Мир в твоих руках
Автор фото на заставке
Татьяна Афанасьева
«Гречка на берегу Средиземного моря?.. Да ладно». Фото Алексея Пирязева.
«А в полночь тыковка превратится в Ферарри?..» Фото Наташи Кудрявцевой.
«Королевство Золотой Улитки». Фото Любови Сабининой.
«Лето, мы тебя любим!» Фото Ирины Пшонкиной.
«Где-то в пляжной Азии…» Фото Екатерины Петровой.
«Ёж-обольститель». Фото Алексея Пирязева.
«Зима близко!» Фото Ирины Пшонкиной.
«Коллекционный». Фото Екатерины Петровой.
«Рябиновое настроение». Фото Натальи Антоновой.
«Братья-акробаты». Фото Алексея Пирязева.
«Проблема выбора…» Фото Наташи Кудрявцевой.
«Респект Дубенскому району и его грибным феям». Фото Татьяны Афанасьевой.
«Знакомьтесь, мангостаны!» Фото Алексея Пирязева.
«Всем добра и волшебства!» Фото Ирины Пшонкиной.
Если у вас есть фотографии в тему, выкладывайте их скорее в комментарии. Если таких ещё нет — скорее делайте, можно даже на телефон, и тоже выкладывайте! ;)