Пришла и оторвала голову нам!

Как же хочется, и сразу всего и побольше! Читать, звонить, искать в сети, писать, размещать, дышать весенним воздухом, смеяться — да много чего еще другого!

И пусть снег пока что лежит, на душе уже весна — и можно разыскать в моих завалах побитые жизнью потертые джинсовые шорты с миллионом заплаток и любимые кроссовки с тремя полосками.



2026 — это не просто год: нашему сетевому гараж-Бенду ПОЛЕВОЙNET исполнится целых пять лет (а вроде только вчкра пришла мне в голову эта дурацкая идея!). В 21 году идея создать коллектив встретила ярое неприятие со стороны моих друзей — наверное, только благодаря этому (спасибо, пацаны!) уже изданы два сингла и два альбома нашего Бенда.



Да что альбомы и синглы — мы сняли свой клип! Весенние планы надо еще как-то уложить в голове, но я уверен — уверен — в этом году бенд ПОЛЕВОЙNET еще ближе подойдет к «Залу славы рок-н-ролла»! А еще с прошлого года не издал ни одной книги! Так что если вы — продюсер, издатель, любите ностальгию и просто состоятельный человек с хорошим вкусом — напишите в личку, начнем сотрудничество! И еще, и еще, и еще…

…В плане кулинарии — будем ждать, когда подешевеют огурцы. Когда-то это должно случится. Же!

😎