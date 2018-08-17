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Сказки Синего Великана

Сказки Синего Великана

Автор фото на заставке
Татьяна Афанасьева

Татьяна Афанасьева

 

Море... Одно из немногих слов, погружающих в мечты и фантазии сразу же, - с момента, как ты его произносишь. Иногда даже кажется, что море плещется где-то там за углом, когда идёшь по пыльной улице с работы. Так велико желание видеть, слышать и чувствовать этого Синего Великана рядом с собой. Кстати, достаточно съездить к нему хотя бы на недельку и посмотреть, как он волнуется при встрече, перебирая разноцветные камушки и шелестя прибоем, и можно зарядиться энергией, позитивом, впечатлениями и эмоциями на целый год ;)
 

Фото Ирины Пшонкиной.

Фото Максима Котенёва.

Фото Екатерины Петровой.

Фото Марии Зуйковой.

Фото Алексея Пирязева.

Фото Екатерины Петровой.

Фото Екатерины Никулиной.

Фото Татьяны Афанасьевой.

Фото Максима Котенёва.

Фото Екатерины Петровой.

Фото Екатерины Никулиной.

Фото Андрея Афанасьева.

Фото Марии Зуйковой.

Фото Екатерины Петровой.

Фото Алексея Пирязева.

Фото Татьяны Афанасьевой.

Фото Максима Котенёва.

Фото Андрея Илюхина.

Фото Татьяны Афанасьевой.

Фото Алексея Пирязева.

Фото Андрея Афанасьева.

Фото Андрея Илюхина.

Фото Павла Чесалина.

Фото Максима Котенёва.

Фото Андрея Илюхина.

Фото Дмитрия Койды.

Фото Татьяны Афанасьевой.

Фото Алексея Пирязева.

Если у вас фотографии в тему, а я уверена, что они есть, не жмотьтесь - делитесь. Так хочется моря ♥

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Автор: Татьяна Афанасьева, сегодня, в 15:14 +11
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