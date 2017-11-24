Чёрная пятница? Отбеливаем

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© Calend.ru 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек,Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/ © Calend.ru





Источник:

© Calend.ru 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушекИсточник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/ © Calend.ru





Источник:

© Calend.ru Чёрная пятница — это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3277/ © Calend.ru





Источник:

© Calend.ru Чёрная пятница — это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3277/ © Calend.ru





Источник:

© Calend.ru Чёрная пятница — это одна из самых ярких и незабываемых пятниц в году, это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3277/ © Calend.ru