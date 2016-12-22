На орбите планеты Татуин

Отправляемся в Тунис, на место съёмки эпизодов «Звёздных войн»,

с тульским путешественником Дмитрием Койдой dk1974.

- В южной части Туниса расположено несколько древних ксаров. Многие из них известны на весь мир, поскольку там снимались эпизоды "Звёздных войн". Тунис присутствует во всех частях фильма (кроме пятой).

Основные локации, уже успевшие стать туристическими мекками: окрестности солончаковой впадины Эль-Джерид, где были построены декорации фермы Ларсов, сохранившиеся до сих пор (сцены в интерьере фермы снимались в тунисском отеле Sidi Driss).

Курортный остров Джерба стал местом действия у жилища Бена Кеноби, а также площадкой для самого крупного города Татуина — Мос-Эйсли. Другой город, Мос-Эспа, снимали в старинной берберской деревне Ксар-Хадада, а также городках Матмата и Таузар. В кадр попали песчаные дюны близ Нефты, по которым блуждали R2-D2 и C-3PO в четвертом эпизоде.

В своей первой поездке в Тунис я побывал в ряде перечисленных географических пунктах. В этот раз удалось прикоснуться к планете Татуин лишь в одном месте под названием Ксар-Хадада.

Татуин это фантастическая планета в киноэпопее, но названа она в честь реального тунисского города Фум-Татавим.

Вот так сегодня выглядит с высоты Ксар-Хадад. Старые постройки расположены с левой стороны.

Съемки "Звёздных войн" шли здесь в июле 1997 года.

На входе висят фотографии из фильма на которых виден известный актёр Лайам Нисон и фрагменты местной архитектуры.

Для популярной картины восстановили только часть старой укреплённой берберской деревни.

Отштукатурили и покрасили стены, оконные и дверные проёмы обрамили белой краской. Выглядит всё просто, но симпатично.

Маленькие туристы любят лазить тут и фотографироваться на их фоне.

Мне понравилось внутри некоторых построек.

Там совсем другие более яркие цвета.

Это уже свежий орнамент, который точно не выгорит на солнце.

Повсюду много мелких рисунков.

Экспонаты из прошлого жителей ксара.

Иногда мне казалось, что я гуляю по жилищу "тунисских хоббитов".

Вообще, я люблю делать снимки через двери и различные арки.

Можно так же прогуляться по крышам домиков.

Отсюда видна мечеть.

Значительная часть ксара сохранилась в оригинальном виде.

Мне она понравилась ещё больше.

Есть даже сильно разрушающиеся участки, где туристов особо не встретишь.

Не знаю как сейчас, но раньше тут был действующий отель.

Благодаря ему тут появилось кафе и колоритные детали в окружающем оформлении.

Если побродить по закоулкам, то можно много чего увидеть из ассортимента блошиного рынка.

Старинная дверь.

А это видимо ночной сторож. Сейчас под замком.

Есть и другие животные. Кто-то из них даже улыбается:)

Смотрите какой красавец.

Рекомендую приезжать сюда самостоятельно, без спешки и для более подробного ознакомления, как этого места, так и нескольких других в которые нас не повезли.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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