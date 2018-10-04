Мир в твоих руках

Татьяна Афанасьева

За простотой подобных кадров всегда стоит куда больше эмоций, мыслей и настроения… Замечали? Они словно пишут волшебные истории и рисуют открытки для самых родных нам людей ♥ Предлагаю устроить фото-флешмоб! Предложите свою версию «мира в руках». Фотография может быть как романтичной, так и просто забавной. Приветствуются любые идеи!