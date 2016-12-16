Путешествие к кратеру вулкана. Как не сгореть... Видео!

Сегодня вас ждёт новый видеогульбарий от тульского путешественника Сергея Борисова.

- Путешествие в Эфиопию это далеко не праздный отдых, когда можно купаться в бирюзовых водах океана и встречать закат с бокалом вина. Эфиопия привлекает людей ищущих новых ощущений и приключений в жизни. Мало где на планете есть такие уникальные места как долина реки Омо, которую населяют племена, сохранившие свой уклад жизни на протяжении тысячелетий и пустыня Данакиль.

Пустыня Данакиль является одним из самых жарких мест на Земле, на её территории находится ряд уникальных мест это – кратер вулкана Эрта Але с кипящим лавовым озером, кратер Даллол своим видом напоминающий неземные пейзажи и соляное озеро Ассаль. Так же в пустыне живут племена известные своими чудовищными обычаями.

В данном видео вы совершите путешествие в одно из самых интересных и экстремальных мест на земле пустыню Данакиль.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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