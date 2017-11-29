Мостодень! Вы же ждали?
Источник фото на заставке www.bbc.com.
Татьяна Афанасьева
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
© Calend.ru
На мой взгляд, мосты — одно из самых фантастических и самых романтичных сооружений. И дело даже не в полёте инженерной мысли или фантазии архитектора, дело в том, что мосты соединяют берега, рождают направления, неожиданно переносят нас из точки «А» в точку «Б» и делают это красиво. У мостов какая-то своя магия времени и пространства. А 29 ноября у них вообще праздник — Мостодень! Предлагаю встряхнуть фотоархивы и собрать достойную компанию горбатых, разводных, деревянных, каменных и даже случайно упавших с берега на берег здесь у нас, на портале.
«Андреевский мост в Москве». Фото Алексея Пирязева.
«Платоновский. Маленький. Чудесный». Фото Алексея Горохова.
«Древнеримский мост Тиберия в Римини» Фото Андрея Афанасьева.
«Тульская область. Родные просторы». Фото Алексея Пирязева.
«Австралийцы называют этот мост вешалкой». Фото Дмитрия Койды, в кадре — Харбор-Бридж, самый большой мост Сиднея.
«Два берега, два мира». Фото Алексея Пирязева. Мост из Тбилиси.
«Знакомьтесь, Понти-ди-Дон-Луиш Первый!». Фото Татьяны Афанасьевой. Мост родом из Порту.
«Удивлённо-восхищённый мост». Фото Елены Юровой. В кадре — Воронеж.
«Хорошая компания мостов» Фото Вячеслава Катальникова, сделано в Питере.
«Хранитель времени — Капельбрюкке (Часовенный мост)». Фото Дмитрия Койды, в кадре — Люцерна, Швейцария.
«Мост мира в Тбилиси. Пешеходный!» Фото Сергея Рубцова.
«Немного готики». Фото Алексея Пирязева, сделано в Черногории.
«Карельский квадрат». Фото Андрея Сабинина.
«Домики, живущие на мосту». Фото Татьяны Афанасьевой. Мост Понте-Веккьо из Флоренции. Рождён в 1345 году!
«Красиво рыдающий мост». Фото Андрея Илюхина, в кадре — Тбилиси, ботанический сад.
«Восточное настроение Золотого города. Тульская область». Фото Алексея Самохина.
«Слонопотам». Фото Андрея Сабинина. В кадре — один тульский мост.
«Мостоприглашение». Фото Алексея Пирязева, в кадре — Воловский район, Красивая Меча.
«Белеет парус одинокий в тумане Путраджаи…». Фото Дмитрия Койды, в кадре — Малайзия.
«Чёртов мост из Ночного дозора». Фото Татьяны Афанасьевой. География: Василево Тверской области.
«Оборонительный». Фото Алексея Пирязева. Мост из Бесалу (Испания).
«Красный красавец». Фото Дмитрия Койды, в кадре — Суринам.
«Норвежец, смотрящий на водопад водопадов». Фото Алексея Пирязева.
«Один волшебный вьетнамский мост ♥ с «чешуёй зелёного дракона» на крыше». Фото Татьяны Афанасьевой.
«Для философии». Фото Сергея Рубцова, в кадре — Будапешт.
«Питерский». Фото Алексея Пирязева.
«Мост с глазами из Нюрнберга». Фото Андрея Афанасьева.
«Мост с тульским характером» Фото Алексея Пирязева.
«Риалто. Самый известный венецианский мост». Фото Геннадия VKup
«Парижане тоже придают значение…» Фото Алексея Пирязева.
«Жизнь! Кто-то сверху, кто-то снизу…» Фото Сергея Рубцова. В кадре — Великий Новгород.
«Романтика Венеции». Фото Алексея Пирязева.
«Кавказский лизун». Фото Сергея Киреева.
«Белая кость. Ваше благородие». Фото Владислава Фролова. В кадре — Алексин Тульской области.
«Памяти чудесного моста в Захаровке Тульской области». Фото Татьяны Афанасьевой.
«Нижегородский огненный дракон». Фото Алексея Пирязева.
«Богородицкая романтика». Фото Евгения Качурина.
Есть свои фотографии в тему? Добавляйте в комментарии ;)
И большая просьба не сорить картинками из Интернета.