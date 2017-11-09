Заруливайте!
Источник фото на заставке www.bbc.com.
Татьяна Афанасьева
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
© Calend.ru
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3404/
© Calend.ru
В противовес лавине новостей про ДТП и фотографиям покорёженных автомобилей захотелось как-то реабилитировать мир четырёхколесных. Он же не всегда со знаком минус! Иногда картинка выстраивается очень даже симпатично, и если у вас есть фотографии в тему - яркие, забавные, интересные, вызывающие приятное удивление, восторг и любые положительные эмоции – предлагаю поделиться ими в комментариях. Всем удачи на дорогах и мира на портале!
«Цыпочка». Фото Дмитрия Койды.
«Я вас запомнил...» Фото Максима Котенёва.
«Это джаз, это движ!» Фото Андрея Афанасьева.
«Мы едем, едем, едем в весёлые края...» Фото Алексея Пирязева.
«Ночной дозор». Фото Максима Котенёва.
«Пляжный мачо». Фото Дмитрия Койды.
«Подглядывающий». Фото Алексея Пирязева.
«А за окном она, родная...» Фото Сергея Киреева.
«Неунывающий старичок». Фото Максима Котенёва.
«Кубинцы». Фото Дмитрия Койды.
«Ботаник». Встречен в Черноусово Тульской области. Фото Татьяны Афанасьевой.
«Ревущий монстр? Не так уж он страшен :)» Фото Сергея Горохова.
«Бэтмобиль?» Автор фото Максим Котенёв.
«Мохнатая парковка» Фото Татьяны Афанасьевой.
«Мужские игрушки». Фото Алексея Пирязева.
«Упорядоченный Шанхай». Фото Андрея Афанасьева.
«Новый год к нам мчится!» Фото Максима Котенёва.
«Чао!» Фото Алексея Пирязева.
Есть свои фотографии в тему? Добавляйте в комментарии ;)
И большая просьба не сорить картинками из Интернета.