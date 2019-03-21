Португальская Африка — Ангола

Дмитрий Койда Поколение постарше наверняка помнит, как в 1980-х из «ящика» звучали вести про братскую Анголу, сражавшуюся за свою независимость и свободу… Ангола была такой далёкой и одновременно такой близкой. «Мы же за неё горой! Там наши товарищи». Гражданская война в Анголе закончилась в 2002 году. Сейчас страна считается одним из привлекательных туристических направлений. Побывал в Анголе и тульский путешественник Рассказ от первого лица… ульский путешественник Дмитрий Койда.

— Чтобы перестать жаловаться на жизнь, вы должны хоть раз побывать в Африке.

На самом деле лично для меня это высказывание должно звучать по другому — чтобы полюбить жизнь, нужно побывать в Африке. После первой поездки в настоящую чёрную Африку я не только начал ценить свою бытовую жизнь, но и влюбился в этот прекрасный континент.

Если не считать морской отдых в Тунисе, то моё предыдущее путешествие в Африку было в августе 2017 года. Тогда удалось погрузиться в красоту острова Мадагаскар.

Перерыв был долгий и вот, спустя полтора года, сильно соскучившись, я снова оказался в этой прекрасной части света. На этот раз меня ждали короткие встречи и открытие сразу трёх новых стран. Первой на пути была загадочная Ангола.

В данном путешествии приняли участие четыре человека: я, Денис, Михаил и Наталия. Началось всё 21 февраля 2019 года в московском аэропорту Шереметьево откуда мы вылетели в Луанду с двумя пересадками: в Париже и Лиссабоне. Из португальской столицы до Луанды лететь 7 часов.

Ангольскую визу получали в Москве. Программу насыщенного тура составляли Денис и Миша, согласовывая её с принимающей стороной, мне оставалось лишь получать удовольствие и наслаждаться поездкой.

Немного географической и исторической справки о стране. Ангола граничит с четырьмя государствами: Замбия, Намибия, Д. Р. Конго и Республика Конго. С запада омывается Атлантическим океаном. В 1482 году побережье Анголы было открыто португальской экспедицией мореплавателя Диогу Кана.

В 1576 году португальцы закладывают форт Сан-Паулу-ди-Луанда, который впоследствии становится столицей страны. До середины XIX века главным занятием португальцев в Анголе является работорговля; по примерным оценкам, за 300 лет из страны вывезено (в основном в Бразилию) около 5 млн. человек.

В 1951 году Ангола получает статус «заморской провинции» Португалии. В 1974 в Лиссабоне происходит знаменитая «революция гвоздик», после чего Португалия предоставляет свободу всем своим колониям.

11 ноября 1975 года — провозглашена независимость Анголы. Первым президентом Анголы становится лидер группировки МПЛА Агостиньо Нето, войска которого занимают Луанду — административный центр страны.

Однако независимость не приносит Анголе мира. Началась многолетняя (1975−2002) гражданская война за власть в стране, между просоветской МПЛА и проамериканскими УНИТА и ФНЛА.

Это печальное событие коснулось и нашей страны — всего с 1975 по 1991 год в Анголе побывали 10 985 советских военных. Ну, и конечно, мы помогали не только людьми, но и качественным оружием.

Тем, кто интересуется данной темой более подробно можно почитать здесь. А ещё лучше посмотрите в ютуб документальный фильм «Ангола: война, которой не было». Было любопытно узнать из фильма, о том, что здесь бывал Сечин И. И. и наш бывший губернатор Тульской области Груздев В. С..

Даже сегодня в ряде мест Анголы можно увидеть остатки советских боевых машин.

Во многих районах до сих пор лежат гильзы, хотя я полагал, что их давно уже должны были собрать местные пацаны.

Сейчас в Анголе спокойно. Численность населения составляет примерно 29 миллионов человек. Официальный государственный язык — португальский. Большинство использует африканские языки банту: южный мбунду, северный мбунду, конго, чокве, кваньяма.

Страна обладает огромными запасами полезных ископаемых и нефти. Экономика является одной из самых быстрорастущих в мире, однако уровень жизни остается низким для большей части населения, а ожидаемая продолжительность жизни в Анголе является одной из самых худших в мире (52 года). Так же очень высок показатель детской смерти.

Экономический рост в Анголе крайне неравномерный: большая часть богатства страны сконцентрирована в непропорционально малой части населения. Это хорошо видно в столице — городе Луанда, где современные дорогие дома и офисные здания соседствуют с трущобами. Здесь мы и провели первый день нашего путешествия.

Для меня было удивительно прочесть, что в 2008 и 2017 году Луанда была признана самым дорогим городом в мире. Основные причины: высокие цены на товары и услуги в городе, а также инфраструктура, разрушенная тремя десятилетиями гражданской войны.

Прибыли иностранных компаний, полученные в Анголе за счет добычи нефти и алмазов, создают повышенный спрос на жилье высокого качества, дорогие рестораны и автомобили, обувь и одежду.

Большинство ангольцев живёт в крайней нищете. В стране почти всё продовольствие импортное. Поэтому литр молока может стоить 3 доллара, а аренда двухкомнатной квартиры 4−7 тысяч $ в месяц.

Снимать или покупать здесь квартиру я не собирался, поэтому был рад, когда понял, что хотя бы местное пиво здесь стоит дёшево. Все дни были жаркими, поэтому так много лёгкого алкоголя я пил впервые в жизни.

Главной достопримечательностью Луанды является крепость Сан-Мигель. Это первое оборонительное сооружение, построенное в Анголе. Его основал Паулу Диаш де Новаиш, колонизатор и первый губернатор Анголы, прибывший туда на корабле в 1575 году.

Изначально, гарнизон форта состоял из 400 солдат, рядом проживали семьи поселенцев. В 1641 году крепость отражала первую настоящую атаку, но была оккупирована голландцами. В 1648 году, после осады и боев войска голландцев капитулировали, а Португалия вернула себе контроль над фортом, изгнав противника.

В настоящее время здесь находится Центральный музей армии. Крепость полностью сохранилась без каких-либо повреждений, принадлежит государству и поддерживается в хорошем состоянии.

Мне очень понравился зал, где на стенах висят картинки из плиток в стиле португальского азулежу. На них изображена колониальная история, животные и племена Анголы.

А это памятник королеве Нзинга перед входом в музей и форт. Её полное имя Нзинга Мбанди Нгола (1582−1663). Политик, дипломат, военачальник. Народная героиня Анголы. За время своего правления она положила начало цивилизации своего народа, уничтожила полигамию, основала большой город, который хотела сделать столицей.

Достопримечательностей в Луанде не так много, но в целом город внешне интересный и контрастный.

Во второй день нас ждало длинное автомобильное путешествие. Предстояло проехать около 400 километров вглубь страны.

Нас поразило достаточно приличное качество дороги (особенно для провинции). Ну, а живописные облака были приятным дополнением в этот день.

Всего Анголе 18 провинций. Мы проехали через четыре: Луанда, Бенго, Северная Кванза и Маланже. В последнюю и лежал наш путь. В 70 километрах (по дороге) севернее города Маланже находится одна из главных и известных достопримечательностей всей Анголы — водопад Каландула.

Ряд источников утверждает, что это второй по величине (после Виктории) водопад Африки. До 1975 года он носил название по имени «Герцога де Браганса». В период своей наибольшей активности (июнь—август) Каландула низвергается мощными потоками с высоты 104 метра при ширине около 600.

Водопад образован из вод реки Лукала, которая является крупнейшим притоком реки Кванза. Множество отдельных струек, меньших по размеру, протекают между многочисленных валунов и расщелин, которые находятся по периметру Каландулы.

Мы имели уникальную возможность любоваться красивейшим водопадом с пяти разных точек. Такое мало кому удаётся из туристов. Вечером мы более часа пробирались по настоящим тропическим джунглям, чтобы посмотреть на водопад снизу.

Тропа, я вам скажу, реально была непростой. Теперь, она в топе моего рейтинга.

Ну, и самое главное, парни забронировали отель из которого открывается невероятный вид на Каландулу. Утром нас ждал лучший завтрак не только этой поездки, но и многих предыдущих. Мы все бывалые путешественники, но каждый из нас честно признался, что только ради этих мгновений стоило лететь в Анголу.

Получив порцию природной эйфории мы выдвинулись назад в Луанду. Перед поездкой я узнал про одно интересное место и настоял, чтобы мы туда заскочили. Нужно было свернуть с дороги и проехать до объекта около 50-ти километров (в одну сторону).

На горизонте видна ещё одна значимая достопримечательность страны, которую нельзя пропустить находясь в этом районе Анголы.

Называется «Чёрные камни Пунго-Андонго». Они находятся рядом с одноимённым населённым пунктом. Камни образовались из выбросов лавы, которые застыли и теперь представляют валуны гигантских размеров.

Это не только природная, но и историческая достопримечательность. С ней связано немало легенд. Одна из них рассказывает о вышеупомянутой королеве Нгола. На одном из камней можно увидеть след её ступни. Нам показали это святое, для каждого ангольца, место.

Ещё тут есть «мужской и женский камень», древние поверья гласят, что если дотронутся до них, то улучшается мужская или женская сила. У нас с этим всё нормально, поэтому улучшать ничего не стали. Решили вернуться сюда лет через 30:)

Территория очень красивая, здесь можно провести много времени. Пешеходные прогулки в окружении первозданной природы и полного отсутствия туристов это незабываемо.

За два дня, помимо водопада и магических камней, мы ещё немного познакомились с местным населением — заезжали в деревни и останавливались около многочисленных придорожных развалах и рынков.

В Анголе проживает большое количество этнических групп. Наиболее крупными являются три народности: конго (13%), амбунду (25%) и овимбунду.

Овимбунду — наиболее многочисленный из этносов, населяющих Анголу (37% от общего числа жителей страны).

Перед поездкой я посмотрел ещё один документальный фильм «Самобытные племена Анголы». Некоторые из них больше не встречаются нигде в Африке.

Если я когда-нибудь ещё раз прилечу в Анголу, то обязательно поеду в южную часть страны, где проживают народы гереро, амбо, ньянека и хумбе. Также вдоль намибийской границы кочуют различные племена бушменов — квепе, кунг, квиси. Это уникальный этнографический край, не менее интересный и аутентичный, чем южная Эфиопия.

Закат третьего ангольского дня мы встретили в дороге. В Луанду вернулись уже поздно вечером, поскольку задержались на камнях. Желательно, в тёмное время суток по дорогам Анголы не кататься (вопрос безопасности плюс отремонтировать машину будет проблематично).

Последний, четвёртый день мы посвятили самой редкой, с географической точки зрения, провинции Анголы. Рано утром, местными авиалиниями наша группа из Луанды улетела в полуэксклав Кабинда.

Экскла?в — несуверенный регион, отделённый от основной территории страны и окружённый другими государствами (одним или несколькими). Эксклав, имеющий выход к морю, называется полуэксклавом.

Кабинда отделена от остальной части Анголы узкой полосой территории, принадлежащей Демократической Республике Конго, которая ограничивает провинцию на юге и востоке. На севере Кабинда граничит с Республикой Конго, а на западе с Атлантическим океаном.

На территории провинции находятся одно из крупнейших месторождений нефти в мире и порт Кабинда. Эти факторы обеспечивают около 80% поступлений в бюджет Анголы. Поэтому на протяжении десятилетий существует сепаратистское движение, добивающееся независимости Кабинды и выделения её в отдельное государство.

В аэропорту нас встретила местная девушка гид и водитель. На компактной машине, в тесноте, но не в обиде, мы поехали знакомиться с городом Кабинда.

Современная Кабинда была построена как деревня в 1883 году. Её расположение вдоль бухты было очень удобным, и помогало вести торговлю. Статус города был получен 28 мая 1956 года. В 1960 году начинается развитие коммерческой деятельности и порта, строительство общественных зданий и жилых кварталов.

Лично для меня, самым памятным местом в городе стал рыбный рынок на берегу океана, где в это время был отлив. Удалось пофотографировать людей, многие из которых являются жителями приграничного Конго (Киншаса).

Ну, и конечно, глаза разбегались от местного рыбного изобилия.

Позже, мы выехали за пределы города и остановились в другом «рыбном месте», но уже на берегу пресноводного водоёма. Я не фанат рыбных блюд, но такие картинки греют и радуют мою творческую душу.

От Кабинды на северо-запад провинции мы уехали почти на 70 километров. Наконец, впервые в Анголе удалось насладиться настоящей африканской дорогой. До этого почти всегда был хороший асфальт. Это два деревенских парня на мотоцикле сопровождают нашу машину к ещё одному озеру.

Есть большая вероятность, что в этих краях пока ещё не было русских туристов (возможно и других). Дело в том, что это не самое популярное место, да и дорога к озеру была перекрыта военными. Они не сразу согласились нас пустить. При этом, категорически запретили любую съёмку. В конце пути был ещё один блок пост.

Мы реально заехали в какую-то глухомань. Грунтовая дорога упиралась вот сюда. Водоём называется Lagoa Massabi. За ним начинается Республика Конго.

Местная фауна представлена в основном птицами. Обезьян и других животных, к сожалению, видели только в жаренном виде.

В провинции Кабинде мы провели весь день. На берегу океана в городке Ландана состоялся наш обед совмещённый с ужином. Пляж здесь очень красивый, но в этой стране искупаться не получилось (только ноги помочили).

С небольшими приключениями мы добрались в аэропорт Кабинды. Через пару часов уже были в столичном отеле.

В целом, первая встреча с Анголой понравилась. Её, конечно, было мало, но, все понимали, что для полноценного знакомства с интереснейшей страной нужно не менее 10−12 дней. Такой тур будет стоить уже очень приличных денег и организовать его самостоятельно крайне непросто.

Это последний кадр, сделанный из самолёта через несколько минут после взлёта из аэропорта Луанды. Мы снова летели в Лиссабон. Далее нас ждала новая африканская страна.

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