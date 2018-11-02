Где и как найти этичную продукцию в Туле?

Многие считают, что в России, где есть закон об обязательном тестировании на животных бытовой химии, не получится использовать ТОЛЬКО этичную продукцию! На самом деле это не так: важно понимать, что в наших руках — власть. Мы голосуем рублем за тот или иной продукт. Если мы так и будем покупать самый дешёвый порошок в огромных упаковках, он так и будет стоять на прилавках.

Так ГДЕ и самое главное КАК искать этичную продукцию:

А) Самое простое — этичные сертификаты.

Если на упаковке или на сайте производителя есть экосертификаты, которые представлены на картинке, то данная продукция не тестировалась на животных!

Важное замечание № 1: просто значок кролика — не показатель! В России нет закона, регламентирующего знаки сертификации (именно поэтому у нас так много «эко"/ «био"/ «органик»). Вам нужны именно экосертификаты.

Важное замечание № 2: если вы нашли экосертификат, это не означает, что вся продукция компании этична. Каждый продукт нужно проверять в отдельности.

Важное замечание № 3: иногда компании используют экосертификаты без спроса. Чтобы быть полностью уверенными, проверяйте информацию на сайте организации, которая выдала данный экосертификат.

Б) Бренд можно проверить на сайте организации «PETA»: https://www.peta.org/

Те компании, которые тестировали продукцию на животных, в черном списке и помечаются красным крестом: http://features.peta.org/cruelty-free-company-search/cruelty_free_companies_search.aspx?Keyword=avon

Бренды также можно проверить на сайте блогера Марпеты: http://marpeta.com/

В) Компанию можно проверить по реестру свидетельств о государственной регистрации:

http://fp.crc.ru/evrazes/?oper=s&type=max&text_prodnm=&text_ff_firm=stix&text_firmget=&text_firmmade=&text_usearea=&text_gighark=&pdk=on&text_n_state=&text_n_org=&text_n_otdel=&text_n_okp=&text_n_type=%C5&text_n_currnumb=&text_n_char=&text_n_year=&text_serialnumb=

Вводите название продукции или фирму. Ставите галочку напротив «Показывать гигиеническую характеристику продукции в результатах поиска». После нажатия кнопки «Искать» вы увидите карточки свидетельств с таблицами (от самых ранних до более поздних записей). Ищите пункт «Токсикологические показатели безопасности». Если видите «in vitro», значит, тестирование происходило альтернативным методом — на культуре клеток. Если «ex vitro» — тестирование происходило на клетках оболочек куриных эмбрионов. А вот если читаете: «Кожно-раздражающее действие (балл) — 0 или Отсутствие» или «Действие на слизистые (балл) — 0 или Отсутствие» — тест был на животных.

Нужно учитывать, что тестирование косметики in vitro стало возможным только в 2011 году. Поэтому ранние таблицы все (без исключения) будут содержать результаты тестирования на животных.

Г) Еще один способ проверить этичность компании, написать ей письмо. Тестирование на продукции — открытая информация. Если бренду/фирме нечего скрывать, они пришлют вам в ответном письме результаты исследований.

Д) Найти этичную бытовую химию в России очень сложно. Как я уже писала в предыдущей статье, у нас есть закон, обязующий тестировать на животных всю бытовую химию, которая производится на территории страны или которая ввозится к нам.

Выход — заказывать продукцию через иностранные интернет-магазины (самый известный — iherb).

Я также видела ответное письмо компании «BioMio», они же «Splat» и «Biomed» и статью блогера Марпеты, побывавшей на их производстве и видевшей экспертное заключение, о том, что они тестируют бытовую химию in vitro. То есть у них в документах стоит, что они тестируют на животных, а по факту — используют альтернативные методы (под строгим надзором Роспотребнадзора). Как они обошли законодательство — вопрос! Поэтому доверять или не доверять этому — только ваше право!

В Туле есть экомагазины, на прилавках которых вы с легкостью найдете этичную косметику, их адреса можно увидеть на экологическом интерактивном путеводителе «Капуста»: https://kapoosta.ru/

И напоследок хочу рассказать про лекарства. По закону они подлежат обязательному тестированию на животных. Несмотря на то, что в фармакологии и хирургии также есть альтернативные методы исследования: http://www.vita.org.ru/exper/exp-medicine.htm, переход на этичную «сторону» будет невозможен еще долгие года. В этом случае выхода два: либо покупайте лекарственные препараты растительного происхождения, либо не болейте! Здоровья вам, друзья!

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

Центр защиты животных «ВИТА»: http://www.vita.org.ru/

Сайт блогера Марпеты: http://marpeta.com/

Сайт организации «PETA»: https://www.peta.org/