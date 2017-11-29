Мостодень! Вы же ждали?





Источник:

© Calend.ru 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек,Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/ © Calend.ru





Источник:

© Calend.ru 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушекИсточник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/ © Calend.ru

На мой взгляд, мосты — одно из самых фантастических и самых романтичных сооружений. И дело даже не в полёте инженерной мысли или фантазии архитектора, дело в том, что мосты соединяют берега, рождают направления, неожиданно переносят нас из точки «А» в точку «Б» и делают это красиво. У мостов какая-то своя магия времени и пространства. А 29 ноября у них вообще праздник — Мостодень! Предлагаю встряхнуть фотоархивы и собрать достойную компанию горбатых, разводных, деревянных, каменных и даже случайно упавших с берега на берег здесь у нас, на портале.