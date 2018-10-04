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Мир в твоих руках

Мир в твоих руках

Автор фото на заставке
Татьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

 

За простотой подобных кадров всегда стоит куда больше эмоций, мыслей и настроения… Замечали? Они словно пишут волшебные истории и рисуют открытки для самых родных нам людей ♥ Предлагаю устроить фото-флешмоб! Предложите свою версию «мира в руках». Фотография может быть как романтичной, так и просто забавной. Приветствуются любые идеи!

«Гречка на берегу Средиземного моря?.. Да ладно». Фото Алексея Пирязева.

 

«А в полночь тыковка превратится в Ферарри?..» Фото Наташи Кудрявцевой.

 

«Королевство Золотой Улитки». Фото Любови Сабининой.

 

«Лето, мы тебя любим!» Фото Ирины Пшонкиной.

 

«Где-то в пляжной Азии…» Фото Екатерины Петровой.

 

«Ёж-обольститель». Фото Алексея Пирязева.

 

«Зима близко!» Фото Ирины Пшонкиной.

 

«Коллекционный». Фото Екатерины Петровой.

 

«Рябиновое настроение». Фото Натальи Антоновой.

 

«Братья-акробаты». Фото Алексея Пирязева.

 

«Проблема выбора…» Фото Наташи Кудрявцевой.
 

«Респект Дубенскому району и его грибным феям». Фото Татьяны Афанасьевой.

 

«Знакомьтесь, мангостаны!» Фото Алексея Пирязева.

 

«Всем добра и волшебства!» Фото Ирины Пшонкиной.

Если у вас есть фотографии в тему, выкладывайте их скорее в комментарии. Если таких ещё нет — скорее делайте, можно даже на телефон, и тоже выкладывайте! ;)

 

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Автор: Татьяна Афанасьева, сегодня, в 16:31 +11
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