  4. Чёртов инвалид
  Пришла и оторвала голову нам! - Блог «Чёртов инвалид»
Чёртов инвалид

Пришла и оторвала голову нам!

Пришла и оторвала голову нам!

Как же хочется, и сразу всего и побольше! Читать, звонить, искать в сети, писать, размещать, дышать весенним воздухом, смеяться — да много чего еще другого!

И пусть снег пока что лежит, на душе уже весна — и можно разыскать в моих завалах побитые жизнью потертые джинсовые шорты с миллионом заплаток и любимые кроссовки с тремя полосками.

2026 — это не просто год: нашему сетевому гараж-Бенду ПОЛЕВОЙNET исполнится целых пять лет (а вроде только вчкра пришла мне в голову эта дурацкая идея!). В 21 году идея создать коллектив встретила ярое неприятие со стороны моих друзей — наверное, только благодаря этому (спасибо, пацаны!) уже изданы два сингла и два альбома нашего Бенда.

Да что альбомы и синглы — мы сняли свой клип! Весенние планы надо еще как-то уложить в голове, но я уверен — уверен — в этом году бенд ПОЛЕВОЙNET еще ближе подойдет к «Залу славы рок-н-ролла»! А еще с прошлого года не издал ни одной книги! Так что если вы — продюсер, издатель, любите ностальгию и просто состоятельный человек с хорошим вкусом — напишите в личку, начнем сотрудничество! И еще, и еще, и еще…
…В плане кулинарии — будем ждать, когда подешевеют огурцы. Когда-то это должно случится. Же!
😎

Автор:
сегодня, в 11:37 +6

