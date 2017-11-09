Заруливайте!





Источник:

© Calend.ru 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек,Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/ © Calend.ru





Источник:

© Calend.ru 28 октября в России отмечают День бабушек и дедушекИсточник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/ © Calend.ru

В противовес лавине новостей про ДТП и фотографиям покорёженных автомобилей захотелось как-то реабилитировать мир четырёхколесных. Он же не всегда со знаком минус! Иногда картинка выстраивается очень даже симпатично, и если у вас есть фотографии в тему - яркие, забавные, интересные, вызывающие приятное удивление, восторг и любые положительные эмоции – предлагаю поделиться ими в комментариях. Всем удачи на дорогах и мира на портале!