Чёрная пятница? Отбеливаем
Источник фото на заставке www.wordpress.com
Татьяна Афанасьева
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3277/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3277/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3277/
© Calend.ru
Сегодня главный праздник всех шопоголиков, любителей огромных скидок, распродаж и безумных столпотворений. Чёрная пятница даёт старт рождественским распродажам, в который раз провозглашает победу общества потребления и дарит людям кучу
ненужных покупок! Интернет в очередной раз взорвётся новыми фото и видео «распаковок» и магазинных марафонов. Я же предлагаю поделиться в комментариях фотографиями покупок, сделанных не в ходе чёрно-пятничного забега, а просто так, потому что понравилось, порадовало, совпало c настроением. Размер, размах не важен. Фотографии с подтекстом «Я бы купил!» тоже будут в тему ;) Всем удачных приобретений и доброй пятницы.
«Купили! Флешка на 16 гигов в виде Йоды». Фото Татьяны Афанасьевой.
«Купил! И выпил :)» Фото Сергея Карасёва.
«Розовый фламинго, дитя заката, хит продаж». Фото Юлии Назаровой.
«Кайт! Давно мечтал :)» Фото Максима Drqmax.
«Простые вещи. Пригрела брошку-альбатроса». Фото Кати Маклиновой.
«Новьё». Фото Светланы Колосковой.
«Хорошее вложение денег». Фото Максима Котенёва.
«Летающий осьминог… Ну, как такого не купить?» Фото Алексея Пирязева.
«Дайте все!» Фото Екатерины Петровой.
«Дед купил внуку машину». Фото Андрея Кулешова.
«Невозмутимая подушка. Для дома, для семьи». Фото Екатерины Першутовой.
«Купила гольфики. Для карнавала. В магазине почему-то не сняли магнит. Пришлось воспользоваться топором…» :) Фото Татьяны Афанасьевой.
«В коллекцию! Совершенно волшебное издание Калевалы с картинами Тамары Юфы. Потрясающая книга, потрясающее наполнение, великолепная полиграфия и классический перевод Бельского». Фото Сергея Карасёва.
«Сделал подарок своим ушам». Фото Романа Носова.
«Купили одну и тут же отпустили в реку». Фото Татьяны Афанасьевой.
«Выгуливайте вещи, они будут рады». Фото Максима Котенёва.
Есть свои фотографии в тему? Добавляйте в комментарии ;)
И большая просьба не сорить картинками из Интернета.