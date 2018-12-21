Остров Пасхи. Тахай

Дмитрий Койда есть яркие воспоминания о всех, к которым водят организованные группы туристов. Но этот репортаж — особенный, он про тех моаи, к которым Дмитрий пришёл сам, по велению сердца ♥ Посмотрим? Моаи (истуканы) раскиданы по всему острову. Их на Рапа-Нуи несколько сотен! И у тульского путешественника Дмитрия Койды Но этот репортаж — особенный, он про тех моаи, к которым Дмитрий пришёл сам, по велению сердца ♥ Посмотрим?

— «Леонардо, ты ведь разумный человек, скажи мне, как перевозили этих каменных гигантов в старые времена? — Они шли сами, — ответил он».Тур Хейердал. «Аку-Аку. Тайна острова Пасхи».

Место, про которое я сейчас расскажу лично для меня отличается от всех объектов Острова Пасхи (Рапа-Нуи). Во-первых, здесь я был без гида и группы. Во-вторых, мне посчастливилось любоваться легендарными статуями три дня подряд.

Дело в том, что археологический комплекс Tahai находится в пешей доступности от единственного города Hanga Roa, где расположены все отели, в том числе и тот, где проживал я. Вечерами делать было особо нечего, вот и приходилось с большим удовольствием ходить в разные стороны вдоль побережья.

Чтобы попасть в Tahai нужно из Hanga Roa идти к океану и повернуть направо. Стрелкой обозначено нужная точка. Данную карту я уже не раз выкладывал в заметках. Лишний раз можете посмотреть как много моаи раскидано по острову. Их на Рапа-Нуи несколько сотен.

Церемониальный комплекс Тахай является одним из самых интересных мест острова Пасхи, поскольку он сочетает в себе археологические останки, имеющие большое историческое значение и великолепный ландшафт Тихоокеанского побережья.

Так же Тахай одно из старейших поселений на острове. Самые ранние останки датируются 700 годом. Согласно легенде здесь было место жительства Нгаары — последнего высокопоставленного правителя, который умер и был тут похоронен.

Первые поселенцы выбрали Тахай не случайно. В этом месте был удобный доступ к морю для рыбалки и регулярного снабжения пресной водой из подземных источников.

Территория археологического комплекса простирается чуть более, чем на 250 метров с севера на юг и примерно 200 метров с востока на запад.

Тахай включён в ЮНЕСКО. Состоит он из нескольких небольших объектов и трёх важных — аху (церемониальная платформа).

Если встать лицом к океану, то первый слева аху называется Ahu Vai Uri. Дата строительства 1200 год. Включает в себя пять восстановленных моаи, которые являются образцом различных стилей.

Две статуи в хорошем состоянии, остальные повреждены временем и неизвестными историческими обстоятельствами. Слева виден постамент для шестого моаи. Раньше он там и стоял, теперь лежит на земле неподалёку.

Следующая площадка называется Ahu Tahai (в честь неё и назвали весь комплекс). Это уникальный одинокий моаи высотой около 4,5 метров. Вроде как это одна из старейших статуй на острове.

Несмотря на внешний износ данный моаи демонстрирует величие и гордость предков, которые его возвели на этом месте.

Из-за того, что я был тут трижды, логично, что и фотографий я сделал больше всего именно здесь. Так что у вас есть хорошая возможность рассмотреть загадочных истуканов под разными ракурсами и освещением.

Ahu Ko Te Riku — самая последняя и ещё более уникальная платформа. На ней возвышается моаи высотой 5,1 метра, который восстановлен со всеми элементами, украшающими старые статуи.

На его голове есть pukao — цилиндрическая деталь, вырезанная из красного шлака вулкана Puna Pau. Её устанавливали на последнем этапе создания и установки статуи. Есть разные мнения, но основное подразумевает, что это головной убор в виде шляпы с подобранными в пучок волосами.

Другим отличительным элементом Ahu Ko Te Riku является то, что это единственный моаи острова, обладающий глазами. В прошлом, когда истукан был установлен на аху, ему вырезали впадины для глаз, и во время ритуальной церемонии в глазницы поместили белый коралл и обсидиановые зрачки.

После этого статуя считалась ожившей и могла излучать духовную силу для защиты своего племени. Вот поэтому все моаи смотрят внутрь острова, где были деревни и жители, а не на океан.

До недавнего времени не было известно, что у статуй имелись глаза. В свидетельствах первых европейцев, которые посетили остров, не упоминается об этом аспекте, полагалось, что они были уничтожены во время племенных войн, когда в итоге выбили глаза у всех моаи.

Но, в 1978 году, во время раскопок в Анакене, неожиданно для всех археологов и учёных был обнаружен оригинальный коралловый глаз, который теперь выставлен в музее Себастьяна Энглерта. К счастью, я посетил этот музей, хотя не знал про него, просто наткнулся случайно. Вот этот глаз.

Вокруг Тахай велись самые активные раскопки на острове. Когда я гулял в районе этого археологического комплекса, то, конечно, уделил больше фотографического времени статуям моаи. Остальные, не сильно примечательные объекты, были обделены вниманием. Но, несколько кадров у меня есть.

Это фундамент дома-лодки Hare paenga. Конструкцию назвали так, потому что её форма напоминает перевёрнутую каноэ с узким дверным проёмом. В отверстия вставляли деревянные палки, которые держали травяную крышу.

Помещение для цыплят и кур, проще говоря курятник, где ночью содержались птицы, чтобы их не украли.

Рядом сохранились большие и малые пещеры, которые люди использовали для убежища и жилья. Согласно анализу всех построек, который был проведён между 1968 и 1970 годом William Mulloy и Gonzalo Figueroa в деревне могло находится от 75 до 200 человек.

Выше я писал про одну статую, лежащую в стороне от своих пяти каменных собратьев, вот она, покоится на земле под защитой небольшой оградки.

Стоит упомянуть про американского антрополога по имени Уильям Муллой (1917−1978), который был значимой фигурой при раскопках и возрождении культуры острова Пасхи. Благодаря его решимости и трудолюбию были восстановлены такие знаменитые объекты как: Аху Акиви, Оронго, Тахай и другие.

Впервые на остров он прибыл с экспедицией Тура Хейердала в 1955 году. На фото Муллой (1961 год).

Реставрацию Тахай он закончил в 1974 году. Спустя четыре года умер от рака в США. Вскоре после этого его пепел был похоронен на территории Тахай. Здесь же лежит его жена Эмили Росс Муллой, которая помогала ему во время всей экспедиции (скончалась в 2003).

На большом могильном камне есть надпись на местном языке: «Hai hapi, hai haka tutu"u i te «ari?a ora, to"ona here rahi mo Rapa Nui i haka tikea mai ai». В переводе она звучит примерно так: «Изучая и поднимая живые лица (моаи), он показал нам свою великую любовь к Рапа-Нуи».

К сожалению, не нашёл фото захоронения вблизи. На кадре оно слева от всадника.

Я вам ещё не рассказал про кладбище Тахай и археологический комплекс Hanga Kio'e. Они находятся совсем рядом в шаговой доступности. Информацию по ним дам в следующий раз.

В заключение этой заметки порекомендую посетить Тахай как минимум дважды. Ряд источников утверждает, что это место лучшее и наиболее удобное для встречи заката на острове Пасхи.

Если вам не повезло первый вечер, то есть шанс увидеть что-то красивое на следующий день. Не будет солнца, не расстраивайтесь, даже без него 5 моаи в сочетании с облаками создают незабываемую мистическую картину.

В интернете есть нереально крутые закатные кадры. Мне в этом плане удача не улыбнулась. Только один раз было совсем небольшое зарево.

Но, своё волшебство я тут получил, ведь напротив «глазастого моаи» я находился совсем один. Поэтому закончить сегодняшнее повествование хочется ещё одной цитатой Тура Хейердала из его книги «Аку-аку. Тайна острова Пасхи»: «Лучше всего думается в одиночестве под звёздами».

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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