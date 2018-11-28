Новогодняя столица. Начало

Автор фото на заставке

Татьяна Афанасьева Тула потихоньку начинает принаряжаться и преображаться. Статус «Новогодней столицы России — 2019» в общем-то обязывает. И так интересно наблюдать за всем этим волшебством! На улицах выросли светящиеся деревья, забили разноцветные «фонтаны», появились гигантские канделябры и театральные арки… Повсюду огоньки-огонёчки, а на фоне снега — так вообще красота. Не сидите дома, новогоднее настроение уже повсюду! ♥

«Лес чудес в Тульском кремле». Фото Алексея Горохова.

«Фонтан Кванториума». Фото Андрея Илюхина.

«Любят чай с сахаром… Да чтоб послаще!» Фото Елены Тяпкиной.





«Шар, катящийся в Ликёрку». Фото Татьяны Афанасьевой.

«Триумфально!» Фото Антонины Чинковой.

«Площадь Искусств». Фото Андрея Илюхина.

«Наш граф теперь при канделябрах». Фото Татьяны Афанасьевой.

«Весьма загадочный объект…» Фото Андрея Илюхина.

«Кто найдёт ёлку-красавицу на этом фото, к тому Дед Мороз два раза с подарками зайдёт». Фото Алексея Горохова.

«2019-й на подходе!» Фото Любови Бузыкиной.