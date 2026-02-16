Пенсия должна еще немного подрасти в феврале

Уже писал про индексацию пенсий по инвалидности в январе, и вот — приятный бонус. В феврале 2026 года тем инвалидам, которые выбрали получение положенных льгот в виде ЕДВ (единая денежная выплата), ждёт еще одна небольшая прибавка. Выплату проиндексируют, и общая сумма пенсии по инвалидности, пусть и ненамного, но все же должна увеличится. Как всегда, приведу для наглядности предполагаемый расчет этой денежной выплаты. Какой может быть индексация ЕДВ для инвалида II группы со страховой пенсией? Считаем итоговую цифру предполагаемой февральской прибавки.

Индексация ЕДВ в феврале должна составить 5,6%.

4164₽/100*5,6=233,18₽

Мне как раз хватит на необходимые медикаменты для снижения уровня сахара в крови. Или на оплату работы музыкального приложения. А еще на эту сумму можно 6 раз оплатить проезд в общественном транспорте. Одним словом, не так уж и плохо — пока что определяюсь…

😎