие из этих заведений пользуются большей популярностью.

Но закат был и правда потрясающий

Ночной город :)

На следующий день был четкий план — море! Мы должны увидеть море. Здесь стоит сказать еще пару слов об афинском общественном транспорте. На туристических форумах не советовали пользоваться афинским такси по причине чересчур большой предприимчивости (назовем это так) таксистов, а вот автобусы и трамваи от чистого сердца хвалили. Интернет уверял, что наилучшим решением для нашего маршрута станет автобус, и мы согласились. И знаете что? Никогда еще мы так быстро не ездили на автобусе! Мы обгоняли и трамваи, и автомобили, и пролетающие мимо самолеты.

Билеты, кстати, на весь общественный транспорт цивилизованно общие, продаются и в специальных кассах, и в палатках типа «жвачка, водка, шоколадка» везде.

Но вот мы добрались до Flisvos Marina — сначала огромная стоянка яхт, а потом, наконец, и Средиземное.

А потом вернулись в центр города, и ноги сами понесли нас по направлению к Philopappos Hill, расположенному совсем рядом с Акрополем. Это невысокий, усеянный оливковыми деревьями холм, на вершине которого в настоящее время одиноко возвышается полуразрушенный памятник несбывшемуся правителю Коммагенского царства Филопаппу.

И оттуда, разумеется, открывается не менее чудесный вид на Афины и Акрополь

А дальше мы бродили по узким-преузким улочкам Анафиотики, покупали сувениры и гостинцы в бесконечных торговых рядах Монастираки...

Да, кстати! В каждом магазине в центре Афин есть русскоговорящий продавец! К чему бы это?:), искали какую-то интенсивно рекомендованную Трипадвизором забегаловку, в наступивших сумерках заблудились, дошли до печально известной засильем мигрантом станции Омония, застали на ней сворачивающийся аж в 7 вечера субботы (!) рынок, и только освещенный Акрополь, как маяк, помог нам выстроить правильный маршрут до отеля, ибо наутро следовало возвращаться в аэропорт с трогательным названием Элефтериос Венизелос.

И только сидя в самолете, мы вспомнили, что не посетили вообще ни одного музея! Все время мы провели на улицах Афин, гуляя и наслаждаясь этим весенним городом и свежим морским воздухом, печальной красотой останков великих строений и жизнерадостными лицами греческой молодежи. Здесь, в Афинах, оказалось, что можно забыть о голоде и усталости и идти, идти, идти… И смотреть.

И как было отказаться от этих коротких прогулок по солнечным апрельским улицам, мандариновым аллеям и заросшим одуванчиками руинам — пусть даже ради древнейших памятников греческой культуры? Прощай, колыбель цивилизации! Мы уносим с собой желание увидеть тебя вновь!

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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